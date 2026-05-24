Stessa voglia di energia, effetti opposti su ansia, sonno e metabolismo: matcha e caffè non lavorano allo stesso modo nel corpo. Quale alleato quotidiano si adatta davvero al tuo stile di vita?

Una tazza di espresso, una ciotola di matcha: stessa promessa di energia, effetto totalmente diverso sul vostro corpo. E se state cercando di capire quale delle due bevande scegliere, la risposta non è uguale per tutti.

Per decidere con criterio serve guardare oltre le mode e i trend del momento. Caffè e matcha condividono diversi benefici, ma differiscono per modo in cui rilasciano energia, impatto su sonno, ansia, metabolismo e cuore.

Cosa cambia davvero in tazza: caffeina, calorie e nutrienti

Dal punto di vista delle calorie, partite serene: caffè nero e matcha “puro” hanno un impatto minimo, praticamente zero, se non aggiungete zuccheri, latte, panna o sciroppi. Il problema calorico nasce quando trasformate la bevanda in dessert.

La caffeina è il vero spartiacque. Una tazza standard di caffè filtro o moka da 240 ml contiene circa 96 mg di caffeina. Il matcha fornisce 19-44 mg per grammo di polvere: con 2 g, parliamo indicativamente di 38-88 mg a porzione. Quindi può contenere quasi quanto un caffè, ma il punto è come la rilascia.

Nel matcha, la caffeina viaggia con la L-teanina, un amminoacido che modula la risposta del sistema nervoso. Risultato: energia più graduale, meno “scarica” improvvisa. Il caffè, invece, dà un picco rapido e netto, che molte di voi percepiscono come “sveglia immediata” seguita dal classico calo.

Sul fronte nutrienti, il matcha è un tè verde in polvere ottenuto da foglie intere micronizzate: ingerite la foglia, non solo l’infuso. Questo significa concentrazioni alte di epigallocatechina gallato (EGCG, catechina antiossidante), vitamina C, clorofilla e rutina, utili anche per la salute vascolare.

Il caffè non è solo caffeina: contiene polifenoli specifici come l’acido clorogenico (CGA), studiato per il possibile ruolo sul metabolismo di glucosio e grassi, e diterpeni come cafestol e kahweol, antiossidanti ma in grado di aumentare il colesterolo se bevete molto caffè non filtrato.

Energia, concentrazione e sonno: chi vince quando

Se avete bisogno della “scossa” immediata prima di una riunione o di un allenamento, il caffè resta imbattibile. L’aumento di attenzione è rapido e percepibile. Il rovescio della medaglia: in chi è sensibile la stessa spinta può trasformarsi in tachicardia, mani che tremano, irritabilità e, se preso tardi, sonno disturbato.

Il matcha gioca una partita diversa. Grazie alla combinazione caffeina + L-teanina + catechine, molte persone riferiscono una lucidità più stabile, senza montagne russe di energia. È ideale per studio e lavoro prolungati, quando vi serve concentrazione per ore, non solo per mezz’ora.

Per il sonno, la regola è semplice: meglio evitare entrambe le bevande nelle ore serali, soprattutto se siete già soggette a insonnia. Tra le due, il matcha è spesso tollerato meglio dalle persone molto sensibili alla caffeina, ma questo è altamente individuale.

Peso, metabolismo e cuore: sfatiamo qualche mito

Secondo gli esperti di nutrizione, caffè e matcha possono dare un piccolo aiuto alla gestione del peso, ma non “fanno dimagrire” da soli. La caffeina aumenta temporaneamente il dispendio energetico, stimola l’ossidazione dei grassi e attiva il tessuto adiposo bruno, che brucia energia per produrre calore.

Nel matcha, l’EGCG è oggetto di studi per gli effetti su termogenesi e ossidazione dei grassi. Nel caffè, l’acido clorogenico interessa per il possibile impatto sul metabolismo di zuccheri e lipidi. Tutto questo funziona solo dentro uno stile di vita che preveda alimentazione equilibrata, movimento e sonno decente.

Sul cuore, diverse ricerche indicano che i polifenoli di tè verde e caffè contribuiscono al rilassamento dei vasi sanguigni e possono aiutare a ridurre pressione arteriosa e alcuni parametri lipidici. L’EGCG, in particolare, sembra influire su colesterolo totale, LDL e trigliceridi, anche bloccando in parte l’assorbimento dei grassi dall’intestino.

*** E se vi dicessimo che bere tè matcha è meglio di una crema anti-rughe? ***

Matcha o caffè? Scegliete in base al vostro stile di vita

Proviamo a tradurre tutto questo in scenari concreti.

Se passate ore al computer tra call e scadenze, il matcha è interessante per una concentrazione lunga con meno nervosismo. Potete tenervi un espresso mirato quando vi serve il colpo di reni, e usare il matcha come “fondo” di energia al mattino.

Se fate sport, molte ricerche collegano la caffeina del caffè a una migliore performance percepita, quindi un espresso pre-allenamento ha senso. Se però vi agita troppo, il matcha può essere una via di mezzo più gentile.

Se soffrite di ansia, palpitazioni o dormite male, il primo passo realistico è ridurre il numero di caffè al giorno e anticiparli al mattino. In questi casi, il matcha al posto del terzo o quarto espresso può essere una soluzione intelligente, pur valutando sempre la vostra reazione individuale.

Se amate la ritualità della moka o del bar, non dovete “convertirvi” al matcha in modo totale. Potete restare su 1-2 caffè al giorno e aggiungere un matcha a metà mattina, magari nei giorni di lavoro più intensi.

Come non rovinare i benefici (e quando fare attenzione)

Per il matcha, usate acqua a 70-80 °C, setacciate la polvere per evitare grumi e consumatelo al mattino o primo pomeriggio. Per il caffè, limitate zucchero, panna e sciroppi, e se avete il colesterolo alto preferite metodi filtrati che riducono cafestol e kahweol. Per gli adulti sani, un consumo di 3-4 tazzine di caffè al giorno è considerato in genere moderato, ma il totale di caffeina comprende anche tè, matcha, bevande energizzanti e cioccolato.

Organizzazione Mondiale della Sanità e linee guida internazionali ricordano che in gravidanza e allattamento la caffeina va limitata, valutando tutte le fonti. Attenzione anche in caso di ipertensione non controllata, aritmie e disturbi cardiaci, ansia marcata, attacchi di panico, reflusso o gastrite: in queste situazioni, è fondamentale parlarne con il medico prima di trasformare caffè o matcha in compagni fissi di giornata.

In pratica, caffè e matcha non sono nemici ma strumenti diversi. La chiave è osservare come reagite, quanta caffeina assumete davvero e in quali orari, e costruire una routine che vi dia energia senza rubarvi il sonno né la serenità.