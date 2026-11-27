Un servizio moda e una lunga intervista per scoprire la storia e la vita di Havana Plevani, modella, creator e imprenditrice con la passione per i colori

Modella, creator e spirito intraprendente di origini veneto-cubane, Havana Plevani (@hoxes per i social media) è una ragazza dalle mille sfaccettature, difficile da incasellare in un’unica definizione. Il suo percorso si sta costruendo un passo alla volta, seguendo una naturale curiosità e soprattutto quelle skill sociali che le permettono di muoversi con disinvoltura tra mondi apparentemente lontani: dalla nightlife milanese alla ristorazione, passando per la moda, le interviste e la creazione di contenuti.

Diventata virale su TikTok e Instagram grazie a un quadernino di combinazioni cromatiche rimasto per un anno sul suo comodino, Havana ha saputo trasformare piccoli episodi di quotidianità in occasioni di visibilità, dimostrando una spiccata capacità di comunicare e creare connessioni.

L'abbiamo incontrata in Umbria, tra il fascino e la quiete di Borgo La Chiaracia, per scoprire qualcosa in più di lei, al di là dei social e dei diversi mondi professionali in cui si muove con naturalezza.





Giacca e longuette VIVIENNE WESTWOOD, collant FESTA FORESTA, décolletées N°21, anello e collana GIOVANNI RASPINI





Partiamo dall'inizio: chi sei, da dove vieni e qual è la tua storia?

È una domanda bellissima, ma anche difficilissima, perché non so se oggi saprei davvero rispondere. Credo che la vita un percorso continuo di scoperta: si cambia, si cresce e si impara a conoscersi un po' di più ogni giorno.

Sono nata a Milano da mamma cubana e papà veneto, di Verona. Sono cresciuta in una famiglia che mi ha sempre trasmesso tanto amore e valori importanti. Ho avuto un'infanzia molto felice e non posso davvero lamentarmi di nulla. Dopo la scuola ho provato a frequentare ben tre università: Scienze dell'Alimentazione, Scienze della Ristorazione e, infine, Design della Moda. A pensarci oggi, però, mi rendo conto che tutti questi percorsi sono in qualche modo collegati ai lavori che faccio attualmente. Erano interessi diversi, ma facevano già parte di me.

Mi considero una persona solare, curiosa e con tanta voglia di fare. Stare ferma mi annoia, anche se amo molto trascorrere del tempo da sola. Il mio solo time è fondamentale: mi permette di fermarmi, riflettere e capire cosa voglio davvero. Mi adatto molto agli altri e, lavorando sempre a contatto con le persone, a volte rischio di perdere un po' il mio equilibrio. Per questo ho bisogno dei miei momenti di solitudine, per chiedermi: questa cosa la voglio davvero? È giusta per me?





Giacca FAY, gonna VIVIENNE WESTWOOD, stivali PARIS TEXAS, orecchini e collana GIOVANNI RASPINI





Il tuo percorso nel mondo della moda è iniziato prestissimo. Come sei diventata modella?

Ho iniziato a due mesi! Poi, con qualche pausa, è stato un lavoro che mi ha accompagnata praticamente per tutta la vita. Mi sono fermata verso la fine delle elementari e ho ripreso a 17 anni, poco prima di compierne 18. La pausa è stata soprattutto una scelta di mio padre, che voleva permettermi di vivere la scuola normalmente, senza dovermi dividere continuamente tra lezioni e casting.

Da piccola non l'ho vissuta male, anche perché non mi rendevo troppo conto di quello che stava succedendo. Se ripenso a quel periodo, però, mi vengono in mente soprattutto due ricordi particolari, entrambi legati a esperienze non proprio piacevoli.

Quali sono?

C'era un'altra bambina con cui avevo avuto un piccolo litigio su un set e, a un certo punto, mi ha tirato i capelli di nascosto. Quando le ho chiesto spiegazioni, ha negato tutto. È stato probabilmente il mio primo incontro con la falsità e con le bugie!

