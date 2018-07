Per non rischiare di ingrassare, non appesantirsi troppo e godersi appieno una giornata di sole, bagni e relax ecco cosa mangiare al mare (e cosa no)

In estate capita spesso di pranzare in spiaggia, al lido o sotto all’ombrellone.

Anche se il classico panino a base di prosciutto e mozzarella, un tramezzino o un trancio di pizza sono delle soluzioni veloci e facili da reperire, non sono affatto scelte ottimali.

Ricchi di grassi e carboidrati, rischiano di rallentare la digestione, appesantire troppo e trasformare la giornata al mare in una trappola per la linea e per la salute.

Quando il caldo toglie la fame, anche pranzare solo con una macedonia o un’insalata non è del tutto salutare.

Anche se frutta e verdura sono ricche di preziose proprietà che dissetano e reintegrano le scorte di minerali e vitamine, da sole non sono adatte dal punto di vista nutrizionale per una pausa pranzo equilibrata.

Meglio abbinarle sempre a dei cereali integrali come segale, orzo, farro, teff, avena, riso integrale o del pesce.

Grazie alle loro eccellenti virtù sostengono il benessere e la salute psicofisica e permettono all’organismo di affrontare al meglio gli effetti di sole e caldo.

Ecco allora 5 cibi da mangiare a pranzo in riva al mare.

Lattuga per idratarsi

È un integratore naturale contro il caldo.

È ricca di acqua e minerali come il potassio e il magnesio, che favoriscono la diuresi e agevolano l’eliminazione dei liquidi in eccesso, responsabili di gonfiore e ritenzione idrica.



Inoltre, è un’ottima fonte di sostanze antiossidanti che favoriscono il microcircolo e lo smaltimento delle sostanze di scarto.

Melone per proteggersi dai danni del sole

Rinfrescante e diuretico, questo frutto è ricchissimo di acqua, utile per contrastare la disidratazione soprattutto quando le temperature sono alte.

Ha poi elevate quantità di sostanze dall’azione antiossidante, come la vitamina C, che stimola la produzione di collagene, utile per mantenere la pelle elastica e nutrita e il betacarotene, precursore della vitamina A, preziosa per proteggerla dall’azione dannosa dei raggi solari.

Riso integrale per vincere la fiacca

Ha un elevato contenuto di minerali come il potassio e vitamine del gruppo B, in particolare B1, B2, B3, B5, B6 e B9, utili per combattere la fiacca estiva e il senso di spossatezza.

È poi una buona fonte di vitamina E. Grazie alla sua azione antinvecchiamento, questa sostanza è una super alleata della salute della pelle.

In più, è energetico e saziante. Assicura tante fibre che prolungano il senso di sazietà.

Alici per nutrire i capelli

Sono ideali per un pranzo al lido o al ristorante in spiaggia.

Assicurano tanti grassi “buoni” di ottima qualità, in particolare Omega 3, che grazie alla loro eccellente azione antiossidante, aiutano a proteggere i capelli dallo stress ossidativo e a nutrirli in profondità.

Albicocche per combattere i disturbi digestivi

Sono un tonico naturale. Forniscono energia e minerali, in particolare potassio.

Sono ricche di vitamina A, utile per aumentare le difese della pelle nei confronti delle insidie dell’esposizione.

Inoltre, ha un’elevata concentrazione di fibre, utili per contrastare i piccoli disturbi digestivi frequenti in estate.

