Con i nuovi Huawei FreeClip 2 gli auricolari diventano ear cuff da sfoggiare
L'era dei device puramente funzionali è tramontata. Da ogni nuovo dispositivo hi-tech ci si aspetta sempre di più: che sia più smart, più veloce e più performante del modello precedente; e contemporaneamente che sia più confortevole e leggero, più resistente e durevole, più cool e di design. A questo HUAWEI risponde con i nuovi auricolari FreeClip 2.
Partendo dalla loro forma a clip - ispirata all’estetica degli Ear Cuff, quei gioielli che si "agganciano" all'orecchio senza clip, che le trasforma in un accessorio di moda -, e all’innovativo design C-bridge, che elimina la fastidiosa sensazione di pressione nel canale uditivo e permette di indossarle tutto il giorno; passando, poi, al peso, praticamente impercettibile, e alla distintiva caratteristica di ascolto open-ear adattivo, che non isola dal contesto ambientale, pur restituendo un suono di qualità: sono una vera rivoluzione.
Le abbiamo provate, vi raccontiamo come sono.
(Continua sotto la foto)
Durante l’evento Where Sound Meets Style che si è tenuto a Madrid in occasione del lancio ufficiale Huawei ha riunito i protagonisti del mondo della moda, del design e della gioielleria. Ospiti, tra gli altri, anche lo stilista Juan Avellaneda, Andrea Banfi, IED Ambassador e docente oltre che cofounder di Borderless Factory e il brand di gioielli itslava, che insieme alla casa francese Les Néréides ha prodotto degli speciali charm che arricchiscono l'offerta delle nuove HUAWEI FreeClip 2.
Basta indossarli per rendersi subito conto di come le caratteristiche distintive di questi auricolari possano cambiare il modo di ascoltare musica, di parlare al telefono, di muoversi, di fare sport e di rimanere connessi, con stile, per tutta la giornata.
Ecco perché.
L'estetica gioiello delle Huawei FreeClip 2
Innanzitutto, le HUAWEI FreeClip 2 non si nascondono, ma si indossano e si abbinano perfettamente allo stile personale di ciascun individuo. A prima vista, non sembrano affatto degli auricolari. Il design open-ear a clip, ben visibile sull'orecchio, li rende più simili a un accessorio di moda che a un dispositivo tecnologico.
Ed è esattamente questo il plus: i FreeClip 2 impreziosiscono e completano qualsiasi look, che si tratti di abbigliamento da lavoro, di uno stile street per il tempo libero o di qualcosa di più elegante. E lo fanno in maniera discreta, mai vistosa.
Senti benissimo… ma non si sentono
Naturalmente, il design ha valore solo se è funzionale. Ed è qui che i FreeClip 2 colpiscono di più.
Una volta indossati ci si dimentica di averli: ogni auricolare pesa poco più di cinque grammi e la struttura - realizzata in silicone liquido, delicato sulla pelle, e una lega a memoria di forma ad alte prestazioni - fa sì che non ci sia alcuna pressione all'interno dell'orecchio.
Un dettaglio che dopo un'intera giornata di chiamate, ascolto di musica, lavoro al computer, fa la differenza rispetto ai tradizionali auricolari in-ear: nessuna sensazione di affaticamento anche dopo otto/dieci ore di utilizzo no-stop... in più le nuove FreeClip2 non cadono e restano al loro posto senza bisogno di aggiustamenti finché non si decide di toglierle.
Ascolto senza escludere il mondo
Che sia musica, un podcast, la voce di qualcuno, i FreeClip 2 restituiscono un suono nitido che coesiste con i rumori che provengono dall’ambiente, senza bloccarli. Si rimane così consapevoli del traffico, delle conversazioni e del ritmo generale del luogo in cui ci si trova, in un perfetto equilibrio che fa la differenza quando si ha uno stile di vita moderno, dinamico e urbano.
Ma c'è di più. Durante le chiamate, anche in contesti non ideali o del tutto silenziosi, le voci con i FreeClip 2 arrivano chiare mentre il rumore di fondo è tenuto sotto controllo senza suonare artificiale. A ciò si aggiunge un piacevole senso di discrezione: le conversazioni risultano “abbastanza private” da poter essere fatte in movimento, un aspetto non da sottovalutare quando si lavora in co-working, in un open-space o semplicemente quando si lavora-parla-cammina per la città.