Il secondo ricordo è legato alla mia prima sfilata. Avevo due o tre anni e, quando mi hanno detto di uscire dal backstage e camminare verso la passerella, mi sono trovata davanti a un lungo corridoio illuminato. Ho avuto una sensazione terribile: per me era come andare incontro alla morte! Sono scoppiata a piangere e sono tornata indietro senza sfilare.





Abito, cardigan e borsa MIU MIU, collant FESTA FORESTA, sabot PARIS TEXAS, orecchini GIOVANNI RASPINI





È stata tua mamma a introdurti nel mondo della moda?

Sì. Mia mamma è una donna bellissima e credo che, in parte, abbia proiettato su di me un sogno che non era riuscita a realizzare. Quando aveva 17 anni, a Cuba, le avevano proposto di andare a New York per lavorare come modella, ma non aveva avuto il coraggio di accettare. Forse ha visto in me un'occasione per vivere quell'esperienza. In ogni caso, al di là di questi due episodi, a me piaceva molto. Ero una bambina piuttosto timida, non amavo stare al centro dell'attenzione, ma trovavo divertente tutto quello che succedeva sul set: mi vestivano, mi facevano correre da una parte all'altra e mi scattavano fotografie.

Mi raccontavi che anche i tuoi capelli hanno avuto un ruolo importante nel tuo percorso, quasi come se ogni fase della tua vita fosse stata accompagnata da un look diverso.

Assolutamente. I miei capelli hanno scandito le diverse fasi della mia crescita. Da piccolissima odiavo essere pettinata. I miei capelli erano difficili da gestire, così a un certo punto mia mamma ha deciso: «Sai che c'è? Non ti pettino più». Da lì sono arrivati i dreadlocks, che sono diventati una parte fondamentale della mia immagine.

Avevo un aspetto molto particolare: la pelle ambrata, gli occhi verdi e a mandorla e questi dread biondi. Un mix che ha contribuito molto anche al mio succcesso nella moda da bambina. Poi, durante le elementari, li ho dovuti rasare ed è iniziato uno dei periodi più difficili della mia infanzia.

Perché?

Perché ero una bambina con un aspetto che attirava l'attenzione e, soprattutto, perché non rientravo facilmente nelle categorie a cui gli altri erano abituati. Con i capelli corti venivo spesso scambiata per un maschio e per circa un anno ho subito episodi di bullismo. Mi chiamavano al maschile e mi facevano commenti che, a quell'età, erano difficili da comprendere e da affrontare.

Credo che i bambini, inizialmente, non percepiscano davvero le differenze: spesso imparano a farlo attraverso quello che vedono e sentono dagli adulti. Per fortuna mia mamma mi ha sempre difesa. Quando tornavo a casa e le raccontavo quello che era successo, il giorno dopo si presentava a scuola e affrontava direttamente la situazione, parlando anche con i genitori degli altri bambini. È sempre stata molto protettiva e mi ha aiutata a non sentirmi sola.





Abito VIVIENNE WESTWOOD, collant FESTA FORESTA, sabot PARIS TEXAS, anello e orecchini GIOVANNI RASPINI





Poi è arrivata la fase della piastra?

Esattamente! Durante le medie ho iniziato a usare la piastra, come succede a tante ragazze. Credo che, crescendo in Italia, sentissi il bisogno di assomigliare un po' di più alle mie coetanee. Se fossi cresciuta in un paese in cui i capelli ricci sono la normalità, probabilmente non avrei mai sentito questa esigenza. Era una questione di appartenenza, di voler essere parte del gruppo.

Ovviamente ho rovinato i capelli e li ho dovuti tagliare di nuovo. Poi, entrando al liceo, sono tornata ai dread.

Quella è stata una fase molto importante: ho iniziato ad acquisire sicurezza, a capire meglio chi ero e soprattutto a non sentire più il bisogno di assomigliare agli altri.

Quindi il ritorno ai dread è stato anche un modo per affermare la tua personalità?

Sì, decisamente. Anche se continuavo a ricevere commenti di ogni tipo, avevo imparato a gestirli in modo diverso. Il liceo è stato uno dei periodi più belli della mia vita: avevo tanti amici, mi divertivo, studiavo e non sono mai stata bocciata o rimandata. Mi sentivo finalmente più sicura di me stessa.

