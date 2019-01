Volete dare una sferzata di novità al vostro feed? Ecco chi seguire su Instagram: li abbiamo selezionati tra i profili più seguiti del mondo

Instagram è il modo più facile per fare soft-stalking.



No, scusate: è il modo per scoprire quali sono i personaggi più popolari del momento.

Se pensate di conoscerli (e seguirli) già tutti però ricredetevi: alcuni dei profili più seguiti al mondo in Italia sono sconosciuti ai più.

E, credeteci: è un peccato.

Ecco dunque una selezione di personaggi di cui non si parla quasi mai in Italia, ma che spopolano sui feed di tutto il globo.

James Rodriguez - 41 milioni di follower



Provate a chiedere una donna madrelingua spagnola qual è l'uomo latino più bello e affascinante del momento.



Siamo sicuri che nella sua top 10 ci sia il calciatore del Bayern Monaco, James Rodriguez. Il 27enne colombiano si è separato un paio d'anni fa dalla pallavolista Daniela Ospina ed è considerato uno scapolo d'oro.



Ha la faccia da bravo ragazzo, un corso di laurea in ingegneria che non vuole mollare e un talento nel calcio senza pari. Le foto con sua figlia Salomé, farebbero esplodere un misuratore di glicemia.



Profilo Instagram di James Rodriguez

Bruna Marquezine - 34 milioni di follower

Classe 1995, è il classico esempio di ragazza della porta accanto, di quelle che però ti fanno venire il nervoso perché sono stupende e non se la tirano affatto.



Bruna Marquezine è un'attrice di soap opera famosissima in Brasile, dove a differenza delle nostre non sono infinite ma durano più o meno un anno.



In questo modo dal 2003 con «Mulheres Apaixonadas» ha avuto la possibilità di vestire i panni di vari personaggi. Perché seguirla? Nelle sue attività parallele di moda è una vera trasformista: è una donna con mille identità. Tutte bellissime.

Profilo Instagram di Bruna Marquezine

Karim Benzema - 26 milioni di follower

Ha il nome di un farmaco per dimagrire, ma il 31enne calciatore francese del Real Madrid è un fuoriclasse in ottima forma.



Dall'alto del suo metro e 90, Karim Benzema quando si toglie i panni del calciatore, la sua vita sembra quella di un rapper. Ha due figli di imbarazzante bellezza, Ibrahim e Melía, ma la loro nascita è avvolta dal mistero.



In più di mille foto del calciatore, l'unica donna apparsa in foto è sua mamma. Uno dei motivi per seguirlo e cercare di capire ogni giorno qualcosa della sua misteriosissima vita privata. Chissà chi è davvero.



Profilo Instagram di Karim Benzema

Lele Pons - 32 milioni di follower

Vi ricordate Vine? Bei tempi!



Era quel social network dove in pochi secondi di video, potevi esprimere la tua creatività. Lele Pons, venezuelana ma con origini venete, non ha paura di niente: celebri sono i suoi video dove cade da banchi di scuola e si fa prendere sotto da auto come se niente fosse.



Oggi, a soli 22 anni, si divide tra le attività da testimonial e conduttrice.



Nel 2018 ha presentato la versione messicana (lì molto seguita) di The Voice. Vedere i suoi mini video su Instagram è ancora uno spasso.



Profilo Instagram di Lele Pons

Raffi Ahmad - 27 milioni di follower

Immaginate una creatura mitologica che unisca Gerry Scotti, Al Bano e Gianni Morandi.



Ecco, sarebbe simile all'indonesiano Raffi Ahmad, famoso in madre patria perché è conduttore di qualsiasi programma tv, attore per qualsiasi fiction, testimonial per qualsiasi prodotto vi venga in mente.



Portano il suo nome carte di credito e maschere di bellezza... ed è anche cantante!



