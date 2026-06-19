State organizzando un picnic con le amiche? Queste ricette vi faranno fare un figurone
Secondo voi, c'è qualcosa di più piacevole di un picnic estivo? Una coperta stesa all'ombra di un albero, il profumo dell'erba appena tagliata, una giornata al mare o una gita in campagna: bastano pochi dettagli per trasformare un semplice pranzo all'aperto in un momento speciale da condividere con chi si ama.
Perché il segreto di un picnic davvero perfetto è uno solo: organizzarsi con cura. Dimenticare il cavatappi, non avere abbastanza acqua fresca o accorgersi troppo tardi di aver lasciato a casa la crema solare può compromettere anche la giornata più rilassante.
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Il primo elemento da scegliere è senza dubbio la tovaglia, meglio se ampia e con un lato impermeabile, così da potersi sistemare comodamente anche su prati leggermente umidi. Per creare un'atmosfera ancora più accogliente, si possono aggiungere qualche cuscino leggero e colorato insieme a una cesta capiente dove riporre tutto il necessario.
Non dimenticate piatti, bicchieri e posate riutilizzabili: questi sono la soluzione più pratica e sostenibile per un picnic estivo. Vale la pena ricordarsi anche di portare tovaglioli, un piccolo tagliere, un coltello multiuso e un apribottiglie.
Una borsa termica con ghiaccioli refrigeranti è indispensabile per conservare correttamente cibi e bevande durante le giornate più calde, mentre acqua, tè freddo fatto in casa e limonata sono sempre un'ottima scelta.
Per godersi la giornata senza pensieri, è utile avere con sé anche qualche piccolo alleato contro gli imprevisti estivi: crema solare, cappello, occhiali da sole, salviette umidificate e repellente per insetti. Un mazzo di carte, un libro o una playlist da ascoltare all'ombra renderanno l'atmosfera ancora più piacevole.
Quando si pensa al menù invece, la parola d'ordine è semplicità. I piatti ideali per un picnic sono quelli che si possono preparare in anticipo, trasportare facilmente e gustare anche a temperatura ambiente. Meglio puntare su ricette pratiche, leggere e facili da condividere. Ecco qualche esempio.
Tre ricette perfette per il picnic estivo
Muffin salati con zucchine e feta
Ingredienti per 12 muffin:
- 200 g di farina
- 2 uova
- 100 ml di latte
- 50 ml di olio extravergine d'oliva
- 1 zucchina grattugiata
- 120 g di feta
- 1 bustina di lievito istantaneo per torte salate
- sale e pepe q.b.
Mescolate gli ingredienti liquidi e unite la farina e il lievito setacciati. Aggiungete la zucchina grattugiata e la feta sbriciolata, quindi distribuite l'impasto negli stampini. Cuocete in forno a 180 °C per circa 20 minuti, fino a quando i muffin saranno dorati e soffici.
Insalata di farro mediterranea
Ingredienti per 4 persone:
- 300 g di farro
- 200 g di pomodorini ciliegino
- 100 g di olive nere
- 150 g di mozzarella ciliegina
- basilico fresco
- olio extravergine d'oliva
- sale e pepe q.b.
Cuocete il farro seguendo le indicazioni riportate sulla confezione e lasciatelo raffreddare completamente. Unite i pomodorini tagliati a metà, le olive, la mozzarella e abbondante basilico fresco. Condite con olio extravergine d'oliva, sale e pepe e conservate in frigorifero fino al momento di partire.
Wrap con hummus, avocado e verdure croccanti
Ingredienti per 4 wrap:
- 4 tortillas integrali
- 200 g di hummus
- 1 avocado maturo
- 2 carote
- 1 cetriolo
- 50 g di rucola
- succo di limone q.b.
Spalmate l'hummus sulle tortillas e aggiungete l'avocado tagliato a fette e condito con qualche goccia di limone. Completate con le carote tagliate a julienne, il cetriolo a fettine sottili e la rucola. Arrotolate i wrap con cura e avvolgeteli nella carta alimentare per trasportarli facilmente.
Un ultimo consiglio? Curate i dettagli senza dimenticare mai il rispetto per l'ambiente: raccogliete sempre i rifiuti, scegliete accessori riutilizzabili e lasciate il luogo che avete scelto esattamente come lo avete trovato.
Cosa aspettate allora? Non resta che stendere la tovaglia, riempire il cestino e lasciarsi sorprendere dalla magia dell'estate.
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