Abbiamo assaggiato tutti i nuovi gelati dell'estate: coni e stecchi, ghiaccioli e gelati creativi, ecco quali sono i gelati più buoni del 2018

Sono ormai cinque anni che assaggiamo i nuovi gelati confezionati lanciati estate dopo estate alla ricerca dei prodotti più golosi e attraenti: novità da bar (o da freezer di casa) firmate Algida, Sammontana, Nestlè Motta (e non solo).

Come al solito una giuria di golosi ha scelto e assaggiato 10 prodotti appena messi sul mercato (o riformulati nella ricetta).

A ogni gelato abbiamo dato un voto e un giudizio scritto, puntando su due aspetti per noi importantissimi: le aspettative e la realtà.

Ecco quindi la nostra classifica dal gelato novità meno buono al migliore con tanto di motivazioni di ogni posizione.



10° posto: Pirulo Marshmallow della Motta

Avete mai visto quel meme della donna in foto stock che si tocca il cuore in preda a un malore? Il Pirulo Marshmallow, presentato (anche ai bar) come il gelato che avrebbe "spaccato" questa estate, ci è parso un incubo.

Va dato atto che il gelato ricoperto di ghiacciolo al gusto marshmallow riproduce fedelmente il sapore originale del dolce più amato dai bambini (e dai bambini cresciuti troppo come noi).

Il nostro giudizio, parimenti infantile è: se non è buono, che almeno sia «instagrammabile»! E invece no: con la sua forma indefinita (gravissimo!), è dolce in un modo irreale e in definitiva non sembra nemmeno di mangiare un gelato. Non rinfresca come dovrebbe. Bocciato senza recupero.

9°posto: Magnum Praline Algida

Lo sappiamo amici e amiche, non siete abituati a vedere uno stecco con un nome così importante in fondo alla nostra classifica. Eppure è successo, credeteci è accaduto.

Questo promesso paradiso fatto di gelato alla nocciola ricoperto di cioccolato e nocciole caramellate è tanto buono fuori quanto insopportabile dentro.

È vero, il cioccolato al latte belga è clamoroso, lievemente amarognolo, incredibilmente stuzzicante. Ma il mix di sapori al suo interno è confuso, è come un sudoku inferno, non si capisce se sei tu che sei scemo o è lui che ti prende in giro.

Come direbbe Bastianich a Masterchef: ci hai diluso.

8° posto: Biscotto Pan di Stelle

Premessa: per noi il Pan di Stelle non è solo un biscotto, ma una religione laica.

Addirittura dei folli avevano già provato a crearlo a casa, un gelato tra due biscotti con le stelline, tendenzialmente con lo stesso risultato che ottieni quando compri le borse d'alta moda taroccate.

Ogni confezione di Pan di Stelle gelato ha al suo interno due pezzi "mini".

Le dimensioni del biscotto farcite con gelato fiordilatte sono del tutto identiche all'originale. Non sappiamo come dirvelo: il biscotto però non è croccante come l'originale, pur essendo l'originale. La sensazione che lascia in bocca ad alcuni membri della nostra giuria tra l'altro, è lievemente farinoso, un po' troppo secco.

Poteva essere un capolavoro da Oscar, ma è un simpatico b-movie tedesco in onda su Raidue.

7° posto: Magnum Double Caramel Algida

Più che una novità, è un ritorno. Un ritorno molto atteso, perché in questi anni di "double" ne abbiamo affrontati tanti (alcuni di questi buoni come un bonifico ricevuto) ma la tenerezza di questa adorabile formula, ci mancava.

Il gelato cremoso alla vaniglia con una copertura al cacao e guarnitura al caramello avvolto in un croccante strato di cioccolato al latte, sembra la formula segreta per debellare qualsiasi malattia.

Forse non verrà mai accettato dalla comunità scientifica come un valido anti-depressivo, ma il sapore che rimane in bocca dopo il primo morso, ti fa lasciare alle spalle ogni dispiacere. Perché è settimo?



Perché è un classico, tra mille classici, che rimane sospeso nella sua ovvia bontà.



6° posto: Oreo biscotto gelato

Quando si parla dell'Oreo è un po' come quando si parla della bibita Red Bull: c'è chi lo ama e chi lo odia. Divide e, proprio per questo, impera. Il biscotto gelato (alla vaniglia) fatto di Oreo non è ambizioso, anche nel packaging scarno, ma arriva lontano con il suo gusto inconfondibile.



Gusto di biscotto al cioccolato (48%) che com'è noto, crea una forma di accettabile dipendenza.

Il gelato croccante, saporitissimo (al limite dell'illegale), con pezzi di Oreo sbriciolati all'interno. La formula scelta vince senza spingere troppo. Ci ha colpiti la perfetta aderenza tra l'immagine presentata sulla confezione e il prodotto interno, perfettamente identico.



Se siete fan degli Oreo, ora non riuscirete più a farne a meno.