Durata infinita della batteria
La ricarica diventa un ricordo. Una sola batteria copre dalla prima power-song del mattino, alle call del pomeriggio, fino all’ultimo podcast o audio-libro della sera. E ancora ne avanza!
Se poi non dovesse bastare, la custodia di ricarica estende la durata dei FreeClips 2, ma le 38 ore di autonomia - più le 9 ore wireless - garantiscono un'autonomia necessaria anche per affrontare un’interminabile viaggio dall’altra parte del mondo.
Disponibili nelle colorazioni bianca, rosa gold, blu e nera, gli auricolari FreeClips 2 resistono all'acqua e alla polvere e non richiedono particolare cura e attenzione. Eppure, restituiscono un servizio impeccabile, che insieme allo stile unico, un vero e proprio gioiello smart che si adatta a ogni look, al suono di qualità e al comfort h24 è tutto ciò che si può chiedere a degli auricolari (almeno per ora).
© Riproduzione riservata
Soft Tech: quando la tecnologia diventa wellness (e aiuta a vivere meglio)
Per anni abbiamo dato la colpa alla tecnologia di tutto: sonno disturbato, ansia, iperconnessione. Ma oggi c’è una nuova corrente che ribalta la prospettiva. Si chiama soft tech, la tecnologia gentile, e nasce per accompagnare il nostro benessere, non per complicarlo.
Strumenti discreti, suoni rilassanti, micro-pause guidate: finalmente la tecnologia può diventare ciò che prometteva all’inizio, un aiuto.
**3 esercizi facili per provare il detox digitale (e perché farlo)**
(Continua sotto la foto)
Soft tech benessere: dormire meglio? Adesso è facile
Le app dedicate al sonno stanno vivendo un boom che parla chiaro: vogliamo riposare davvero.
Da Calm a Headspace, fino alle app che lavorano con frequenze sonore specifiche, ogni strumento è pensato per aiutarci a staccare la spina, rilasciare tensioni e creare una routine serale più dolce.
A volte basta un semplice rumore bianco per rallentare la mente più di quanto faccia una tisana alla camomilla.
Respirare (davvero) cambia tutto
Uno dei trend più interessanti del wellness digitale è quello delle app che ci insegnano a respirare meglio.
Non solo meditare per mezz’ora, ma imparare a respirare. Pochi minuti, guidati, che riportano il corpo a uno stato di calma.
Tra i programmi più efficaci c’è ANAPANA, la prima mindfulness app in Italia di Virginia Gambardella. Allena la mente ad essere presente, migliora la concentrazione e la gestione dello stress. Una pratica che si concentra sulla consapevolezza del respiro e che aiuta ad allenare attenzione e presenza mentale. È sorprendente quanta serenità possa arrivare dal semplice gesto di fermarsi e inspirare profondamente.
Dalla tecnologia al corpo: la nuova idea di benessere
Non solo mente: la soft tech sta entrando anche nel modo in cui ci prendiamo cura del nostro corpo, spingendoci verso routine più sostenibili e personalizzate.
Tra i metodi che incarnano questa filosofia c’è SGP di Selene Genisella, un approccio che combina movimento, nutrizione e consapevolezza, aiutando a costruire abitudini che durano davvero.
Credits: sgprogram.it
Il percorso SGPworkout nasce con un obiettivo preciso: modellare il corpo della donna rispettando armonia, proporzioni e femminilità. Non è un allenamento “militare”, ma un invito a ritrovare il piacere del movimento, con flessibilità e costanza. La community, poi, è la vera energia: allenarsi insieme - anche da lontano - amplifica motivazione e divertimento.
Tecnologia, corpo e respiro: il nuovo equilibrio è possibile
La soft tech dunque non vuole rivoluzionare la nostra vita: vuole accompagnarla. Che sia un’app che regola il sonno, un programma che insegna a respirare, o un metodo come SGP che rimette al centro il corpo e la sua armonia, il denominatore comune è uno: un benessere che nasce dalla gentilezza. Da quella che abbiamo verso noi stessi e dagli strumenti che scegliamo per sostenerci.