Abito VENERDÍ POMERIGGIO, stivali FABI, orecchini GIOVANNI RASPINI





A 17 anni hai deciso di tornare a fare la modella. Come è successo?

È stata anche mia mamma a suggerirmelo. All'inizio ero un po' indecisa, ma ho voluto riprovarci e sono entrata nuovamente in agenzia.

Inizialmente lavoravo soprattutto nello sport, anche perché i capelli in quel momento limitavano un po' le possibilità nel mondo della moda italiana. Dopo la maturità, però, ho rasato tutto di nuovo. E questa volta è stato un vero punto di svolta professionale. Il look rasato mi permetteva di essere molto più versatile e di lavorare in contesti diversi, dall'alta moda a progetti più creativi, anche con parrucche e styling particolari.

Anche il periodo del Covid ha contribuito a questa svolta?

Vivevo a Milano, a Crescenzago, in un ex convento del Trecento con un giardino enorme. Nello stesso complesso abitava anche la mia migliore amica e, durante il lockdown, abbiamo creato una piccola comunità. Ogni mattina ci incontravamo alle otto in giardino per allenarci, poi facevamo colazione e organizzavamo attività diverse: ci truccavamo a occhi chiusi, disegnavamo senza guardare, imparavamo coreografie. C'erano anche altre persone del complesso, ognuna nel proprio spazio, che leggevano, giocavano a carte o semplicemente trascorrevano del tempo all'aria aperta. Non mi sono mai sentita sola. Era come vivere in una piccola società, con una routine e una comunità che ci teneva uniti.

Dal punto di vista professionale, invece, proprio in quel periodo ho cambiato agenzia. Molti lavori fotografici ed editoriali continuavano e la mia nuova immagine mi ha aperto tante opportunità.

In una sola settimana ho lavorato più di quanto avessi fatto nei mesi precedenti.





Giacca BARBOUR, occhiali da sole FERRAGAMO, orecchini e collana GIOVANNI RASPINI





Eppure, nonostante questo successo, il rapporto con il mondo della moda non è stato sempre semplice.

No, ed è stata probabilmente la parte più difficile del mio percorso. All'inizio, quando sei una new face, c'è tanto entusiasmo. Poi, però, devi riuscire a mantenere quella posizione e continuare a lavorare. Io sentivo di avere qualcosa di particolare, ma il problema non era tanto confrontarmi con le altre modelle: era il rapporto con le persone che avrebbero dovuto supportarmi.

La mia agenzia era spesso la prima a giudicarmi fisicamente. Se non ottenevo un lavoro, la responsabilità sembrava sempre essere mia: avevo qualche centimetro in più, dovevo dimagrire, avevo le gambe troppo allenate o non ero abbastanza in forma.

Avevo circa 22 anni e il mio corpo stava semplicemente cambiando, come succede a tutte le donne. Eppure mi veniva chiesto continuamente di controllare quello che mangiavo, anche durante momenti conviviali come un aperitivo. La cosa che mi faceva più male era il modo in cui venivo guardata. Spesso le persone mi osservavano dalla testa ai piedi senza nemmeno guardarmi negli occhi. Ai casting arrivavano con gli occhiali da sole e sembravano interessate esclusivamente al mio corpo, senza considerare minimamente la persona che avevano davanti.

A un certo punto hai sentito che quella situazione stava diventando insostenibile?

Sì. Ero demoralizzata e avevo iniziato a vivere con uno stress continuo, legato non solo al lavoro, ma anche al mio peso e al mio aspetto fisico. La cosa che mi dispiaceva maggiormente era che non mi venissero proposte alternative. Io avevo caratteristiche che sarebbero state perfette per il mondo dell'e-commerce, per esempio, ma l'agenzia lavorava soprattutto nell'alta moda e non sembrava interessata a trovare un'altra strada per me.

