Instagram Shopping è una nuova funzione che mostra prezzo e informazioni di abiti e oggetti taggati nelle foto (e con un click redirige all'ecommerce dove comprarli)

I dati parlano chiaro: si compra sempre di più non solo online, ma direttamente dal cellulare.



Ecco perché Instagram lancia Shopping, una nuova funzione che permette di visualizzare descrizioni e informazioni complete (con tanto di prezzo e link ecommerce, per finalizzare l'acquisto con un paio di click) di ogni capo, accessorio o oggetto sia stato taggato con Shopping in un normale post di Instagram.

Come funziona.

In pratica, l'azienda (o la rivista, o l'influencer, o chiunque abbia un profilo business) può decidere di aggiungere un tag Shopping al proprio post, abbinando così al capo in questione una scheda prodotto a due livelli.

Con un tap sulla foto dove compare il tag Shopping si vedrà una prima vignetta (come da esempio nella foto qui sotto), con le informazioni di base, con un secondo click si aprirà una scheda più approfondita (nella foto in alto i tre passaggi), con lo spazio per la descrizione dell'oggetto, il prezzo e soprattutto il link diretto per il sito ecommerce di riferimento dove poter finalizzare l'acquisto.

(Continua sotto la foto)

Da quando sarà attivo Instagram Shopping?

Introdotto negli Stati Uniti lo scorso anno, Shopping su Instagram sarà disponibile per tutti anche in Italia a partire da oggi (20 Marzo).



Chi potrà usare Shopping su Instagram?

Potranno aggiungere i tag Shopping tutti i profili business di Instagram (sono oltre 25milioni nel mondo). Qui le informazioni necessarie per iniziare a usare un account Instagram Business.



Qual è il vantaggio?

Grazie a Shopping gli utenti potranno avere accesso diretto a informazioni e ulteriori foto di un determinato prodotto, con in più la possibilità di acquistarlo direttamente sul sito web del brand, senza doverlo andarlo a ricercare online.