Perché sì, vivere bene con la tecnologia si può. Basta scegliere quella che ci fa stare meglio, non quella che ci chiede di fare di più.
© Riproduzione riservata
Attenzione attenzione, il Black Friday 2025 va LIVE su TikTok
E se quest’anno il Black Friday fosse meno una corsa alle offerte e più un’esperienza di scoperta? È la sfida di TikTok Shop, che debutta proprio nella settimana degli sconti con un approccio tutto nuovo: uno shopping basato su intrattenimento, fiducia e connessione diretta tra chi vende e chi acquista.
Dal 21 novembre al 1 dicembre, infatti, in un susseguirsi continuo di offerte dedicate, è stato creato un calendario di sessioni di LIVE Shopping che trasformerà la ricerca delle offerte in uno show da seguire.
Questi eventi vedranno la partecipazione di creator e di brand di primo piano, tra cui New Martina, Nonna Silvi e Moero che presenteranno in diretta i loro prodotti e le promozioni imperdibili, trasformando lo shopping in un'esperienza interattiva e coinvolgente.
(Continua sotto la foto)
Già da marzo 2025 gli utenti italiani possono acquistare senza uscire dall’app, seguendo la curiosità e il consiglio dei propri "venditori" preferiti.
E oggi TikTok Shop debutta nel suo primo Black Friday, mettendo al centro le categorie più amate - moda, beauty ed elettronica - e confermando il suo ruolo di ponte tra brand, creator e utenti.
Attraverso video e sessioni di LIVE Shopping, creator e venditori diventano personal shopper digitali mentre mostrano i prodotti in azione, spiegano come si usano e ne raccontano storia e valore.
Un mix di competenza e passione che avvicina le persone ai brand e ricrea online il rapporto di fiducia tipico dei negozi fisici. Con dimostrazioni in tempo reale e interazioni dirette con la community, lo shopping diventa esperienza, racconto e relazione.
È la nuova dimensione dell’e-commerce: più autentica, partecipata e umana.
Un Black Friday che sostiene l'imprenditorialità locale
TikTok Shop conferma il proprio impegno nel sostegno ai business locali. Tra le novità di questo Black Friday, la partecipazione di realtà con radici italiane che potranno sperimentare per la prima volta un evento di shopping digitale.
Grazie alla piattaforma, marchi come Fratelli Guzzini e AllyCore portano online e condividono con la community storie, curiosità e passione.
Saranno proprio i titolari, in prima persona, a raccontare il valore dei loro prodotti, trasformando ogni acquisto in un'esperienza e sostegno concreto all'imprenditorialità italiana.
© Riproduzione riservata
4 motivi per cui OPPO Find X9 Pro è lo smartphone perfetto per chi ama fare foto
Ci sono smartphone che scattano belle foto, e poi c’è OPPO Find X9 Pro: un dispositivo pensato per chi non vuole solo “immortalare” un momento, ma raccontarlo attraverso la luce, il colore e le emozioni.
Il nuovo top di gamma di OPPO si conferma molto più di un device tech: è una vera e propria camera professionale da portare in tasca, frutto della collaborazione con Hasselblad, storico marchio leggendario nella fotografia.
Perfetto per chi ama viaggiare, scattare, condividere e sperimentare, questo smartphone combina potenza, autonomia e un sistema di fotocamere che ridefinisce l’idea di fotografia mobile.
Che si tratti di un tramonto sul mare, di un concerto sotto le stelle o semplicemente del vostro caffè mattutino perfettamente illuminato, con OPPO Find X9 Pro ogni immagine diventa un piccolo capolavoro.
(Continua sotto la foto)
1. Una lente da 200MP firmata Hasselblad
Il cuore pulsante del nuovo OPPO Find X9 Pro è la lente Hasselblad da 200 megapixel, sviluppata in collaborazione con lo storico brand svedese che ha fatto la storia della fotografia analogica e digitale.