Dopo circa un anno e mezzo di collaborazione, un giorno sono andata sul sito dell'agenzia e ho scoperto che il mio profilo non c'era più. Nessuno mi aveva avvisata.

Sono rimasta molto delusa, soprattutto perché avrei preferito che avessero avuto il coraggio di comunicarmi apertamente la decisione. E, nonostante mi avessero tolta dal sito, hanno anche cercato di farmi rispettare un vincolo contrattuale che mi avrebbe impedito di lavorare con altri per sei mesi.





Abito, stola in faux-fur e décolletées N°21, collant FESTA FORESTA, anello e orecchini GIOVANNI RASPINI





Oggi, col senno di poi, consideri quella rottura una liberazione?

Assolutamente sì. È stata la mia più grande salvezza.

Appena mi sono allontanata da quell'ambiente, ho ritrovato una serenità che non provavo da tempo. Ho perso peso senza nemmeno rendermene conto, pur mangiando di più, semplicemente perché non vivevo più sotto quella pressione costante.

Per un periodo sono rimasta rasata, poi ho deciso di far ricrescere i capelli. Ed è stato divertente perché, proprio quando avevo deciso di cambiare look, tutti avevano iniziato a cercarmi per lavorare con me rasata!

Per circa sei mesi ho continuato ad accettare lavori, rimandando la ricrescita. Poi ho deciso che era arrivato il momento di fare qualcosa per me: volevo vedermi con i miei ricci lunghi e naturali. Ho iniziato a farli crescere e ormai sono circa quattro anni che non li taglio. Nel frattempo ci sono state anche le treccine e altre trasformazioni, ma finalmente ho scelto di seguire quello che piaceva a me, senza pensare troppo alle richieste del mercato.

Parallelamente alla moda, hai iniziato a costruire anche un percorso sui social. Come è successo?

È nato in maniera molto spontanea e, probabilmente, anche da un bisogno di compagnia. Sono figlia unica e a 19 anni i miei genitori si sono trasferiti a Cuba, lasciandomi a Milano da sola in una casa molto grande. Avevo tanto spazio, ma a volte mi sentivo sola.

Così ho iniziato a fare dirette su TikTok. Non creavo veri e propri contenuti: semplicemente andavo in live, mi truccavo e chiacchieravo con le persone.





Camicia e shorts VENERDÍ POMERIGGIO, giacca trapuntata BARBOUR, stivali FABI, orecchini e anello GIOVANNI RASPINI





Eri già seguita da tante persone?

Sì, alcune dirette arrivavano anche a 15.000 spettatori! Il mio momento di fama è arrivato un giorno che ho deciso di farmi le lentiggini utilizzando i broccoli. Mi truccavo normalmente, poi prendevo un broccolo e lo utilizzavo per applicare il fondotinta sul viso. Era una cosa talmente assurda che ogni volta entravano migliaia di persone per capire cosa stessi combinando!

È stato probabilmente il mio primo vero momento da talent. Da lì ho iniziato a conoscere altre persone che lavoravano sui social e a interessarmi sempre di più a quel mondo.

In quel periodo lavoravi anche nella nightlife milanese, giusto?

Sì, parallelamente avevo iniziato a lavorare all'ingresso dei locali. Il mio punto di riferimento era l'Apollo, ma lavoravo anche in altri posti, come Terrazza Martini e, occasionalmente, il Tunnel e il Giardino dei Visionari.

Quello è stato il mio primo vero contatto con il mondo delle pubbliche relazioni e delle conoscenze. Lavorare alla porta di un locale significa entrare in contatto con tantissime persone: PR, brand, professionisti e volti della nightlife milanese.

In un certo senso, è stato il mio primo vero lavoro da influencer, perché iniziavo a influenzare le persone attraverso le relazioni che costruivo.

Quando sono arrivate le prime collaborazioni con i brand?

Avevo circa 4.000 follower, quindi ero una vera micro-influencer! Le prime PR box sono arrivate proprio grazie alle dirette su TikTok. Il primo brand a credere in me è stato Nabla, che ancora oggi ha un posto speciale nel mio cuore. In quel periodo utilizzavo molto Fenty, ma loro avevano notato il mio modo di comunicare e mi hanno mandato i loro prodotti. Da quel momento altri brand beauty hanno cominciato a interessarsi a me.

