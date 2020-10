iPhone 12 arriva in quattro formati e nove nuovi colori (oltre che con il primo 5G di Apple): ecco i nuovi iPhone e il nuovissimo HomePod mini.

Due nuovi iPhone, in nove nuovi colori e tre dimensioni (mini, normale e max), e un nuovo assistente per rendere la casa sempre più smart: Apple replica un keynote a porte chiuse ad appena un mese di distanza da quello in cui ha presentato i nuovi Apple Watch series 6 e si piazza in pole position per le lettere a Babbo Natale del 2020.

Oggetti del desiderio sul piatto ne sta mettendo tanti, per tutte le esigenze e (quasi) tutte le tasche.

HomePod mini (che per ora non sarà in vendita in Italia) esce sul mercato a 99 dollari, mentre il nuovo iPhone 12 mini, «il più piccolo, sottile e leggero smartphone 5G del mondo», partirà da un prezzo di 839 euro.

Non manca ovviamente il top di gamma, iPhone 12 Pro, in quattro colori e due dimensioni e iPhone 12, «l'inizio di una nuova era di iPhone 5G», come l'ha presentato Tim Cook.

Ecco tutti i prodotti presentati questa sera.

iPhone 12 e iPhone 12 mini

Partiamo dall'inizio, «l'inizio di una nuova era di iPhone con il 5G», annuncia Tim Cook, «ancora più veloce, ancora più potente, ancora più sicuro per difendere la vostra privacy e quella dei vostri dati».

Più sottile, più piccolo e più leggero di iPhone 11, iPhone 12 ricorda nella forma l'amatissimo iPhone 5, con i bordi non più arrotondati e un display più performante che mai.

Ceramic Shield è un vetro cristallizzato che rende iPhone 12 quattro volte più resistente alle cadute, mentre il Super Retina XDR display assicura una brillantezza quasi raddoppiata rispetto a quella di iPhone 11.

A cosa serve il 5G? A fornire prestazioni e connessioni ancora più rapide e sicure, download e upload in tempo reale, una qualità video in streaming ineguagliabile, telefonate FaceTime in alta definizione, e maggiori prestazioni di gaming e interattività per molte App. Per dirne qualcuna.

I numeri di iPhone 12 e iPhone 12 mini

Ancora più piccolo ma con le stesse feature di iPhone 12, mini (in foto il confronto delle dimensioni tra iPhone 12 e iPhone 12 mini) è lo «smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo».

Volete i numeri? Eccoli: iPhone 12 ha uno schermo da 6,1 pollici, mentre iPhone 12 mini da 5,4.

Entrambi resistono all'acqua fino a 6 metri per 30 minuti e a tutti gli altri inconvenienti liquidi più frequenti (tra cui caffè caldo e bibite zuccherine).

iPhone 12 and iPhone 12 mini saranno entrambi disponibili in cinque colorazioni di alluminio: bianco, nero, blu, verde e rosso (PRODUCT)RED.

Prezzi da 939 euro per iPhone 12 e 839 iPhone 12 mini.

iPhone 12 può essere preordinato da Venerdì 16 Ottobre e sarà disponibile nei negozi dal 23; iPhone 12 mini sarà preordinabile dal 6 Novembre e disponibile nei negozi dal 13.

iPhone 12 Pro e iPhone 12 Pro Max

Tre fotocamere, quattro colori, due dimensioni, design a bordo piatto con profilo in acciaio inossidabile e retro in vetro opaco.

iPhone 12 Pro ha uno schermo da 6,1 pollici (come quello di iPhone 12), mentre iPhone 12 Pro Max arriva a 6,7 ed è il display più grande mai realizzato da Apple.

«La prossima generazione di registi di Hollywood oggi sta girando con questi telefoni», dicono, per sottolineare quanto il comparto video-fotografico nuovamente implementato raggiunga traguardi di un livello ancora superiore (a quello già professionale raggiunto da iPhone 11 Pro).

Il blu è la nuova colorazione che affianca la grafite, l'oro e l'argento.

Sarà possibile preordinare iPhone 12 Pro da Venerdì 16 Ottobre - sarà nei negozi a partire dal 23; iPhone 12 Pro Max, preordinabile dal 6 Novembre sarà in vendita dal 13.

HomePod mini

Un nuovo assistente per la casa, uno speaker che assicura un audio incredibile per ascoltare musica e podcast, un modo per rendere la propria Smart Home ancora più smart.

HomePod mini è il nuovo smart speaker di Apple che apre le porte di casa a Siri con un design estremamente semplice quanto performante.

Abbinato a iPhone permette di ascoltare musica, telefonare e rispondere alle chiamate in entrata; può amplificare l'audio della Apple TV, riprodurre musica da un Mac e tanto altro.

Mettendone due in una sola stanza i due si parlano per creare un effetto surround; dividendoli nelle varie stanze di una casa invece permettono di parlarsi tra membri della famiglia mandandosi dei messaggi tramite Intercom.

Intercom infatti permette di usare più HomePad per comunicare da una stanza all'altra con gli altri membri della famiglia inviandosi dei messaggi vocali che verranno riprodotti nella stanza desiderata.

E se la persona a cui vogliamo mandare il messaggio non è in nessuna stanza, Intercom sfrutta il collegamento con iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e CarPlay per consegnarlo.

In più, Siri riconosce e identifica chi, dei componenti della famiglia, le sta rivolgendo domande e comandi tramite HomePod ed è in grado di rispondere alle richieste personali di ognuno (come rispondere ai messaggi, aggiungere un appuntamento in calendario o scegliere un brano dalla propria libreria musicale).

Disponibile in bianco e space grey sarà in vendita in America a 99 dollari, mentre in Europa per il momento arriverà solo in Francia, Germania e Spagna a partire dal 16 Novembre (con preordini dal 6).