La qualità è sorprendente: grazie al sensore da 1/1.56 pollici e all’apertura ultra-rapida f/2.1, cattura una quantità di luce incredibile, restituendo immagini nitide e dettagliate anche di notte.
Ogni scatto è fedele, profondo, equilibrato: non servono filtri o editing. È la fotografia nella sua forma più pura, ma accessibile a tutti.
2. Colori veri e luce naturale, in ogni condizione
A rendere davvero speciale l’esperienza di scatto è il nuovo LUMO Image Engine, il motore fotografico di OPPO che ottimizza nitidezza, gamma dinamica e resa cromatica.
Questo sistema è in grado di ricostruire la luce reale, bilanciando ombre e riflessi anche in situazioni complesse, come controluce o ambienti interni. Il risultato? Foto che sembrano professionali, ma ottenute in un gesto.
Non è solo una questione tecnica: significa che un tramonto resta un tramonto, con le sue sfumature rosa e arancioni, senza perdere profondità o saturazione.
3. Zoom e dettagli da fotografo (anche ai concerti)
Chi ama fotografare lo sa: il momento perfetto spesso è lontano, difficile da catturare. Con OPPO Find X9 Pro, il problema non si pone. Il sensore da 200MP lavora insieme all’algoritmo Super Zoom di OPPO, offrendo uno zoom lossless fino a 13,2x e uno digitale fino a 120x, senza perdere nitidezza.
La modalità “Stage Mode”, pensata per eventi live e concerti, ottimizza contrasto e tonalità rendendo ogni scatto più intenso e realistico.
Perfetto per chi ama la musica, i festival e vuole portare a casa foto da copertina (anche dalle ultime file!).
4. Video in 4K e stabilità professionale
Non solo foto. OPPO Find X9 Pro è una vera macchina da presa in miniatura: registra video in 4K a 120fps con tecnologia Dolby Vision HDR, garantendo colori realistici, profondità e fluidità in movimento.
Anche la fotocamera teleobiettivo Hasselblad da 200MP può registrare in 4K, e per chi vuole un controllo totale esiste la modalità LOG, la stessa usata nel cinema per color correction e montaggio professionale.
In pratica, è un dispositivo che permette di raccontare storie, che siano un viaggio, un concerto o un momento quotidiano, con la qualità di un film.
Tutte le informazioni utili su OPPO Find X9 Pro
Ma il nuovo OPPO Find X9 Pro non conquista solo per la fotocamera. È uno smartphone che unisce estetica, potenza e comfort in ogni dettaglio.
La batteria, da 7500 mAh, la più grande mai inserita da OPPO in un modello flagship, garantisce fino a due giorni di autonomia con un utilizzo intenso, e grazie alla tecnologia in silicio-carbonio di terza generazione mantiene alte prestazioni anche dopo anni. A completare il tutto, ci sono la ricarica rapida SUPERVOOC 80W (che porta il telefono al 100% in pochi minuti), la ricarica wireless AIRVOOC 50W e quella inversa da 10W, per alimentare anche altri dispositivi.
Sul fronte del design, OPPO Find X9 Pro è puro equilibrio tra eleganza e funzionalità: il display piatto da 6,78 pollici con cornici sottilissime regala un effetto immersivo, mentre la scocca in vetro anti-impronte e la cornice in alluminio opaco offrono una presa comoda e raffinata. Le due colorazioni, Silk White e Titanium Charcoal, ne esaltano il carattere contemporaneo, rendendolo perfetto tanto per un meeting in città quanto per un tramonto fotografato al volo in viaggio.
E sotto la superficie, batte un cuore potente: il processore MediaTek Dimensity 9500, progettato per garantire fluidità e prestazioni elevate in ogni situazione, dai video in 4K al multitasking più intenso.
Tutto questo racchiuso in un corpo sottile (poco più di 8 mm) e sorprendentemente leggero per la sua categoria.
Il prezzo? In linea con il suo posizionamento premium: 1.299 euro per la versione Pro (16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna), mentre il modello Find X9 è disponibile a 999 euro.
