Il comfort food esiste e funziona, perché riporta la mente verso ricordi felici. Ecco cosa succede nel cervello raccontato dalla psicologia

Possiamo preferire le patatine fritte, una torta di mele o delle alette di pollo, ma tutti abbiamo il nostro comfort food.

Molti pensano che sia solo il cibo della consolazione, in realtà è molto di più.

Il comfort food infatti è quel piatto (o piatti) che evoca emozioni nostalgiche e positive. Le polpette della nonna o la merenda dell'infanzia, il sapore esotico di un viaggio o la lasagna della mamma.

Le pietanze d'altra parte hanno il potere di risvegliare le sensazioni dei momenti felici.

E dunque il nostro comfort food è in grado di portarci in un rifugio sicuro in cui rimettersi in sesto dopo una giornata no.

Vi spieghiamo perché assecondarne la voglia vi aiuterà a sentirvi bene.

Come funziona il comfort food dal punto di vista della psicologia

Perché ci fa sentire meglio

Quando siamo giù di morale cerchiamo spontaneamente un abbraccio che ci possa aiutare.

Il comfort food è proprio questo. La nostra mente collega quel piatto alle sensazioni provate con persone care e così sembrerà di poter rivivere per un attimo quei momenti.

Gustare e sentire il profumo di un piatto che ci riporta a momenti felici, evoca emozioni positive ed è in grado di farci sentire meglio.

Quali sono i comfort food

Ognuno ha il proprio.

Non si tratta di alimenti necessariamente ipercalorici ma dei ricordi che sono collegati a quel cibo.

Potrebbe essere una semplice pasta al ragù che riporta ai pranzi della domenica dalla nonna oppure a una torta alle mele che evoca i pomeriggi dell’infanzia.

Attenzione a non esagerare

Il comfort food regala un senso di sicurezza profondo.

Per questo motivo se ci sono periodi negativi tendiamo a cercare rifugio proprio in quel cibo che evoca sensazioni positive.

Forse un po' troppo spesso.

Attenzione a non esagerare con la quantità e la frequenza: quando il cibo viene associato alle emozioni è più facile essere trasportati da quello che si sente e non dal senso di fame o sazietà.

