Il 15 gennaio 2001 nasceva in rete Wikipedia, l’enciclopedia online più celebre della storia dell’umanità. Ecco 10 curiosità da conoscere

Wikipedia è diventata maggiorenne: era il 15 gennaio 2001 quando sul web faceva la sua comparsa quello che sarebbe diventato il luogo del sapere più bazzicato dagli internauti, l’enciclopedia 2.0 a cui ciascuno di noi si è affidato almeno una volta (al giorno) negli ultimi 18 anni.

Lanciata da Jimmy Wales e Larry Sanger, allora solamente nell’edizione originale in lingua inglese, oggi Wikipedia è un fenomeno globale.

Per festeggiare la regina del sapere web, ecco 10 cose che (forse) non sapete. E che quindi bisogna assolutamente sapere, in perfetta sintonia con l’enciclopedia tuttologa.

(Continua dopo la foto)



Perché Wikipedia si chiama Wikipedia

Il nome Wikipedia è stato coniato da Larry Sanger, uno dei due fondatori.

Si tratta di un neologismo che unisce la radice wiki al suffisso -pedia (da enciclopedia).

Il suffisso deriva dal latino rinascimentale “encyclopaedia” (che deriva a sua volta dal greco ἐγκυκλοπαιδεία, "istruzione circolare, completa”).

Invece wiki è il nome di un software collaborativo e di un’applicazione web che permette la creazione e la modifica di pagine all'interno di un sito web.

Il suo nome deriva dal termine hawaiano wiki che significa “veloce”.

Quante parole ci sono su Wikipedia

Wikipedia conta attualmente più di 45 milioni di voci, spiegate in oltre 280 lingue.

Un’enorme entità dunque che, inoltre, è in continua espansione.

Si tratta infatti di un progetto in fieri, continuamente aggiornato e allargato.

Ogni giorno vengono create innumerevoli voci e pagine ex novo, tradotte in tutte le lingue in uso.

Da quante persone viene usata Wikipedia

Anche la popolarità di Wikipedia va di pari passo alla sua entità. Vanta infatti la presenza nella top ten dei siti web più gettonati al mondo, posizionandosi tra le dieci url più aperte della rete.

Ogni giorno Wikipedia viene consultata da migliaia di webnauti che cercano le più disparate informazioni.

Dalla matematica alla storia passando per la geografia e il gossip, non c'è materia che non venga spiegata sui banchi di Wikipedia.





Era una costola di Nupedia



Wikipedia è nata come costola di Nupedia, un progetto più vasto volto a creare un'enorme enciclopedia libera online.

La differenza tra l’attuale Wikipedia e Nupedia consiste nel fatto che le voci della seconda venivano scritte da esperti volontari attraverso un processo formale di revisione.

Nupedia è stata fondata il 9 marzo 2000 dalla società Bomis, proprietaria dell'omonimo portale di ricerca. Le figure principali di Nupedia erano Jimmy Wales, allora CEO della Bomis, e Larry Sanger, redattore capo di Nupedia e successivamente di Wikipedia.

Wikipedia è sopravvissuta a Nupedia, i cui server sono stati chiusi definitivamente nel 2003.

I testi di Nupedia sono migrati in Wikipedia, anche se si tratta soltanto di 24 voci.

Nupedia infatti non è decollata a causa della lentezza di crescita causata da processi di revisione molto complicati e macchinosi.

Quando ha iniziato a parlare italiano

Anche se la data di nascita ufficiale è il 15 gennaio 2001, i primi utenti registrati sono arrivati solo a maggio di quell’anno.

Il 2001 ha visto inoltre sviluppare le prime edizioni alternative alla lingua ufficiale (l’inglese): francese, tedesco, inglese, catalano, spagnolo, svedese, portoghese e, a fine anno, italiano.

Wikimedia Italia è stata poi fondata molto tempo dopo, nel 2005. Nel settembre dello stesso anno l'edizione in italiano ha segnato il suo primo record, superando le centomila voci.

Gli spin-off

Da Wikipedia e Nupedia è nata nel 2003 la Wikimedia Foundation. Questa organizzazione non profit sostiene Wikipedia e i suoi progetti fratelli.

Il primissimo di questi ultimi è stato In Memoriam: September 11 Wiki a cui ne sono seguiti vari, ciascuno specializzato in un determinato ambito del sapere.

I più popolari sono Wiktionary, Wikibooks, Wikisource, Wikispecies, Wikiquote, Wikinotizie, Wikiversità e Wikivoyage.

È nei guinness dei primati

Nel settembre 2007 l'edizione in inglese di Wikipedia ha tagliato lo storico traguardo di ben due milioni di voci, diventando così la più vasta enciclopedia mai scritta dall’uomo.

Ha superato l'enciclopedia Yongle (del 1407) che ha detenuto il primato per 600 anni. Nell'edizione del libro dei Guinness dei primati pubblicata nel 2008 Wikipedia è definita la più grande enciclopedia al mondo.

Esiste una Wikipedia cartacea?

Nelle intenzioni del co-fondatore Jimmy Wales, Wikipedia sarebbe dovuta sbarcare anche su carta.

Wales infatti avrebbe voluto una sua versione cartacea, esattamente come nel caso dell’Enciclopedia Britannica.

Il suo obiettivo, a oggi infattibile data la vastità di Wikipedia, era poco realizzabile anche agli albori: Wikipedia è nata come progetto in continua evoluzione, dotato di una mutevolezza notevole poiché chiunque può cambiare voci pre-esistenti e aggiungerne di nuove in qualsiasi momento.

Esiste il galateo di Wikipedia

Come ogni società nella società, anche Wikipedia ha un insieme di regole che ne compongono il galateo.

Si chiama proprio Wikiquette ed è il codice comportamentale che ciascuno deve seguire per essere irreprensibile su Wikipedia.

Le linee guida e i pilastri sono tanti, ben delineati nel regolamento, ma il principio cardine attorno cui ruota tutta l’enciclopedia 2.0 è il punto di vista neutrale, fondamentale per essere obiettivi e per restituire al lettore una verità oggettiva.

Come si chiamano quelli che scrivono su Wikipedia

Nel gergo di Wikipedia, gli utenti che collaborano attivamente per inserire i contenuti vengono denominati "wikipediani”.

Se avete contribuito a rendere più attendibile e aggiornata qualche voce di Wikipedia, preparatevi ad aggiungere l'esperienza sul vostro Curriculu Vitae: l’attività di wikipediano è riconosciuta come profilo professionale dall'IWA (International Webmasters Association).