È stato un effetto domino: un brand vedeva che un altro mi aveva scelta e iniziava a considerare anche il mio profilo.

Ti sei mai considerata un'influencer o un talent a tutti gli effetti?

In realtà faccio ancora fatica a definirmi così. Mi sento un po' entrambe le cose: lo sono sempre stata e, allo stesso tempo, non ho mai davvero pensato di esserlo. Ho sempre fatto quello che mi piaceva e ho sempre amato condividere. Forse anche per il fatto di essere figlia unica, ho sempre avuto il bisogno di raccontare a qualcuno quello che facevo, cosa utilizzavo e come mi sentivo.

Non ho iniziato con l'obiettivo di ottenere qualcosa in cambio o di costruire una carriera sui social. Ho semplicemente condiviso quello che mi veniva naturale. E pensa che fino al primo giugno di quest'anno avevo circa 7.000 follower!





Borsa MIU MIU





Poi è arrivato un piccolo libro che ha cambiato le carte in tavola. Raccontaci questa storia!

Sì, è stato proprio lui! Si chiama “A Dictionary of Color Combinations” di Sanzo Wada.

È un piccolo libro dedicato alle combinazioni cromatiche, diviso in sezioni che propongono abbinamenti di due, tre o quattro colori. Ogni pagina mostra semplicemente le combinazioni, senza troppe spiegazioni: ci sono i nomi delle tonalità e le diverse palette, mentre alla fine trovi un indice per cercare i singoli colori.

Come l'hai scoperto?

Seguivo una ragazza spagnola che aveva un format molto interessante: ogni mese consigliava oggetti utili in cui valeva davvero la pena investire, invece di acquistare cose a caso. Un giorno ha presentato questo libro, spiegando che poteva essere molto utile per chi voleva imparare ad abbinare i colori, soprattutto nell'abbigliamento.

L'ho comprato subito, perché sono sempre stata affascinata dai colori, dalle immagini e dai libri molto visivi. Mi piaceva tantissimo già solo sfogliarlo. Il problema è che, dopo averlo guardato tutto il primo giorno, l'ho lasciato sul comodino per circa un anno e mezzo senza più aprirlo! Un giorno, a giugno, mi sono svegliata e ho pensato che non volevo più vedere quel libro sul comodino. Prima di metterlo via, però, mi sono detta: perché non provare a farci qualcosa?

Ho preso il libro, l'ho aperto a caso, ho scelto una combinazione di colori e in cinque o dieci minuti ho creato il mio primo outfit. Senza parlare, senza pensarci troppo e seguendo semplicemente l'istinto. Quando ho finito, a dire la verità, non ero nemmeno convinta del risultato e ho pensato di non pubblicarlo. Però mi era piaciuto il processo creativo, così ho deciso di riprovarci. Nello stesso giorno ho realizzato altri cinque video, uno dopo l'altro. Poi mi sono detta: proviamo a pubblicarli. In quel periodo era appena arrivata anche la funzione dei Reel di prova, quindi ho pensato che fosse l'occasione giusta per sperimentare.

Nel giro di due ore il video aveva raggiunto 70.000 visualizzazioni.

A quel punto l’ho mandato alla mia agenzia, chiedendo: «Ragazzi, ma questo sta andando fortissimo! Lo pubblichiamo subito?». Mi hanno detto assolutamente di sì e, una volta pubblicato, è successo qualcosa di incredibile. Da quel singolo video ho guadagnato quasi 5.000 follower.





Top e gonna plissettati e sabot a punta FERRAGAMO, collant FESTA FORESTA





Ti capita di ricevere richieste anche molto specifiche da parte della community?