Il merito di questo successo non è solo suo ma della famiglia. Con la moglie Nagita Slavina e il figlio Rafathar hanno anche un canale YouTube. Seguiteli se avete in mente di fare business nella vita. Il loro è un «case study» incredibile.



Profilo Instagram di Raffi Ahmad

Dan Bilzerian - 25 milioni di follower

È ricco, muscoloso ed è sempre circondato da donne bellissime.



Ve lo diciamo subito: Dan Bilzerian è un personaggio controverso.



Cosa faccia nella vita questo ragazzone metà armeno e metà statunitense non ci è chiaro (pare sia giocatore d'azzardo specializzato nel poker, di certo lo è suo fratello) ma il suo tenore di vita è di gran lunga superiore a qualsiasi star di Hollywood.



I racconti su di lui sembrano usciti da un film di «Fast & Furious» e in effetti lui da grande voleva fare l'attore, ma sembra che alla fine viva grazie alle vincite del poker e di rendita.



Gira il mondo tutto l'anno in location che non si vedono manco nei documentari: a seguirlo sembra di stare in un sogno tra finzione e realtà.



Profilo Instagram di Dan Bilzerian

Ivete Sangalo - 25 milioni di follower

Avete mai ascoltato il brano «Cheguei Pra Te Amar»?



Probabilmente no, ma l'ha fatto gran parte del Brasile, visto che questa è tra le canzoni più famose della dell'artista pop brasiliana Ivene Sangalo detta Veveta.



Membro del collettivo «Banda Eva», oggi il patrimonio economico di questa artista pare sia superiore ai 500 milioni di Real (117 milioni di euro), classificandosi come una delle donne più ricche di tutto il Brasile e non solo.



Il motivo del suo successo si può intercettare in una voce strepitosa, in un lungimirante spirito imprenditoriale e nella capacità di farsi amare dalla gente: è da tempo impegnata in tematiche sociali molto delicate come la tratta di esseri umani (sì, esiste ancora).



Seguirla vi farà capire cosa vuol dire avere una passione inesauribile per il proprio lavoro.



Profilo Instagram di Ivete Sangalo

Laudya Cynthia Bella - 24 milioni di follower

L'attrice, modella e cantante di origine indonesiana è una vera icona di bellezza per molte ragazze sparse in tutto il mondo.



Laudya Cunthia Bella indossa il velo islamico, lo hijab. Su YouTube ci sono una miriade di suoi video tutorial su come indossarlo in modi creativi e con gli abbinamenti più divertenti di colori e forme.



Testimonial di prodotti per Sunsilk, è anche imprenditrice: a 30 anni ha un suo franchising di bakery house, un marchio di abbigliamento e una produzione di miele! Ogni sua foto di viaggio è semplicemente spettacolare.



Profilo Instagram di Laudya Cynthia Bella

Zach King - 20 milioni di follower



Se non avete mai visto i video di quel ragazzo che ruba la Torre Eiffel, esce dalla metropolitana in corsa con le porte chiuse e trasforma i palloncini in conigli, forse eravate in un altro pianeta.



In caso contrario, sappiate che quei video geniali tra l'illusionismo e magia appartengono a Zach King, campione di video-editing.



Dai suoi mini video su Vine in poi, ha conquistato il mondo: oggi essenzialmente 28 anni e di lavoro fa video su YouTube.



Su Instagram continua a sorprenderci con nuove folli idee.



Profilo Instagram di Zach King

Caio Castro - 16 milioni di follower

Attore, modello, presentatore, giramondo ma soprattutto atleta per GoPro.

Il 30enne brasiliano Caio Castro fa paracadutismo, surf, arrampicata, deltaplano, vela, sub e qualsiasi altra cosa possa metterlo in serio pericolo.

Bello ma per niente «leccato», ha fan in tutto il mondo.

Rappresenta forse al meglio lo spirito del social Instagram, essere di ispirazione mostrando una vita del tutto fuori dagli schemi. Caio ne è l'essenza più profonda.



Profilo Instagram di Caio Castro