© Riproduzione riservata
A ognuno il suo iPhone 17: perché scegliere un modello rispetto a un altro
Ogni volta è la stessa storia: Apple presenta i nuovi iPhone 17 e tra nuovi colori, prestazioni e dimensioni è sempre più complicato capire quale faccia al caso nostro.
La leggerezza di iPhone Air si percepisce con gli occhi, ma vuoi mettere la qualità delle foto scattate con iPhone Pro e Pro Max?
E perché non optare per iPhone 17? Assicura prestazioni ugualmente ottime, costa meno e in più lo si può scegliere in molti più colori.
E dunque? Ecco un bigino delle principali caratteristiche di iPhone 17, iPhone 17 Pro, Pro Max e iPhone Air per aiutarvi a capire quale sia il modello più adatto alle vostre esigenze.
Quali sono le differenze tra i nuovi iPhone?
(Continua sotto la foto)
iPhone Air, l'iPhone più sottile
Dopo anni di piccole modifiche estetiche Apple ha regalato anche ad iPhone l'opzione di un design già vincente su MacBook e iPad e ha lanciato iPhone Air, un dispositivo incredibilmente sottile e leggerissimo (è spesso appena 5,6 mm e pesa 165 grammi) ma allo stesso tempo immensamente robusto.
Il retro di iPhone Air è protetto dal Ceramic Shield e la parte frontale è in Ceramic Shield 2, che lo rende tre volte più resistente ai graffi.
Con display Super Retina XDR e potenti chip realizzati da Apple è senza dubbio l'iPhone più efficiente dal punto di vista energetico che sia mai stato realizzato - che fa sì che nonostante lo spessore minimo assicuri un giorno intero di autonomia.
Disponibile in quattro colori (nero siderale, bianco nuvola, oro chiaro e celeste), ha un costo che parte da 1239 euro.
Chi lo amerà
Non serve essere necessariamente finance bro con lo smartphone nel taschino, ma di sicuro se la vostra priorità è la comodità di movimento e amate tenere lo smartphone in tasca iPhone Air è quello che fa per voi.
Tenete presente però che ha solo una fotocamera fusion da 48MP (contro la doppia fotocamera di iPhone 17 e la tripla di Pro e Pro Max) e che per quanto molto performante la batteria assicura 27 ore di riproduzione video, 10 in meno della versione Pro.
In compenso, tutti e tre i modelli hanno la stessa fotocamera frontale Center Stage da 18MP con inquadratura adattabile, che consente selfie singoli e di gruppo di altissima qualità.
iPhone 17 Pro e Pro Max
Le prestazioni di iPhone 17 Pro e Pro Max faranno sognare creativi e creator, con un comparto fotografico ulteriormente potenziato (fotocamera principale, ultra grandangolo e teleobiettivo sono tutte Fusion da 48MP), un'autonomia di 37 ore di riproduzione video e la possibilità di ricaricare il 50% della batteria in soli 20 minuti.
Il nuovo design di iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max infatti spinge al massimo le prestazioni e aumenta notevolmente l’autonomia.
Le tre fotocamere offrono l’equivalente di otto obiettivi, lo zoom 8x di qualità ottica ha la lunghezza focale maggiore di qualsiasi altro iPhone, e l’innovativa fotocamera frontale Center Stage da 18MP scatta selfie di livello superiore.
Con funzioni video all’avanguardia nel settore, pensate per chi crea contenuti e lavora in ambito cinematografico, hanno entrambi un rivestimento frontale in Ceramic Shield 2, che ha una resistenza ai graffi tre volte superiore e, per la prima volta, Ceramic Shield protegge anche il retro di iPhone, rendendolo super resistente.
Disponibili in tre colori (blu profondo, arancione cosmico e argento) e due misure (6,3" e 6,9) hanno un prezzo a partire da 1339 euro (il modello Pro da 256) e consentono archiviazione fino a 2TB (iPhone 17 Pro Max).
Per chi
La versione Pro e Pro Max è necessaria a chi per lavoro o passione vuole avere una foto/video camera professionale sempre a portata di mano.
iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max, infatti, vantano i sistemi di fotocamere Apple migliori di sempre, per immagini più nitide e dettagliate. E grazie a un sensore più ampio del 56% rispetto ai modelli precedenti offrono nitidezza maggiore quando c’è tanta luce e più dettagli negli scatti al buio.