Assolutamente. Ogni tanto mi arrivano messaggi del tipo: «Ciao, mi sposo il 24 aprile e vorrei indossare un vestito rosso. Non ho ancora fatto armocromia: secondo te dovrei scegliere un rosso caldo o freddo?». E io penso: «Ma davvero stai chiedendo a me cosa indossare al tuo matrimonio?». Mi fa sorridere, perché non voglio dare consigli sbagliati, soprattutto su qualcosa di così personale. Quindi rispondo sempre che, purtroppo, non sono un’esperta di armocromia e suggerisco di rivolgersi a qualcuno di competente. Altrimenti, per trovare ispirazione sugli abbinamenti, c’è sempre il libro, che possono acquistare tramite il link in bio.

La cosa bella è che queste persone arrivano davvero da tutto il mondo. TikTok, soprattutto, ha una dimensione completamente internazionale. L’Italia rappresenta solo il 12% della mia community ed è comunque il Paese con la percentuale più alta. Subito dopo ci sono Indonesia, Emirati Arabi, Vietnam e Stati Uniti, con circa il 7%.

Quindi hai una community molto più internazionale di quanto potresti immaginare.

Sì, ed è una cosa bellissima. Durante l’ultima Fashion Week a Milano, per esempio, una ragazza mi ha fermata a un evento chiedendomi: «Ma tu sei quella dei colori?». Io non ci potevo credere! Mi ha raccontato che aveva comprato il libro proprio grazie ai miei video. Era di Singapore. In quel momento ho pensato: «Wow, è incredibile!».

Ma secondo te, oltre alle combinazioni di colori, quello che piace è anche il modo in cui tu le interpreti e le trasformi in look?

Sì, e questa è una cosa che mi dicono spesso anche le mie amiche. Non è soltanto una questione di avere tanti colori nell’armadio: il punto è come li abbini, come costruisci lo styling e come metti insieme i vari elementi.

Per me è tutto molto naturale, perché mi vesto esattamente come mi viene spontaneo. Non penso troppo a quello che sto indossando.



Quanto cambia l'approccio nei tuoi confronti tra il mondo della moda come modella e quello degli influencer, sia a livello economico che di trattamento?

La differenza è enorme. Come modella vieni spesso trattata come un manichino: hai pochissima voce in capitolo su vestiti, scarpe, capelli e look, passi ore ad aspettare durante le sfilate e alla fine ricevi compensi piuttosto bassi, con pagamenti che possono arrivare anche a 90 giorni. Da talent invece, sei considerata un'ospite, puoi scegliere cosa indossare, far rispettare i tuoi limiti e vieni pagata anche tre o quattro volte tanto.

Credo anche molto nel valore dei micro-creator, perché portano autenticità, personalità e qualcosa di diverso. Per me non basta copiare i trend o chiedere alle persone di supportarti: devi dare loro un motivo per seguirti. Che sia un consiglio di stile, un'idea originale o un contenuto divertente, un creator deve avere qualcosa da raccontare e portare qualcosa che ancora non c'è.





Cappotto N°21, camicia VENERDÍ POMERIGGIO, stivali FABI, orecchini, collana e anelli GIOVANNI RASPINI





E siamo arrivati a parlare dello Spargolo. Ci racconti cos'è?

Lo Spargolo nasce da un'idea che mio padre e mio zio avevano da tempo e che a un certo punto ho deciso di trasformare in realtà, dicendo: «Dai, facciamolo!». Nessuno di noi aveva mai aperto un locale, ma volevamo creare qualcosa di nostro, un posto piccolo e familiare, dove sentirsi a casa. L'idea era quella di un wine bar di quartiere, con vino e cicchetti ricercati, un po' veneti e un po' pugliesi, grazie anche alle origini di mia zia. Il nome deriva dal grappolo d'uva con gli acini sparsi: un po' come noi, una famiglia composta da persone con lavori e personalità molto diverse.

Fin dall'inizio abbiamo voluto portare nel locale quello che siamo davvero, senza atteggiamenti troppo chic o formalità. Anche il nostro modo di scherzare con i clienti è diventato parte dell'identità del posto: o ti piace o non ti piace, ma chi si trova bene torna e diventa un cliente abituale.