5° posto: Cono Coppa del Nonno

Non ci siamo sbagliati, non è un refuso. La storica Coppa del nonno da quest'anno è anche uno splendido cono con vero infuso di caffè. Le aspettative per questo gelato nella nostra giuria erano altissime. Un po' sono state deluse, un po' no. Adesso, con calma, vi spieghiamo perché.

Il vero colpo di genio di questo cono non è tanto nel gelato (che contiene un quantitativo infuso di caffè solo del 4,5%) ma nei confetti ricoperti di cioccolato aromatizzati al caffè (stupendi!) e nello sciroppo al cioccolato presente sopra e dentro il cono: una cosa che ti si scioglie anche il cuore per la tenerezza.



Ti senti come quando vedi i cuccioli di cane con il padrone che sparisce dietro la coperta. La realtà del gelato poteva spingere un po' di più verso l'eccellenza. Un'occasione persa? Non del tutto.



Se ve lo trovate davanti, prendetelo con fiducia. È validissimo.

4° posto: Non mordere alla Nocciola Gianduia

Sapete già bene che la risposta Sammontana al croccante della concorrenza, è questo "Non mordere", pubblicizzato come un gelato nato per sciogliersi in bocca. In questa formulazione di gelato alla nocciola con pasta di nocciole con variegato al cacao-nocciola e copertura ovviamente morbida al cacao e nocciole (avete ancora respiro?), proverete delle emozioni a voi sconosciute.



Tipo incontrare gli alieni o Beyoncé.

Se avete mai mangiato un vero gianduiotto piemontese, qui non crederete alle vostre papille gustative. L'aggettivo più corretto per definirlo è "cremosissimo": il sapore di questo gelato vi rimarrà sotto il palato per tantissimo tempo. Per alcuni giurati, anche troppo.



Ma non è forse questo quello che cerchiamo da un cioccolatino? A voi la scelta.

3° posto: Maxibon Black Cookie

Il gelato biscotto tra i più famosi nel mercato, si arricchisce di una nuova varietà "black". Attenzione: non c'è niente di fondente in questo gelato anche se si fa chiamare "nero".

La novità è nella presenza di cacao ovunque.

È un gelato al cioccolato, con granella al cioccolato, con biscotti al cacao e gocce di cioccolato, con copertura al cacao e granella di nocciole e colpo di grazia, granella di biscotti. È così croccante che rimarrete spiazzati da quanto un cibo può essere croccante.



Da lontano sembra una multa, da vicino un assegno in bianco firmato da papà.

Mentre vi scrivo a parecchie ore dall'assaggio, sto ancora ricordando la sensazione dello sgranocchio: vi servirà del tempo per ingollare ogni morso. Questo Maxibon black cookie non è un dolce freddo da bar, è l'evoluzione del biscotto gelato.

Si classifica tra le 20 cose da fare prima di lasciare questo mondo e rinascere albero. È irrinunciabile nella vostra estate e adesso lo sapete.

2° posto: Cornetto Coffee Shock



Adesso vi chiediamo un minuto di silenzio per rispetto di questo prodotto di gioielleria tempestato di brillanti che è il Cornetto Coffee Shock, praticamente introvabile nei bar perché sta andando a ruba.

Respirate, trattenete il respiro. Fatto? Adesso urlate: che buonooo!!!



Non c'è paragone con gli altri gelati al gusto caffè. Con vero infuso (oltre il 22%) 100% arabica, riproduce l'esperienza della crema caffè e lo fa benissimo.

Il croccantissimo cono al cioccolato e i pezzetti di cioccolato fondente lo rendono il perfetto alleato estivo dell'estate. Caffè normale, macchiato o ginseng? La nostra risposta sarà «Coffee Shock».



Sposatelo. Non vi tradirà con qualcuno conosciuto su Instagram.

1° posto: Amando Sammontana

Il mercato dei gelati da bar è ormai molto spostato sul cioccolato e molto meno su altri gusti, ben che meno sulla frutta. Non abbiamo abbastanza dati a spiegarvi il perché, ma certamente sono meno amati dal pubblico.

Piuttosto, ci si rifugia in un ghiacciolo.

Ora stiamo per sconvolgere le vostre certezze.

Amando Sammontana è un dolce freddo alla frutta (frutti rossi, mela e kiwi o pesca) che non ha coni d'ombra, scusate il gioco di parole. È uno stecco di gelato alla vaniglia fatto con latte di mandorla, perfetto per gli intolleranti al latte e adatto anche ai celiaci.

Sopra un sorbetto di frutta (al 45%!) compatto, spettacolare come un panorama mozzafiato.

Lo assaggiate ed è semplicemente perfetto in estetica, anche dopo il primo morso. Il gusto, leggero e dissetante, ci ha letteralmente lasciati senza parole. Il sapore del gelato al latte di mandorla è delicato, non eccessivamente dolce, è dissetante e gratificante. Per di più: non gonfia e non vi fa sentire in colpa.

È così buono che non sembra vero. E invece è vero.