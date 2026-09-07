Katie Holmes non è più single: accanto a lei c’è l’artista newyorkese Jason Bard Yarmosky. Nuova coppia glamour tra cinema, arte contemporanea e weekend negli Hamptons

Il 10 luglio 2026 Katie Holmes è stata fotografata mano nella mano con il pittore newyorkese Jason Bard Yarmosky alla proiezione del film The Invite a East Hampton. L’evento era organizzato dal Cinema Society, nella cornice molto poco casual degli Hamptons. Da lì, una serie di uscite pubbliche e indizi social ha fatto il resto: oggi lui è ufficialmente il suo nuovo fidanzato.

La storia con Jason Bard Yarmosky: dagli Hamptons alle prime uscite di coppia

Alla proiezione di The Invite, il 10 luglio, i due sono arrivati tenendosi per mano e non hanno fatto molto per nascondersi. Secondo testimoni citati da People, lui le sussurrava all’orecchio, lei rideva e durante il film lei avrebbe appoggiato la testa sulla sua spalla.

Nei giorni successivi Katie Holmes e Jason Bard Yarmosky sono stati fotografati a New York, abbracciati mentre andavano a cena. Il 21 luglio sono comparsi di nuovo mano nella mano al SoHo Sessions, evento musicale a sostegno di un’associazione per gli animali, sempre nella Grande Mela.

Il passo successivo è stato un’elegante cena firmata Ferragamo al Topping Rose House di Bridgehampton, il 25 luglio, considerata la prima uscita “ufficiale” di coppia. Lei indossava una blusa leggera e una gonna metallica con frange, lui un completo blu navy con foulard rosso. Intervistata da Elle sul loro look abbinato, l’attrice ha sorriso: «Credo che abbiamo semplicemente gusti simili». Pochi giorni dopo, il 7 agosto, i due hanno calcato per la prima volta un red carpet insieme al gala estivo di Guild Hall, negli Hamptons.

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Dal Tribeca a Instagram: come è nata e si è ufficializzata la coppia

Secondo fonti vicine alla coppia, citate da TMZ e da altri media americani, il primo incontro sarebbe avvenuto a giugno, durante una cena del Tribeca Festival. Lì Katie Holmes presentava il suo film da regista e interprete, Happy Hours. Jason Bard Yarmosky, invece, era uno dei dieci artisti selezionati per il Tribeca Festival Artist Awards Program sostenuto da Chanel. Pare che a quel tavolo abbiano chiacchierato a lungo e deciso di rivedersi, trasformando un invito di lavoro in qualcosa di più personale.

A agosto la frequentazione ha iniziato a comparire, con discrezione, anche sui social. Dalle storie Instagram di Yarmosky sono spuntate foto di Katie in un completo di seta durante una vacanza negli Hamptons e di una giornata in fattoria. Lei ha ricondiviso e pubblicato a sua volta una delle immagini di lui, un debutto social in versione molto discreta. Il 21 agosto lo ha portato come accompagnatore alla cena di compleanno del designer Michael Kors a East Hampton, dove sono stati fotografati insieme, lei in abito viola, lui vestito di nero.

La vera ufficializzazione è arrivata però il 1° settembre, con un post congiunto per il compleanno di Yarmosky. Nella foto più tenera lui le dà un bacio sulla guancia mentre lei tiene in mano il microfono. «Buon compleanno al migliore tra i migliori», ha scritto l’attrice nella didascalia, accompagnando il tutto con cuori e abbracci anche nelle storie.

Chi è Jason Bard Yarmosky, artista affermato e nuovo compagno di Katie Holmes

Classe 1987, originario dello stato di New York, Jason Bard Yarmosky vive e lavora a Manhattan. Nel 2010 si è laureato in Belle Arti alla School of Visual Arts di New York. Da allora porta avanti una ricerca pittorica che ruota attorno a tempo, memoria, identità e invecchiamento.

Una parte importante del suo lavoro è dedicata ai nonni, che per oltre dieci anni sono stati i suoi principali modelli. Per anni li ha ritratti in pose ironiche, per far emergere quella parte bambina che resta in ognuno di noi anche quando il corpo invecchia. In un’intervista alla sua scuola, Yarmosky ha spiegato che l’arte che lo colpisce di più è quella personale. A proposito dell’invecchiare ha aggiunto che non dovremmo desiderare di restare giovani per sempre, ma imparare a godere di tutte le età e a riconoscere la bellezza anche nelle rughe.

Non stupisce quindi che il suo lavoro sia arrivato in istituzioni museali molto prestigiose, dal Brooklyn Museum al Crystal Bridges Museum of American Art. Nel 2026 ha presentato la personale Time Has Many Faces proprio a Guild Hall negli Hamptons. Nel 2025, invece, la serie di ritratti Timeless Women in New York ha occupato le iconiche vetrine di Bergdorf Goodman sulla Fifth Avenue. In un’intervista di moda Yarmosky ha raccontato di essere affascinato dal modo in cui gli abiti costruiscono un personaggio e danno coraggio a chi li indossa.