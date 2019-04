Classica o con impasto light, bright, vegan o a forma di uovo: ecco quali sono e dove trovare le migliori Colombe pasquali artigianali di Milano

L'offerta di colombe pasquali artigianali a Milano è di anno in anno più varia e variegata.

Dalla classica fatta con farina, burro, uova, zucchero, canditi e una copertura di glassa e mandorle, alle nuove ricette rivisitate nell'impasto, nel packaging e pure nella forma, ecco quali sono e dove acquistare le più buone e sfiziose di Milano.

Perché, tra i dolci delle feste, il lievitato che sa di primavera è un ever green che davvero non può mancare.

Ecco la nostra selezione delle colombe migliori di Milano.

(Continua sotto la foto)

Colomba Ricordi di Giovanni Cova & C.

Flagship store in via Cusani 10

Vestite di un incarto che riproduce le opere dei grandi maestri del Melodramma, le colombe della storica azienda meneghina sono fatte solo con uova freschissime, farine e burro proveniente dal nord Europa.

Più classiche di così non si può: nessun additivo e conservante aggiunto nell'impasto, arricchito con agrumi canditi calabresi e siciliani e uvetta di prima qualità.

Tra le tante riproduzioni proposte sull'incarto, le immagini storiche della Turandot e di Madama Butterfly di Puccini sono state messe a disposizione dall'Archivio Storico Ricordi e vogliono celebrare l'arte e la cultura del Bel Paese.

La Colomba all'olio Evo di Mabanuby

Laboratorio in Via F. Palizzi 119/c

Metodo artigianale e ingredienti di qualità, l'uso solo di lievito madre e una lunga lavorazione conferiscono aromaticità e sofficità all'impasto.

Proposto sia nella versione classica, con arancia candita e glassatura con le mandorle, sia nelle varianti con pesca semi-candita a fresco e mandorla, fragoline semi-candite e cioccolato bianco.

La versione più originale è la colomba fatta con olio extravergine di oliva al posto del burro. La ricetta, ri-bilanciata dalle mani esperte delle pasticcere Manuela Barbara, restituisce un impasto soffice e leggero, a cui vengono aggiunti pezzettini di arancia candita e una glassatura alla mandorla in cima.

Tutta la produzione di Mabanuby è limitata per garantire l'alta qualità del prodotto e la freschezza di un lievitato tutto naturale.

A richiesta, la pasticcera e cake designer realizza colombe speciali con decorazioni in pasta di zucchero, pasta di mandorle o cioccolato plastico per una presentazione esclusiva.

La colomba a forma di uovo

da Raw & Co. in Corso Magenta 10 e online QUI

Nessun compromesso sulla qualità delle materie prime. Totalmente assenti anche additivi e conservanti. La differenza la fanno la forma e il gioco di parole con il nome del suo creatore, Andrea Tortora, pasticcere pluripremiato da sempre appassionato di lievitati.

L'Uovo di Tortora® racchiude in sé l'essenza della tradizione pasquale e la modernità di una signature d'autore: un guscio croccante glassato, ricco di mandorle e di nocciole vivacizza l'impasto leggero, le note burrose di vaniglia si alternano a quelle briose d'arancia candita.

La confezione è un esercizio di modernità e stile: la latta metallica dalle delicate sfumature pastello nasce da un'idea tra l'illustratore Gio Pastori e il giovane designer Marco D’Andolfi.

Foto ©Benedetta Bassanelli

Colomba vegan di RosebyMary

P.le Cadorna 14; Via S. Prospero 4; Via Cesare Battisti 1

Nel bistro dall'anima green va in scena la Pasqua vegan.

Dalla classica colomba artigianale alle mini colombe di sfoglia, nella ricetta vegan il burro viene sostituito dal latte di cocco, ingrediente che regala sofficità all’impasto. Niente uova né derivati animali, ne fanno il dolce perfetto anche per chi soffre d’intolleranza al lattosio.

Tutte le materie prime utilizzate sono accuratamente selezionate e la ricetta contiene proteine di soia, zucchero di canna e fibre d'avena.

Le colombe siciliane alla fastuca

presso Rinascente Duomo Milano e online QUI

In italiano è pistacchio. In dialetto siciliano fastuca è il modo di chiamare la migliore qualità DOP che cresce in Sicilia. A Bronte, in particolare.

Proprio ai pistacchi di Bronte Vincente Delicacies, la pasticceria artigianale alle pendici dell'Etna specializzata nella coltivazione, raccolta e lavorazione di questo prodotto, dedica la sua linea di colombe pasquali realizzate con incarto a mano.

36 ore di lievitazione, l'uso di lievito madre e di ingredienti a chilometro zero danno vita a diverse varianti: la Mongibello, l'altro nome dell'Etna, con cioccolato bianco e pistacchio di Sicilia; la Persica, con pesca, cioccolato extra fondente 70% e pistacchio di Sicilia; la Jardina con ananas, albicocca e pistacchio di Sicilia; la Moresca, ricoperta di cioccolato extra fondente al 70% con granella di pistacchio e farcita con crema al pistacchio verde di Bronte DOP; e la Normanna, ricoperta di finissimo cioccolato bianco e grana di pistacchio e farcita con crema al pistacchio verde di Bronte DOP.

La Colomba light & bright (perché naturale e bio) di Tabiano

da Gastronomia Boniardi, V.le Umbria, 27; Enoclub, Via Friuli, 15; Vino al Vino, Via G. Spontini, 11; Le Bollicine Milano, C.so di Pt. Nuova, 48. Online QUI

La colomba di Pasticceria Tabiano, a Tabiano Terme, Parma, conquista tutti per la sua leggerezza e dolcezza, ma soprattutto chi è particolarmente ai valori nutrizionali di un prodotto dolciario. Che tuttavia mantiene intatto il suo gusto.

Il dolce a pasta lievitata del Maestro Pasticcere Claudio Gatti è priva di zuccheri raffinati. Sostituiti da dieci zuccheri naturali biologici: zucchero di canna biologico, zucchero moscovado, sciroppo di agave, miele, sciroppo di acero, melassa, zucchero di cocco, malto di riso, zucchero cristallino di uva e malto d'orzo.

È proposta in in due versioni: con uvetta, arancio e cedro, canditi con zucchero di canna biologico e nella golosa varietà al cioccolato cru dolcificato solo con zucchero moscovado.

Colomba Fiori di Pesco di Pasticceria Martesana

Via Cagliero, 14

Novità 2019 del maestro pasticcere Enzo Santoro è la Colomba Fiori di Pesco, con confettura di pesca e copertura di cioccolato bianco e amaretti.

Creata solo con lievito madre - che il maestro Santoro conserva da oltre cinquant’anni -, burro di prima qualità, tempo e cura artigianale, la delicata confettura di pesco aggiunge una nota fresca al lievitato.

Non manca la colomba classica, e la variante con pezzi di cioccolato, canditi all'arancia e copertura extra fondente.