Niente conteggio di grammi e calorie e ore di allenamento: ecco 5 trucchi facili da seguire per smaltire i chili in più con facilità e dimagrire senza dieta

Pesare i cibi, contare le calorie, seguire menù, organizzare i pasti e allenarsi tante ore in palestra per dimagrire può diventare impegnativo.

Il rischio? Vanificare i buoni propositi della dieta e rinunciare a perdere peso dopo qualche tentativo fallito.

La verità però è che per dimagrire in modo sano e duraturo si possono adottare delle strategie per modificare le piccole abitudini quotidiane, ottenendo nel medio/lungo periodo obiettivi maggiori a quelli di una dieta drastica e ben più stabili, senza fare alcuno sforzo.

A far prendere centimetri in più su girovita, glutei, gambe e cosce, infatti, sono spesso soprattutto le scelte sbagliate a tavola, che se fatte tutti i giorni e prolungate nel tempo non lasciano scampo anche ai metabolismi più efficienti.

Per contro, tagliare in modo netto porzioni e calorie contrariamente a ciò che molti pensano non fa perdere peso, anzi, rallenta il metabolismo, il meccanismo che permette di bruciare e di conseguenza di liberarsi dei chili in eccesso.

Ecco allora le mosse giuste da adottare per riuscire a dimagrire senza dieta e senza palestra rapidamente.

Non fatevi mancare i grassi buoni

Quelli più sani li trovate in olio d’oliva, pesce azzurro (sardine, alici, sgombro) e salmone, avocado e semi.

Omega 3 ed omega 6 regolano il metabolismo dei grassi e contrastano i processi infiammatori, responsabili di cellulite e chili in più.

Via libera alle fibre

Ne sono un’ottima fonte le verdure, la frutta e i cereali integrali come avena, orzo, teff, segale, farro e molti altri.

Il vantaggio? Favoriscono il senso di sazietà e lo prolungano, evitando gli sbalzi di insulina, responsabili degli attacchi di fame.

Camminate in acqua

I muscoli si tonificano e la circolazione migliora.

La resistenza creata durante il movimento favorisce maggiormente il ritorno venoso, contrastando nei punti critici come pancia, glutei, cosce e gambe cellulite, gonfiore e altri inestetismi.

Sì a spuntini a base di frutta secca

Mandorle, noci, nocciole sono una miniera di fibre e acidi grassi essenziali che favoriscono il senso di sazietà.

Ma attenzione a non esagerare nel consumo.

Il rischio? Fare il pieno di troppe calorie.

Meglio limitarsi a 30 grammi al giorno.

Insaporite con le spezie

Cannella, zafferano, curcuma, zenzero e altre spezie sono super alleate della linea.

Fanno risparmiare calorie e aiutano a controllare il peso.

Sono ottimi sostituti di sale e zucchero: consentono di limitare i condimenti, riducendo di conseguenza il rischio di andare incontro a chili in eccesso.

Photo Credits: Unsplash