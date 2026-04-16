Siete le massime esperte nell'arte del rimandare? Ecco perché e come uscire da questo loop in poche semplici mosse

Ogni sera vi ripetete "lo faccio dopo" e vi ritrovate con la lista delle cose da fare che sembra il rotolo della spesa infinita. Mail di lavoro da rispondere, referto da ritirare, quella telefonata spiacevole che slitta da settimane. Intanto controllate i messaggi, aprite i social "solo un attimo" e la giornata è finita.

La buona notizia è che non è mancanza di forza di volontà né difetto di carattere. La procrastinazione è un meccanismo psicologico preciso, molto diffuso, che però potete imparare a gestire. In queste righe trovate perché succede e i trucchi più efficaci per smettere di rimandare.

Non è pigrizia: che cos’è davvero la procrastinazione

Secondo gli specialisti di Humanitas University la procrastinazione non è semplice pigrizia, ma un modo per evitare un disagio emotivo. Non rimandate perché non avete voglia di fare un compito, rimandate perché non avete voglia di sentire l’ansia, la noia, la paura di fallire legate a quel compito.

Ogni volta che dite "lo faccio dopo", provate un sollievo immediato. Ma poco dopo arrivano sensi di colpa, autocritica, stress. Questo rinforza ancora di più il desiderio di evitare il compito, creando un circolo vizioso. Gli psicologi parlano di difficoltà di regolazione emotiva, spesso collegata ad ansia, depressione, perfezionismo e, in alcune persone, ADHD.

La procrastinazione diventa cronica quando:

- saltate spesso scadenze importanti

- rimandate compiti in più aree della vita (lavoro, studio, visite mediche, burocrazia)

- pensate di continuo a ciò che non state facendo

- il sonno, l’umore e le relazioni ne risentono

- vi definite "incapaci" o "disastrate" e l’autostima crolla.

In questi casi non parliamo più di un semplice "oggi non ho voglia", ma di un pattern che merita attenzione.

Cosa vi blocca: ansia, perfezionismo e carico mentale

Molto spesso il problema non è il compito in sé, ma la storia che vi raccontate su quel compito. Le cosiddette distorsioni cognitive lavorano nell’ombra.

Il catastrofismo suona così: "Se sbaglio quella presentazione, farò una figuraccia irreparabile". Il pensiero tutto-o-nulla: "O preparo un lavoro perfetto o tanto vale non iniziare". L’ipergeneralizzazione: "Ho rimandato anche ieri, quindi non cambierò mai". Con queste frasi in testa, è ovvio che il vostro cervello scelga il divano.

Poi c’è il carico mentale: ricordarvi bollette, visite pediatriche, scadenze scolastiche, compleanni, lavatrice, oltre al lavoro. Quando la testa è piena, ogni decisione extra pesa il doppio. Il risultato è il freeze: vi bloccate e finite su un video qualunque, perché almeno lì non dovete scegliere nulla.

Trucchi immediati per smettere di procrastinare

1. Regola dei 5 minuti

Promettetevi di lavorare su quel compito solo per cinque minuti. Timer alla mano. Sapete già che non finirete, dovete solo iniziare. Rompere l’inerzia è la parte più difficile; spesso, dopo i primi cinque minuti, andare avanti diventa sorprendentemente facile.

2. Trasformare il macigno in sassolini

"Scrivere la tesi" è un macigno. "Aprire il file e scegliere i tre testi da citare" è un sassolino. Spezzate ogni impegno in micro-azioni concrete da massimo dieci minuti. Non "mettere a posto la casa", ma "svuotare la lavastoviglie", "buttare la carta", "riordinare il tavolo".

3. Prima il rospo

La mattina, quando avete più energia, dedicate la prima mezz’ora al compito più antipatico. È il famoso "ingoiare il rospo". Farlo all’inizio vi dà una scarica di autostima e rende il resto della giornata più leggero. Il contrario, continuare a girargli intorno, vi drena energie.

4. Mettere in gabbia le distrazioni

Non contate solo sulla forza di volontà. Create barriere: telefono in un’altra stanza, notifiche silenziate, niente schede social aperte. Potete usare un timer di 25 minuti di lavoro concentrato seguiti da 5 minuti di pausa. Durante quei 25 minuti, il compito è l’unica cosa consentita.

5. Ricompense furbe e zero insulti

Collegate ogni blocco di lavoro a una piccola ricompensa: una tazza di tè, dieci minuti di serie, una passeggiata. Evitate invece l’autosabotaggio: frasi come "sono impossibile" aumentano ansia e rimandi. Diversi studi sulla self-compassion mostrano che la gentilezza verso se stesse aiuta a cambiare più della critica feroce.

6. Chiudere le questioni aperte

Molto stress arriva da micro-incombenze sospese. Ogni giorno sceglietene due e chiudetele: pagare una bolletta, prenotare un controllo, rispondere a una mail difficile. Vedere la vostra lista accorciarsi dà una sensazione concreta di padronanza.

Strategie di lungo periodo e quando chiedere aiuto

Per spezzare davvero il circolo della procrastinazione serve anche lavorare sul terreno di fondo: emozioni, abitudini, cura di sé. Gli psicologi del Santagostino Psiche ricordano che pratiche come la mindfulness aiutano a migliorare attenzione e autocontrollo e a ridurre rimuginio e sintomi depressivi. Bastano dieci minuti al giorno di respiro consapevole o di ascolto del corpo per iniziare a fare spazio nella mente.

Potete anche allenare l’empatia verso il vostro "io futuro": prima di rimandare, chiedetevi come si sentirà voi stesse domani con quella cosa ancora lì. Un trucco semplice è scrivere la sera tre priorità per il giorno dopo, non venti. Meglio poche cose fatte che una lista perfetta e immobile.

Quando la procrastinazione è così forte da bloccare studio o lavoro, rovina le relazioni, vi toglie il sonno o si accompagna a umore nero costante e ansia intensa, vale la pena parlarne con il medico di base o con uno psicologo. Un percorso terapeutico può aiutarvi a riconoscere le distorsioni cognitive, gestire ansia e perfezionismo, valutare se ci siano condizioni come ADHD o depressione.

Intanto, potete scegliere un solo compito che state rimandando da troppo e applicare uno dei trucchi qui sopra entro le prossime 24 ore. Il momento perfetto non arriverà da solo, ma quei primi cinque minuti potete regalarveli adesso.