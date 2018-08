Sono le scarpe dell’estate ma non si portano solo al mare! Ecco qualche idea per sfoggiare le espadrillas anche in città.



Rispolveriamo le espadrillas in vista dei primi weekend al mare, le infiliamo nella valigia delle vacanze e le sfoggiamo durante tutta la stagione estiva, ma, chissà perché, una volta rientrate a casa, finiamo per metterle in soffitta senza pensarci due volte.

Un vero peccato, perché le espadrillas, le iconiche scarpe con la suola in corda che ogni estate tornano a popolare la scarpiera estiva, sono un vero e proprio passepartout da indossare anche in città.

Che siano nella loro classica versione ultra flat o con la zeppa e lacci e stringhe da annodare alla caviglia, le espadrillas possono infatti rivelarsi le nostre più fedeli alleate in queste settimane che ci separano dalla fine dell’estate.

Con pantaloni culotte e camicia bianca per il rientro in ufficio, con wrap dress super femminili per le uscite serali, con felpe, gonne midi e jumpsuit comode nel tempo libero: queste calzature si prestano a un’infinità di abbinamenti e basta avere un po’ di creatività per indossarle con nonchalance dall’alba al tramonto.

Come abbinarle al meglio? Se siete in cerca di ispirazione, ecco 6 idee look da cui prendere spunto!

Wrap dress e espadrillas rasoterra





Wrap dress a stampa floreale & OTHER STORIES + Smartwatch con decorazioni di cristallo EMPORIO ARMANI + Espadrillas con Bulldog ricamati SOLUDOS

Credits: stories.com/ armani.com/ soludos.com







Felpa, minigonna e espadrillas con la zeppa





Maglione a scollo tondo con logo colorato KENZO + Minigonna bianca linea ad A BLUMARINE + Espadrillas con la zeppa in iuta e tela CASTANER

Credits: kenzo.com/ farfetch.com/ castaner.com

Top di seta, jeans e espadrillas lace-up





Top in seta con dettagli in pizzo CAMI NYC + Jeans cropped a vita media RE/DONE + Espadrillas in tulle con pois di velluto DIOR



Credits: netaporter.com/ mytheresa.com/ dior.com







Camicia, pantaloni culotte e espadrillas con cinturino





Camicia bianca a maniche lunghe JIL SANDER + Pantaloni beige a gamba larga COS + Espadrillas in pelle con borchiette sul cinturino VALENTINO

Credits: farfetch.com/ cosstores.com/ mytheresa.com







Jumpsuit in lino e espadrillas con i lacci





Jumpsuit in lino a gamba larga STAUD + Occhiali da sole con le lenti tonde GUCCI + Espadrillas con lacci alla caviglia MANEBI'

Credits: mytheresa.com/ gucci.com/ manebi.eu





T-shirt, gonna midi e espadrillas con la zeppa





T-shirt bianca con ricamo YEAH RIGHT NYC + Gonna midi ricamata in lino e cotone ZIMMERMANN + Espadrillas in suede con la zeppa CHLOE'

Credits: netaporter.com