Dopo tre anni, ho deciso di lasciare però la gestione quotidiana della cucina per dedicarmi maggiormente alla parte creativa, ai progetti da talent e agli altri lavori. Continuo naturalmente a essere presente nel locale, nell'accoglienza e nelle pubbliche relazioni, ma ora ho finalmente più tempo per seguire le mie passioni.

Il contatto con le persone come ci dicevi per te è essenziale.

La prima volta che mi hanno messo un microfono in mano per fare delle interviste ho pensato: «WOW». All’evento di inaugurazione dei mondiali di DAZN e FIFA assieme al magazine indipendente CASAWI sono stata ingaggiata per fare delle interviste, dopo aver pubblicato il video a DAZN è piaciuto talmente tanto che lo hanno voluto anche loro sulla loro pagina. Quando ho iniziato ho cercato di fare domande un po’ particolari, a metà tra il mondo social, quello del calcio e qualche riferimento alla moda.

Da quel momento ho iniziato a considerare seriamente l'idea di sviluppare questa parte da "presentatrice". Mi piacerebbe davvero molto.





Camicia VENERDÍ POMERIGGIO, giacca trapuntata BARBOUR, bandana FESTA FORESTA, orecchini GIOVANNI RASPINI





Altri sogni nel cassetto?

Un altro mondo che mi piacerebbe esplorare è quello dei festival, della musica e degli eventi. Questa passione me l’ha trasmessa un’altra delle mie zie, che vive a Barcellona e ha lavorato per anni al Sónar. Adoro tutto ciò che ruota intorno alla musica, all’atmosfera e all’identità di un festival. Una volta, secondo me, si andava a un festival proprio perché si cercava un determinato mondo: un genere musicale, un’estetica, un certo tipo di persone e di energia.

Oggi, invece, ho l’impressione che questa identità si sia un po’ persa. Puoi trovare Cardi B e subito dopo Skrillex. Non è che non mi piacciano gli artisti, anzi, ma mi chiedo quale sia il senso di mettere insieme mondi così diversi. A volte sembra che l’obiettivo sia semplicemente quello di piacere a tutti che è come non piacere a nessuno.

Secondo me bisognerebbe lavorare di più sulla costruzione di questi eventi, creando magari spazi distinti per i diversi generi e pubblici. Penso, per esempio, al Primavera Sound: ha una proposta musicale enorme e potrebbe funzionare ancora meglio se i diversi mondi fossero organizzati in modo più coerente. Quando hai palchi vicini con artisti completamente diversi che suonano contemporaneamente, rischi di creare confusione, anche a livello di pubblico.

Alla fine, le persone spendono sempre di più per partecipare, ma non sempre riescono a ritrovare la propria community o a vivere l'esperienza che desiderano. E questo può essere penalizzante anche per gli artisti, soprattutto per quelli che si esibiscono prima di nomi molto diversi dalla loro fanbase.





Décolletées FERRAGAMO





Oggi abbiamo realizzato il nostro servizio moda. Qual è stato il look che ti è piaciuto di più?

Mi sono piaciuti davvero tanto tutti, ma mi hanno sorpresa soprattutto i capi rossi. È un colore che adoro, ma che faccio molta fatica a indossare. Invece mi sono sentita proprio a mio agio sia con il cappotto rosso che sia la giacca di Fay più sfiancata. Il mio look preferito in assoluto, però, è stato quello azzurro di N°21.

Bellissimo quell'abito azzurrino con i fiori! Non avresti mai pensato di sceglierlo?

Assolutamente no! Se l'avessi visto appeso, probabilmente non l'avrei mai preso in considerazione. Invece è stato proprio quello che mi è piaciuto di più. Era come se mi rappresentasse al cento per cento. In realtà mi sono sentita me stessa in tutti i look, ma quello era davvero il mio.

Se vi foste girate un attimo, probabilmente sarei scappata con quel vestito addosso e non mi avreste più rivista! Mi avreste dovuta cercare allo Spargolo, con il look di N°21 addosso!





Credits:

Foto e Art Direction: Sara Reverberi

Creative Direction e styling: Sara Moschini

Location: Borgo La Chiaracia via Allumeuse Communication