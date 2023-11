Cosa mangiare per non avere freddo? Dallo zenzero ai legumi, 10 cibi per combattere il freddo da tenere in dispensa tutto l'inverno

Quando fuori è freddo e non si può fuggire verso miti mete tropicali, le soluzioni si possono trovare ovunque, a partire dall'alimentazione. Ma cosa mangiare per non avere freddo?

I cibi possono effettivamente aiutarci a combattere il freddo, basta scegliere quelli giusti, in grado di contrastare lo shock termico tra la temperatura interna al nostro corpo e quella del mondo esterno, donando calore senza appesantire la digestione (pena un particolare afflusso di sangue allo stomaco e arti conseguentemente gelati).

I migliori amici dei freddolosi sono tutti quelli che contengono vitamina A, B, C ed E e quindi frutta, legumi, yogurt, agrumi.

Non fatevi fregare invece dai falsi amici come l'alcol, che dà una sensazione di benessere momentanea cui segue una sorta di effetto boomerang.

Cosa mangiare per non avere freddo (o soffrirlo di meno)

Patate

Ricche di carotenoidi, che apportano vitamina A, le cui virtù più importanti sono lo sviluppo delle difese immunitarie e le proprietà antiossidanti, contengono anche molti sali minerali, utili per combattere lo stress fisico cui l'organismo è sottoposto quando deve combattere le basse temperature.

Aglio e cipolla

Se volete stare al caldo, rinunciate all'alito fresco. Almeno se volete godere delle loro proprietà antibiotiche, dovute all'allicina, una sostanza in grado di contrastare le infezioni batteriche sostenendo l’azione del sistema immunitario.

Zenzero

Potente alleato come purificante e detossificante naturale, lo zenzero aumenta la circolazione sanguigna favorendo così il riscaldamento dell'organismo e donando una generale sensazione di calore.

Yogurt

Grazie ai fermenti lattici che contiene, che aiutano i batteri naturalmente presenti nell'intestino a mantenere sveglio e attivo il sistema immunitario, si propone come difesa contro gli agenti patogeni con cui veniamo a contatto tutti i giorni, combattendo contro possibili virus influenzali e colpi di freddo.

Legumi

Forse pochi sanno che uno dei sintomi della carenza di ferro è la sensazione di freddo. Per questo mangiare ceci, lenticchie, fave e fagioli o un buon minestrone, è l'ideale per scaldarsi e smaltire le scorie, grazie alla grande quantità di fibre che contengono.

Peperoncino

Ricco di vitamina C, che difende dalle infezioni, da tutte le malattie da raffreddamento e dai disturbi cardiovascolari, il peperoncino è un toccasana grazie anche alle sue proprietà vasodilatatorie, antinfiammatorie e antistaminiche.

Agrumi

Arance, mandarini, clementine e limoni sono ricchi di vitamine, in particolare di vitamina C, che oltre a essere un antiossidante, fortifica il sistema immunitario. I benefici del succo di limone e acqua calda al mattino sono cantati da tutte le star e i nutrizionisti. Meglio potenziarli anche con una bella spremuta a metà giornata.

Frutta secca

Una manciata di mandorle e noci è un toccasana contro l'inverno. Le prime contengono vitamina E, fondamentale per la difesa immunitaria e potente antiossidante in grado di contrastare l’effetto dei radicali liberi. Le seconde, oltre a contenere acidi grassi essenziali, sono ricche in zinco, prezioso per la prevenzione delle infezioni e importante per le cellule del sistema immunitario.

Verdure di stagione

Spinaci, broccoli, cicoria, zucca e carote apportano sali minerali e vitamine. Gli spinaci in particolare sono un'ottima fonte di ferro, acido folico, vitamina C e carotenoidi. L'ideale, quindi, sarebbe un bel minestrone, magari che comprenda verdure, legumi e cipolla.

Proteine

Carne, pesce e uova favoriscono il processo di termogenesi, la produzione di calore da parte degli organismi viventi, e stimola il metabolismo. Contengono anche molto ferro, che, come già spiegato, è fondamentale nel mantenimento della temperatura corporea.