Con il Photonic Engine aggiornato, poi, l’elaborazione delle immagini sfrutta ancora di più il machine learning per preservare i dettagli naturali, ridurre il rumore e fornire la fedeltà cromatica a cui sono abituati e affezionati gli utenti Apple.
Anche lo zoom digitale migliora, arrivando a 40x per le foto, mentre le potenti funzioni video rendono iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max i primi smartphone a supportare le tecnologie ProRes RAW, Log 2 e Genlock, una tecnica usata per sincronizzare con precisione i video tra più fotocamere e input, offrendo ancora più possibilità creative.
In questo modo infatti chi lavora nel settore della creatività può ottenere transizioni accurate e tecniche creative evolute senza dover allineare manualmente i singoli frame.
Questo lo rende l'iPhone perfetto per chi, nomen omen, è un PRO (o un aspirante tale) delle immagini.
iPhone 17
Non chiamatelo modello base, perché di basico non ha niente.
iPhone 17 è sempre più simile ai suoi fratelli Pro, grazie alla doppia fotocamera Fusion 48MP, un display ancora più luminoso e reso magico da Liquid Glass, il nuovo design di iOS che riflette e rifrange le immagini sottostanti come fossero gocce di acqua, e una batteria che ora consente 30 ore di riproduzione video e la ricarica del 50% in soli 20 minuti. E per quando si va proprio di fretta bastano 10 minuti di alimentatore ad alta potenza per avere fino a 8 ore di autonomia in riproduzione.
A essere stata implementato è anche il comparto fotografico: iPhone 17 ha una fotocamera principale Fusion da 48MP con teleobiettivo 2x di qualità ottica e un ultra‑grandangolo Fusion da 48MP, che offre il quadruplo della risoluzione rispetto a quella di iPhone 16.
In più, la nuova fotocamera frontale Center Stage da 48MP (comune a tutti e quattro i nuovi modelli) che con un tap permette di scattare foto in verticale e orizzontale senza dover ruotare l'iPhone (e se si sta scattando un selfie di gruppo e si aggiungono altre persone, l’inquadratura si adatta in automatico per non lasciare fuori nessuno) sarà la gioia di tutti i selfie addicted.
E non solo: ora con la fotocamera frontale si possono girare video ultrastabilizzati in 4K HDR e - attenzione attenzione! - con Acquisizione doppia si può registrare contemporaneamente fronte e retro, per registrare in un colpo solo sia la propria espressione che quello che ci circonda.
Per farlo basta aprire la fotocamera, spostarsi su video, cliccare sul menù in alto a destra e selezionare acquisizione doppia. Comparirà un riquadro con la propria immagine (che si può spostare nell'angolo che si preferisce) sopra alla ripresa principale.
Impossibile poi non citare come elemento a favore i nuovi colori (che quest'anno sono: nero, lavanda, azzurro nebbia, salvia e bianco) da abbinare alle nuove cover in silicone o trasparenti e alle nuovissime tracolle.
Tutti i modelli sono ottimizzati per iOS 26, l'ultimo sistema operativo Apple che ha portato modifiche importanti sia tramite l'ulteriore implementazione di Apple Intelligence e delle sue funzioni pensate per semplificare la vita ogni giorno (come l'intelligenza visiva che ricava informazioni dalle immagini sullo schermo) o gli strumenti di scrittura (per riassumere, tradurre, organizzare testi, messaggi ed email), sia perché permette di personalizzare ancora di più il proprio iPhone.
Oltre alla schermata di blocco, infatti, anche la home consente massima personalizzazione grazie alla possibilità di modificare l'aspetto delle app, rendendole trasparenti o di un colore a scelta.
E, extra bonus atteso da molti postponitori seriali, finalmente si può personalizzare il tempo di ritardo della sveglia tra 1 e 15 minuti, per decidere dopo quanto la sveglia suonerà di nuovo dopo aver cliccato su Posticipa.
Per chi
Per tutti quelli che usano iPhone come sinonimo della parola telefono.
© Riproduzione riservata