Tra smoothie pastello, toast floreali e café pieni di luce la colazione è il momento più estetico (e condiviso) della giornata.

C’è un rituale social che ancora oggi sta trasformando il primo pasto della giornata in un piccolo spettacolo visivo: le colazioni primaverili colorate.

Su Instagram e TikTok il trend è ormai ovunque: piatti pieni di tonalità pastello, frutta fresca tagliata come piccoli gioielli, fiori edibili e tavolini all’aperto baciati dalla luce del mattino. Non si tratta dunque solo di cosa si mangia, ma soprattutto di come appare.

La Gen Z ha persino dato un nome a questa atmosfera: soft morning aesthetic. Una colazione lenta, luminosa e fotografabile. Il risultato sono feed pieni di yogurt rosa fragola mescolato con granola dorata, pancake lilla ai mirtilli, toast ricoperti di frutta e miele e matcha latte verde brillante serviti in tazze di ceramica artigianale. La colazione, insomma, non è più soltanto un’abitudine quotidiana ma è diventata momento di lifestyle da condividere.

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ll colore al centro della tavola

Dopo anni dominati da un’estetica minimal e neutra, la primavera riporta il colore al centro della tavola. I protagonisti sono ingredienti freschi e naturali che regalano tonalità sorprendenti senza bisogno di filtri. Mango e papaya accendono i piatti di arancione, i mirtilli tingono pancake e yogurt di viola, mentre spirulina, matcha e pistacchio portano sfumature di verde intenso. Anche bevande come l’ube latte o i frullati alla dragon fruit stanno conquistando i social grazie alle loro tonalità quasi irreali.

Ma nelle immagini più condivise non è solo il cibo a catturare l’attenzione: conta infatti tutta l’atmosfera che circonda la colazione. Tavolini all’aperto, piatti vintage o fiori freschi appoggiati accanto alla tazza, tovagliette in lino e occhiali da sole dimenticati sul tavolo. Le scene ricordano quelle di un film indie europeo: spontanee, luminose, curate nei dettagli ma con quell’aria rilassata che fa pensare a una mattina lenta di primavera.

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Atmosfera e café da sogno

Non sorprende quindi che molti café abbiano iniziato a trasformarsi in veri e propri set fotografici. Menu stagionali pieni di piatti dai colori accesi, arredi pastello, piante e fiori che invadono i tavolini esterni, bevande signature che sembrano pensate apposta per Instagram. In pochi mesi piccoli locali di quartiere possono diventare mete virali, grazie a un cappuccino decorato alla perfezione o a una bowl dai colori irresistibili.

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Dietro questa tendenza però c’è anche un cambiamento nel modo di vivere il mattino. Dopo anni di caffè al volo e colazioni consumate correndo verso l’ufficio, la nuova generazione sembra voler rallentare. Prendersi il tempo per sedersi al sole, ordinare qualcosa di bello oltre che buono, chiacchierare con gli amici o semplicemente godersi qualche minuto di calma prima che la giornata inizi davvero.

Forse è proprio questo il segreto delle colazioni primaverili colorate che stanno invadendo i social: non sono solo belle da fotografare. Raccontano un modo più leggero e creativo di iniziare la giornata, e quando la luce è quella giusta e il tavolo è pieno di colori, condividere quel momento diventa quasi inevitabile. Perché se la giornata deve iniziare bene, tanto vale farlo a colori.