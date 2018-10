Ex Vip e personaggi famosi che a pagamento (anche di pochi dollari) registrano video dediche personalizzate: ecco chi c'è, quanto costa e come funziona

Nell'era in cui su Internet si trova tutto, mancava giusto un sito in cui poter noleggiare Vip, ex Vip e presunti tali per farsi registrare video dediche personalizzate.

Il sito si chiama Cameo.com e ci si trova star di ogni genere, da Mischa Barton del telefilm O.C. alla prima moglie di Trump. E per ogni budget, dai 10 ai mille dollari.

Jennifer Marshall, tra le protagoniste di Stranger Things, vi manda il suo videomessaggio per soli 10 dollari mentre la più prezzolata della piattaforma è Caitlyn Jenner: 1000 dollari per un salutino veloce.

Ecco i 10 camei vip più divertenti e interessanti disponibili su Cameo.com.

Per un regalo davvero originale.

Caitlyn Jenner

Alla voce “Professione” c’è scritto “Icon”.

A nessuno calzerebbe più a pennello perché come Caitlyn Jenner non c’è nessuno.

E infatti un suo videomessaggio costicchia abbastanza: 1000 dollari, la tariffa più alta di Cameo.com.

John Mayer

Il musicista John Mayer è invece meno pretenzioso: con 50 dollari manda videodediche, anche musicali!

Bella Thorne

Purtroppo sul suo profilo campeggia adesso la scritta “Temporarily Unavailable” ma non temete: a breve dovrebbe tornare disponibile anche la bella Bella.

Nicole “Snooki” Polizzi di Jersey Shore

Un saluto da Nicole “Snooki” Polizzi di Jersey Shore?

Su Cameo.com è possibile nonché all’ordine del giorno.

Snooki è gettonatissima infatti in quell’enorme jukebox di videodediche che è la piattaforma.

Mischa Barton di O.C.

Non sapevate che fine avesse fatto Mischa Barton della serie televisiva O.C.?

Potete farvelo spiegare direttamente da lei, “noleggiandola” per un videomessaggio.

Carmen Electra

Elettrizzati all’idea di sentire il vostro nome pronunciato da Carmen Electra? Lo capiamo benissimo.

Purtroppo anche Carmen è “Temporarily Unavailable” ma basterà pazientare un poco e sperare di riaverla come opzione targata Cameo.

Perez Hilton

Il celeberrimo blogger nonché personaggio tv tra i più famosi d’America si presta volentieri a farvi sorridere via videomessaggio.

Uno degli Hilton più famosi dopo la dinastia alberghiera di Paris e Niki.

Perez è disponibile 24 ore su 24. O quasi...

Tommy Lee dei Mötley Crüe

“Only for charity, no promos". Tommy Lee dei Mötley Crüe ci tiene a sottolineare sul suo profilo che si presta a fare videodediche solo per beneficenza.

Bam Margera

Adorate il mondo skate e siete fan accaniti di programmi hardcore come Jackass e Viva La Bam?

Allora non potrete non avere l’acquolina in bocca all’idea di avere un videomessage firmato proprio da lui, il reuccio delle peripezie skate e delle follie di stampo jackassiano: Bam Margera!

Preparatevi a essere insultati però, in perfetto stile Bam.

Beverly Mitchell

Vi ricordate di Lucy del telefilm Settimo cielo?

Beverly Mitchell, l’attrice che la interpretava, adesso è ben lontana dalle luci della fama e anche da quelle della ribalta: ha attaccato il red carpet al chiodo e ora fa la mamma a tempo pieno.

Ma tra una pappa, un gruppo Whatsapp di madri (aiuto!) e un bagnetto ai pupi, si ritaglia un po’ di tempo per registrare videomessaggi a chi glieli chiede.

Alla abbastanza modica cifra di 40 dollari.

Davvero poco se si pensa che Lucy ha accompagnato i pomeriggi (a volte le tarde mattinate, dipendeva un po’ dalla programmazione di Settimo cielo) di intere generazioni.