Sweatcoin è un'app che ti paga per camminare (o correre) il più a lungo possibile: ecco cos'è e come funziona l'app di fitness più scaricata del momento

Per chi cerca la motivazione giusta per essere più attivo e per chi è già un appassionato di fitness e potrebbe guadagnare qualcosa senza dover fare niente più rispetto a quello che già fa, Sweatcoin è un ottimo modo per guadagnare premi semplicemente allenandosi.

In breve: Sweatcoin è la nuova app che ti paga per camminare e tenerti in forma.

Prima nella lista delle top free ha avuto un grandissimo successo nel Regno Unito e negli Stati Uniti, finalmente è arrivata anche in Italia e in altri paesi europei.

Non ci sono più scuse quindi, tenersi in forma è ora più divertente e anche producente.

Ecco cos'è e come funziona questa nuova app di cui tutti parlano.

Cos'è Sweatcoin

Sweatcoin è la app del momento.

Traducendo alla lettera, Sweatcoin significa la “moneta del sudore”, e sta a spiegare il fine ultimo dell'app: pagare i suoi utenti dietro una piccola, ma nobile richiesta: camminare, il più a lungo possibile.

Guadagni facili? Non esistono, ed è proprio su questa filosofia che si basa l’essenza di Sweatcoin, che dietro lo sforzo e la fatica delle passeggiate a piedi ripaga il camminatore con una giusta ricompensa.

Come funziona Sweatcoin

Dopo aver scaricato l'app, disponibile gratuitamente sia su iOS che su Android, ci si registra con nome e mail, si collega l'app con la nostra cartella salute e si attiva il gps.

Il funzionamento è semplice: ogni 1.000 passi (tracciati ovviamente con il contapassi grazie al gps) si guadagna uno “sweatcoin” (per la precisione poco meno di una unità, 0,95) spendibile successivamente in un negozio virtuale legato alla piattaforma (si può trovare un po’ di tutto: abbonamenti ad altre app, gadget, scarpe da corsa, audiolibri, carte regalo, miglia aeree, prodotti hi-tech come smartphone e televisori).

Anche se per sfruttare al meglio il mix di fitness tracking e micropagamenti servirà tanto impegno: per riscattare i prodotti più costosi servono infatti migliaia di sweatcoin.

Le offerte cambiano costantemente e si basano sugli accordi che Sweatcoin ha fatto con vari rivenditori; queste transazioni sono tutte visualizzabili tramite l'app Sweatcoin.

Si possono anche utilizzare gli sweatcoin per eseguire l'aggiornamento per diversi livelli di abbonamento dell'app stessa.

Alcuni difetti dell'app

Come sempre, non è tutto oro quello che luccica.

Anche Sweatcoin, per quanto si presenti come un'applicazione grandiosa, ha alcuni difetti.

Prima di tutto, per accumulare monete devi camminare (o correre) all'aperto: il che significa che correre su un tapis roulant o fare le scale in palestra non conterà affatto.

La ragione di questa limitazione è evitare modi per hackerare il sistema al chiuso, anche se la compagnia dice che sta attualmente sviluppando un algoritmo per risolvere questo problema.

Non esiste poi un modo per sincronizzare l'app con smartwatch o fitness tracker, quindi bisogna sempre portarsi con sé il telefono durante le attività di fitness.

E non solo: l'app deve essere sempre aperta in background sul tuo telefono. Se si forza la chiusura, Sweatcoin smette di contare i passaggi.

Per fortuna, ha una modalità di risparmio della batteria, che si avvia automaticamente quando si scarica l'app per la prima volta, anche se così si perdono ancora alcuni passi.

Tra le recensioni degli utenti, ci sono opinioni contrastanti su quanta batteria consumi effettivamente: alcuni dicono che a malapena notano una differenza mentre altri hanno affermato che si tratta di un gigantesco problema che la società creatrice dell'app deve risolvere al più presto.

Forse però il più grande limite di Sweatcoin è il fatto che con una membership basic gli utenti non possono accumulare più cinque monete al giorno (sia che facciano 5 mila passi sia che ne facciano 8, 10 e così via).

La versione Premium - come tutte le versioni premium - richiede un pagamento, ma in sweatcoins.

Ad esempio, con cinque SWC al mese si potrà accedere al livello di Shaker dove è possibile guadagnare fino 10 Sweatcoin al giorno.