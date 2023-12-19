Il melograno è tra i frutti invernali per eccellenza. Ecco quali benefici ha e perché conviene metterlo a tavola (più spesso)

Secondo molti mangiare il melograno porta fortuna. Stando infatti ad un’antica credenza questo frutto è ben augurale di ricchezza e prosperità.

Ma il vero beneficio è racchiuso nei suoi chicchi, chiamati arilli, che sono ricchi di minerali, vitamine e soprattutto antiossidanti dagli effetti protettivi e benefici riconosciuti dalla scienza.

Diversi studi su questo frutto hanno evidenziato che il suo consumo ha effetti antiossidanti straordinari, superiori addirittura a quelli del thè verde. Ma i vantaggi che assicura questo frutto sono anche altri.

Ecco 5 buoni motivi per mangiare il melograno

È super saziante

Il melograno è un frutto che ha tutte le caratteristiche nutrizionali per essere amico della dieta. Fornisce fibre che rallentano lo svuotamento gastrico e l’assorbimento degli zuccheri nel sangue, prolunga la sazietà.

Sgonfia

I chicchi del frutto del melograno sono ricchi di acqua: ne contengono all’incirca l’80 per cento del loro peso che aiuta a drenare i liquidi in eccesso. Apportano poi polifenoli, antiossidanti alleati del corretto funzionamento del fegato.

Contrasta la stanchezza

Questo frutto vanta un’ottima azione remineralizzante. Apporta infatti tanti minerali preziosi per stare alla larga dall’affaticamento psicofisico come magnesio, fosforo e ferro.

Il melograno combatte l’invecchiamento

Il melograno è un frutto ricco di molecole antiage. Apporta elevate quantità di flavonoidi, tra cui le antocianine e acido ascorbico che contrastano l’azione pro invecchiamento dei radicali liberi e proteggono dai processi ossidativi.

Giova al cuore

L’elevata quantità di antiossidanti presenti nei chicchi insieme ai minerali quali il potassio e il magnesio agevolano la corretta circolazione del sangue e aiutano a prevenire i disturbi cardiovascolari.

