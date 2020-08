Cioccolato, caffè, ma anche mirtilli e banane, sono tutti alimenti che risollevano l'umore: ecco cosa mangiare per stare bene (anche nelle giornate no)

Ogni tanto può capitare di sentirsi giù di morale senza sapere bene perché. In queste situazioni, la soluzione migliore per risollevare l'umore si trova in cucina.

** 7 rimedi contro gli sbalzi d'umore **

È importante sottolineare che l'umore può essere influenzato da molti fattori - tra cui stress, poco sonno, condizioni esterne - ma anche da carenze nutrizionali.

Molte ricerche hanno infatti evidenziato la relazione tra cibo e salute mentale, dimostrando come alcuni alimenti portano l'effettivo miglioramento della salute generale del cervello e di alcuni tipi di disturbi dell'umore.

Ecco allora 8 cibi che aiutano a stare bene e a contrastare gli sbalzi d'umore.

(Continua sotto la foto)

Cioccolato fondente

I benefici del cioccolato fondente sull'umore sono ormai risaputi.

Lo zucchero contenuto migliora l'umore poiché è una rapida fonte di carburante per il cervello; inoltre rilascia altri componenti che agiscono direttamente sul benessere della persona, tra cui la caffeina, la teobromina e N-aciletanolamina, una sostanza che è stata collegata in molti studi scientifici al miglioramento dell'umore.

Dulcis in fundo, il cioccolato fondente è considerato un cibo edonico, il che significa che il suo gusto, la sua consistenza e il suo profumo gradevoli possono promuovere il buon umore.

Banane

Le banane sono un'ottima fonte di zucchero naturale, vitamina B6 e fibra prebiotica.

Se associato a fibre, come in questo caso, lo zucchero viene rilasciato lentamente nel flusso sanguigno, mantenendo così i livelli di zucchero nel sangue stabili e creando di conseguenza un migliore controllo dell'umore.

Avena

Healthline descrive l'avena come «fibre integrali che possono mantenerti di buon umore per tutta la mattina».

L'avena è infatti un'eccellente fonte di fibre, che consente un rilascio graduale di zucchero nel flusso sanguigno, è quindi in grado di aiutare nella gestione di sbalzi d'umore e l'irritabilità.

Un recente studio ha dimostrato che coloro che mangiano tra 1,5 e 6 grammi di avena a colazione hanno livelli di umore ed energia migliori.

Mirtilli

Curiosamente, anche i mirtilli sono tra gli alimenti che aiutano a migliorare l'umore.

I mirtilli infatti contengono una vasta gamma di antiossidanti e composti fenolici, che svolgono un ruolo chiave nella lotta allo stress. Gli antiossidanti aiutano anche a gestire infiammazioni interne.

Inoltre, i mirtilli sono particolarmente ricchi di antociani, un pigmento che dà il loro colore viola-blu: uno studio ha associato una dieta ricca di antociani a un rischio inferiore di sintomi depressivi del 39%.

Noci

Le noci, così come molti altri semi, sono ricchi di proteine vegetali, grassi sani e fibre.

Forniscono triptofano, un aminoacido responsabile della produzione di serotonina, l'ormone che migliora l'umore.

Mandorle, anacardi, arachidi e noci, nonché semi di zucca, sesamo e girasole, sono i vostri alleati per una giornata no.

Fagioli e lenticchie

Oltre a essere poveri di grassi ma ricchi di fibre e proteine vegetali, fagioli e lenticchie sono ricchi di sostanze nutritive ad hoc per il benessere.

Entrambi sono un'ottima fonte di vitamine del gruppo B, che aiutano a migliorare l'umore aumentando i livelli di neurotrasmettitori come serotonina, dopamina, noradrenalina e acido gamma aminobutirrico, tutti elementi importanti per la regolazione dell'umore.

Pesce grasso

Gli acidi grassi omega-3 sono un gruppo di grassi essenziali che possiamo ottenere praticamente solo attraverso la dieta, perché il corpo non può produrli da solo.

I pesci grassi, come il salmone, le trote, il tonno, lo sgombro e via dicendo, sono ricchi di due tipi di omega-3 - acido docosaesaenoico (DHA) e acido eicosapentaenoico (EPA) - che aiutano a tenere bassi i livelli di depressione.

Caffè

Il caffè è la bevanda più popolare al mondo. Ne beviamo sempre tanto senza neanche sapere che rende la nostra giornata un po' più felice.

La caffeina impedisce a un composto presente in natura chiamato adenosina di attaccarsi ai recettori cerebrali che promuovono la stanchezza, aumentando quindi la vigilanza e l'attenzione.

Inoltre, aumenta il rilascio di neurotrasmettitori che migliorano l'umore, come la dopamina e la noradrenalina.