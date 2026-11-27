Usare ChatGPT è comodissimo, ma trattarlo come un diario segreto è un errore: ecco le 5 cose da non condividere mai con l'intelligenza artificiale

Negli ultimi mesi i chatbot di intelligenza artificiale sono entrati nella routine quotidiana. Che siano le mail di lavoro, i compiti dei figli, nuove ricette o anche la pianificazione di viaggi: ormai si chiede un po' di tutto a ChatGPT.

Il problema è che, insieme alle richieste innocue, molti iniziano a riversare nelle chat pezzi di vita privata, documenti, dati aziendali. Una ricerca del Stanford Institute for Human-Centered AI ha mostrato che diversi sviluppatori usano di default le conversazioni per addestrare i modelli, e alcuni conservano i dati a tempo indefinito. In Italia, il Garante Privacy ha già richiamato l’attenzione su questi aspetti.

Vale la pena, quindi, fermarsi un attimo e capire cosa non andrebbe mai scritto.

Ma dove finiscono davvero i dati che condividere con ChatGPT?

Ogni volta che inserite qualcosa in ChatGPT, il contenuto viene inviato ai server del fornitore, dove può essere archiviato, analizzato e, in molti casi, usato per migliorare il modello. Lo confermano le informative privacy e lo studio del centro di ricerca di Stanford, che parla di addestramento basato anche sui dialoghi degli utenti. Dopo l’intervento del Garante per la Protezione dei Dati Personali nel 2023, sono comparsi più avvisi e impostazioni dedicate: ad esempio la possibilità di disattivare l’opzione «Migliora il modello per tutti» o di chiedere la cancellazione di alcuni dati personali.

Ma il principio resta: una volta che qualcosa entra nel sistema, non è detto che sia semplice “riprenderlo indietro”. Per questo il GDPR e il nuovo EU AI Act insistono su formazione e consapevolezza di chi usa questi strumenti.

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Le 5 cose da non condividere mai con ChatGPT

Regola mentale di base: trattate la chat AI come uno spazio semi-pubblico. Se non lo scrivereste in un gruppo WhatsApp di lavoro molto affollato, probabilmente non dovrebbe finire nemmeno qui.

1. Dati identificativi e documenti

Nome e cognome completi, indirizzo di casa, numero di cellulare, codice fiscale, numeri di documenti, tessera sanitaria, foto della carta d’identità o dello scontrino con il vostro IBAN in chiaro: sono tutti dati personali ad alto rischio. Possono essere usati per furti d’identità o truffe. Meglio descrivere il contesto in modo generico: «aiutami a contestare una bolletta troppo alta», senza incollare la bolletta con ogni dettaglio.

2. Dettagli intimi su salute, psicologia e relazioni

Molti usano il chatbot come se fosse terapeuta, confidente o consulente di coppia. Pensieri suicidari, tradimenti, litigi familiari, diagnosi psicologiche o mediche identificabili rientrano spesso nei cosiddetti dati particolari dell’articolo 9 del GDPR. Non sono coperti da segreto professionale e, in teoria, potrebbero essere acquisiti in un procedimento giudiziario. Se cercate un chiarimento su un tema, tenete le descrizioni anonime e il più possibile astratte.

3. Soldi, conti e tasse: le vostre informazioni finanziarie

IBAN, numeri di carta di credito, screenshot dell’home banking, estratti conto, buste paga, dichiarazioni dei redditi, piani di investimento: tutto questo dovrebbe restare fuori dalla chat. Con questi dati è possibile costruire truffe molto mirate. Per farsi spiegare un concetto finanziario basta usare cifre inventate e scenari di fantasia, specificando che non si tratta di dati reali.

4. Dati di lavoro riservati, clienti e colleghi

Contratti con clausole di riservatezza, database clienti, report interni, codice sorgente, piani strategici, documenti del consiglio di amministrazione: se li incollate in un account personale rischiate non solo la privacy altrui, ma anche una violazione di segreto aziendale. Per il GDPR si parla di potenziale data breach, con obbligo per il titolare di valutare la notifica entro 72 ore. Meglio lavorare su versioni anonimizzate o su ambienti aziendali approvati, che prevedano accordi di trattamento dati.

5. Password, SPID, codici 2FA e chiavi digitali

Password di mail e social, credenziali SPID, codici di verifica via SMS o app, chiavi API, codici per entrare nei server: sono il cuore delle vostre difese digitali. Nessuna intelligenza artificiale ha bisogno di conoscerli per funzionare. Se una schermata o un testo li contiene, non deve entrare nella chat, mai.

Avete già condiviso una di queste 5 cose? Cosa fare subito

Non esiste un pulsante magico per cancellare all’istante ogni traccia, ma potete ridurre i rischi.

Prima mossa: mettete in sicurezza ciò che avete esposto. Cambiate le password coinvolte, revocate eventuali chiavi tecniche, attivate autenticazione a due fattori e, se avete condiviso dati bancari, avvisate subito la banca per monitorare movimenti sospetti o bloccare le carte.

Seconda mossa: limitate l’uso futuro di quei dati. Cancellate la conversazione dal vostro account e controllate le impostazioni per disattivare, dove possibile, l’uso delle chat per addestrare il modello. Se avete inserito informazioni su clienti, colleghi o altre persone, parlatene con il titolare del trattamento o con il DPO: potrebbe configurarsi una violazione di dati personali, da valutare anche rispetto a una eventuale comunicazione al Garante Privacy. Per i dati strettamente personali potete inoltre esercitare il diritto all’oblio, chiedendo al fornitore del servizio di rimuoverli dai propri sistemi.