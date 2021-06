Cosa mangiare quando fa caldo e cosa evitare per stare meglio e contrastare fiacca e altri piccoli disagi dovuti alla calura

Sapere cosa mangiare quando fa caldo è fondamentale per evitare la sensazione frequente di sentirsi più fiacchi, irritabili e senza energia e di ritrovarsi con una serie di malesseri e fastidi da affrontare. Dai crampi muscolari al gonfiore di mani e piedi.

Con le temperature elevate, infatti, aumentano i disturbi legati alla cattiva circolazione e il rischio di avere a che fare con formicolii e ristagni.

** 5 consigli per gambe sgonfie e leggere quando arriva il caldo **

Per contrastare i disagi che il caldo arreca la prima cosa da fare a tavola è evitare gli eccessi e scegliere per ogni pasto della giornata menu equilibrati capaci di fornire all’organismo energia e nutrienti preziosi per contrastare gli effetti delle temperature elevate.

Ecco, dunque, 5 cose furbe da fare a tavola per combattere gli effetti sgradevoli del caldo.

Cosa mangiare quando fa caldo (e cosa evitare per combattere fiacca e gonfiore)

(Continua dopo la foto)

Scegliete piatti unici facili da preparare

Quando fa caldo le insalate di pasta o di cereali sono il piatto ideale.

Permettono in un’unica portata di associare carboidrati, proteine e fibre e consentono anche nelle giornate più calde, quando si ha poca voglia di cucinare, di assicurarsi pasti sani ed equilibrati.

Hanno poi il grosso vantaggio di poter essere preparate in anticipo e consumate all’occorrenza.

In più, a parità di quantità, hanno un potere saziante maggiore rispetto al classico piatto di pasta al pomodoro. Il raffreddamento dopo la cottura infatti rende gli amidi meno assimilabili e assicura un maggiore senso di sazietà.

Evitate le fritture

Patatine, supplì, polpette e in generale i cibi fritti sono difficili da digerire e soprattutto nelle giornate più calde rischiano di favorire la fiacca e la sonnolenza per via dell'elevato contenuto di grassi.

Date priorità alle verdure

Per difendersi dai piccoli malesseri dovuti al caldo, le verdure, crude o cotte, sono delle ottime alleate.

Sono tra i cibi maggiormente ricchi di acqua, indispensabile per il corretto funzionamento dell’organismo e per stare alla larga da fiacca, gonfiori e problemi digestivi che con il caldo peggiorano.

Sono inoltre ottime fonti di minerali tra cui il magnesio che aiuta a contrastare formicolii, crampi e altri piccoli fastidi legati alla cattiva circolazione.

Sostituite i succhi pronti con spremute e frutta fresca

Nei mesi più caldi la natura offre tanti frutti ricchi di acqua, minerali e vitamine utili per affrontare con una marcia in più le giornate afose. Dall’anguria alle pesche.

La frutta di stagione rispetto ai succhi di frutta già pronti contiene fibre che rallentano l’assorbimento degli zuccheri e contrastano i cali di energia improvvisi.

Evitate i formaggi e i salumi

I salumi e i formaggi stagionati hanno un elevato contenuto di sodio, che stimola la sete e favorisce gonfiori e ritenzione.

Meglio prediligere nei menù di pranzo e cena le proteine della carne magra (tacchino e pollo) e quelle del pesce, che sono maggiormente digeribili.

Photo Credit: Unsplash