Dalla tovaglia alle ricette da preparare in anticipo: tutto il necessario per organizzare un picnic estivo pratico, gustoso e ricco di atmosfera

Secondo voi, c'è qualcosa di più piacevole di un picnic estivo? Una coperta stesa all'ombra di un albero, il profumo dell'erba appena tagliata, una giornata al mare o una gita in campagna: bastano pochi dettagli per trasformare un semplice pranzo all'aperto in un momento speciale da condividere con chi si ama.

Perché il segreto di un picnic davvero perfetto è uno solo: organizzarsi con cura. Dimenticare il cavatappi, non avere abbastanza acqua fresca o accorgersi troppo tardi di aver lasciato a casa la crema solare può compromettere anche la giornata più rilassante.

(Continua sotto la foto)

Il primo elemento da scegliere è senza dubbio la tovaglia, meglio se ampia e con un lato impermeabile, così da potersi sistemare comodamente anche su prati leggermente umidi. Per creare un'atmosfera ancora più accogliente, si possono aggiungere qualche cuscino leggero e colorato insieme a una cesta capiente dove riporre tutto il necessario.

Non dimenticate piatti, bicchieri e posate riutilizzabili: questi sono la soluzione più pratica e sostenibile per un picnic estivo. Vale la pena ricordarsi anche di portare tovaglioli, un piccolo tagliere, un coltello multiuso e un apribottiglie.

Una borsa termica con ghiaccioli refrigeranti è indispensabile per conservare correttamente cibi e bevande durante le giornate più calde, mentre acqua, tè freddo fatto in casa e limonata sono sempre un'ottima scelta.

Per godersi la giornata senza pensieri, è utile avere con sé anche qualche piccolo alleato contro gli imprevisti estivi: crema solare, cappello, occhiali da sole, salviette umidificate e repellente per insetti. Un mazzo di carte, un libro o una playlist da ascoltare all'ombra renderanno l'atmosfera ancora più piacevole.

Quando si pensa al menù invece, la parola d'ordine è semplicità. I piatti ideali per un picnic sono quelli che si possono preparare in anticipo, trasportare facilmente e gustare anche a temperatura ambiente. Meglio puntare su ricette pratiche, leggere e facili da condividere. Ecco qualche esempio.

Tre ricette perfette per il picnic estivo

Muffin salati con zucchine e feta

Ingredienti per 12 muffin:

200 g di farina

2 uova

100 ml di latte

50 ml di olio extravergine d'oliva

1 zucchina grattugiata

120 g di feta

1 bustina di lievito istantaneo per torte salate

sale e pepe q.b.

Mescolate gli ingredienti liquidi e unite la farina e il lievito setacciati. Aggiungete la zucchina grattugiata e la feta sbriciolata, quindi distribuite l'impasto negli stampini. Cuocete in forno a 180 °C per circa 20 minuti, fino a quando i muffin saranno dorati e soffici.

Insalata di farro mediterranea

Ingredienti per 4 persone:

300 g di farro

200 g di pomodorini ciliegino

100 g di olive nere

150 g di mozzarella ciliegina

basilico fresco

olio extravergine d'oliva

sale e pepe q.b.

Cuocete il farro seguendo le indicazioni riportate sulla confezione e lasciatelo raffreddare completamente. Unite i pomodorini tagliati a metà, le olive, la mozzarella e abbondante basilico fresco. Condite con olio extravergine d'oliva, sale e pepe e conservate in frigorifero fino al momento di partire.

Wrap con hummus, avocado e verdure croccanti

Ingredienti per 4 wrap:

4 tortillas integrali

200 g di hummus

1 avocado maturo

2 carote

1 cetriolo

50 g di rucola

succo di limone q.b.

Spalmate l'hummus sulle tortillas e aggiungete l'avocado tagliato a fette e condito con qualche goccia di limone. Completate con le carote tagliate a julienne, il cetriolo a fettine sottili e la rucola. Arrotolate i wrap con cura e avvolgeteli nella carta alimentare per trasportarli facilmente.

Un ultimo consiglio? Curate i dettagli senza dimenticare mai il rispetto per l'ambiente: raccogliete sempre i rifiuti, scegliete accessori riutilizzabili e lasciate il luogo che avete scelto esattamente come lo avete trovato.

Cosa aspettate allora? Non resta che stendere la tovaglia, riempire il cestino e lasciarsi sorprendere dalla magia dell'estate.