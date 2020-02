5 nuovi ristoranti originali e di tendenza che hanno aperto i battenti da poco. Da provare per assaporare esperienze inedite (e fare invidia a tutti)

Per un'esperienza (non solo del palato) unica e diversa dal solito, le offerte di ristoranti originali non mancano.

Per gli amanti del connubio cinema-film o cinema-serie fino al ristorante in cui si serve solo cibo offerto durante i voli aerei, ce n’è per tutti i gusti.

Ecco i 5 nuovi ristoranti originali da provare subito.

Credits: twitter.com/BrBadExperience

The Breaking Bad Experience a Los Angeles

Se siete fan sfegatati della serie tv Breaking Bad, non potrete resistere alla tentazione di pasteggiare al The Breaking Bad Experience di Los Angeles.

Si tratta del ristorante ufficiale che riproduce il camper della serie e ha un menù a tema.

I camerieri servono in tuta gialla e qui lo chef è da chiamare assolutamente The Cook!

Dove: 7100 Santa Monica Blvd, West Hollywood, CA 90046

Credits: ediblecinema.co.uk

Edible Cinema a Londra

Chi si ciba di film e fa scorpacciate a rischio indigestione di pellicole cult, non può davvero perdere l’esperienza unica dell’Edible Cinema a Londra.

Non un vero ristorante ma un cinema che comprende il servizio di ristorazione, declinandolo alla settima arte.

All’entrata servono infatti un vassoio di mini cocktail e box numerate che contengono assaggi ispirati a momenti precisi del film proiettato.

Durante la visione, un segnale luminoso avvertirà quale box aprire e mangiare.

Un modo per godersi un’esperienza cinematografica ancora più immersiva. Alla faccia del 3D!

L’Edible Cinema è una formula molto originale praticata da due sale londinesi: l’Electric Cinema a Notting Hill e l’Aubin Cinema a Shoreditch.

Dove:

Electric Cinema, 191 Portobello Rd, Notting Hill

Aubin Cinema, 64–66 Redchurch Street, Shoreditch

Credits: Immagine dal profilo Facebook del ristorante Killer

Killer a Milano

Il celebre club milanese Killer Plastic è diventato un ristorante.

Ha perso il “Plastic”, mantenendo solo il nome di Killer.

Ma in realtà la natura plastica al neon della Mecca meneghina della nightlife anni Novanta è rimasta in menù.

Il design del locale ha un’anima industrial ma non tradisce la storica essenza pop.

Tante opere di artisti contemporanei rendono il Killer non solo un ristorante che trasuda voglia di ballare in quanto ex club musicale: sembra di stare anche in una galleria d’arte di stampo newyorchese, per un’esperienza culturale totale che dal piatto finisce dritta al centro nevralgico neuronale.

Lo chef Andrea Marconetti fa ballare le papille gustative come se cucinasse dalla console che ha scritto la storia del divertimento notturno di Milano.

E non mangerete mai cose banali: il petto d'anatra con patata fondente e coulis di lampone affumicato è da svariati like su Instagram assicurati! Come tutto il resto del menù.

Dove: Viale Umbria, 120, 20135 Milano

Santan and T&CO a Kuala Lumpur, in Malesia

La compagnia aerea AirAsia ha appena inaugurato a Kuala Lumpur, in Malesia, un ristorante davvero strano: il Santan and T&CO in cui il piatto forte è il vassoietto con prelibatezze servite in volo.

Si tratta infatti del primissimo ristorante che offre in menù solo ed esclusivamente i cibi monoporzione che vengono serviti ad alta quota dalla compagnia aerea asiatica.

Un esperimento di ristorazione che sta avendo un enorme successo, tanto da fare sperare nella nascita una rete di ristoranti del genere in franchise ai wanderluster (i fanatici del viaggio che si ciberebbero volentieri di alimenti targati aereo anche a terra pur di avere quel sapore di partenza sulle labbra).

Dove: The Boulevard, 59, Lingkaran Syed Putra, Mid Valley City, 59200 Kuala Lumpur

Credits: gruppoethos.it

Bistrot dello Sport a Milano

A Casa Milan, lo spazio ufficiale del club calcistico rossonero, ha appena aperto i battenti il Bistrot dello Sport.

Si tratta di un punto di riferimento per i tifosi di qualsiasi squadra e gli amanti di tutti gli sport, non solo del calcio.

Il bistrot consiste in un bar, un ristorante e una pizzeria nati dalla partnership tra Casa Milan e Gruppo Ethos.

La mission? Fare sperimentare una versione inedita del binomio cibo/sport, offrendo un luogo per gustare a tutto tondo l’ebbrezza del tifo sportivo.

I 17 monitor presenti all'interno del ristorante celebrano il Club calcistico di casa ma danno spazio anche ai più importanti match calcistici del campionato italiano e delle coppe internazionali.

Ma quello del calcio non sarà un monopolio poiché il Bistrot dello Sport proporrà i più importanti appuntamenti sportivi: dal ciclismo al rugby, dalla pallavolo alla pallacanestro fino alle specialità invernali, non c’è disciplina che non sia di casa al Bistrot dello Sport.

E anche il menù è tutto, ovviamente, a tema sport.

Dove: Via Aldo Rossi, 8, 20149 Milano