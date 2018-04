Tra domande invadenti, terribili pretendenti e il temibile tavolo dei single, ecco perché per una ragazza single la stagione dei matrimoni è un vero incubo

Si avvicina la stagione dei matrimoni, quella in cui i vostri migliori amici uno dopo l'altro decidono di convolare a nozze.

Se siete single avete già Fabri Fibra che «Tranne tee, tranne teee, tranne tee» nelle orecchie, e ok se la scelta di essere sole è vostra, meno ok se uscite da una relazione da cui ancora non vi siete riprese.

Certo, bisognerebbe gioire delle felicità altrui e non essere mai e poi mai invidiosi, ma diciamoci la verità: in queste situazioni può essere veramente difficile.

Vi diciamo perché se sbuffate a ogni nuovo annuncio di nozze siete giustificate.

(Continua sotto la foto)

Vorreste essere la sposa

Tutte le volte che qualche amica di infanzia, sorella, parente alla lontana vi invita al suo matrimonio la domanda che vi fate è sempre e inevitabilmente una, perché a me non è successo?

Che cosa ho sbagliato di tanto terribile nelle mie relazioni precedenti?

Perché tutte percorrono l'altare con papà commossi e fidanzati sexy e io mi commuovo ma per la disperazione?

Diciamocelo, essere single a un matrimonio è peggio che esserlo a Natale.

Odiate tutte le coppie che vi dicono che saranno i prossimi

I matrimoni si popolano di sciami di coppie che tubano felici alla facciazza vostra, future spose che urlano per prendere il bouquet, e amiche che mostrano felici i loro «brillocchi» grossi come delle angurie.

Al momento del ballo romantico loro si stringeranno suore a cuore sulla pista e a voi toccherà far ballare il nonno di ottantanni o se vi va bene il cuginetto della sposa di sei.

Che dire.

Siete quelle con la faccia schifata nelle foto

Mentre tutti sfoggiano sorrisi smaglianti e voglia di vivere a palate voi finite per avere quella inconfondibile faccia schifata e di disapprovazione in tutte le foto.

Nella foto del lancio del riso, nella foto di gruppo, durante il taglio della torta.

Potreste provare almeno a fingere un sorriso di approvazione e felicità e ci state anche provando magari ma non ci riuscite, il risultato è essere postata su tutti i social con quella faccia nauseata.

C'è sempre qualcuno che prova a presentarvi un tizio

Un parente, un'amica, esiste sempre qualcuno che prova a farvi accoppiare e che vuole assolutamente farvi parlare con il cugino di terzo grado della sposa.

Di solito non è mai un grande affare e voi lo sapete, succede sempre che vi mollano con questo tizio un po' disadattato con cui non vi accoppiereste neanche se l'umanità stesse finendo e siete costrette ad ascoltare la storia della sua vita e fingervi interessate, poi lui vi troverà su instagram e vi chiederà di uscire per un anno intero.

Confrontate tutti con voi e i vostri ex

Spesso dovete ammetterlo, sono proprio carini e sono anche perfetti insieme e da qui ritorna la domanda al punto uno dove ricominciate a chiedervi il perché voi non avete la vostra dolce metà.

Forse non sono così felici come sembrano?

Anche se lei sembra così commossa e quel vestito le sta veramente così bene.

In quel momento si innesca in voi l'atteggiamento da zitella acida e inizate a criticare tutto, i fiori sono troppo pochi, il vino è scadente, il pesce secondo voi non è fresco e così via.

Vi chiedono quando tocca a voi

Sono i peggiori, di solito sono parenti a volte sono amici che non vedete da tanto e che vogliono assolutamente perché voi che siete così carine siete ammalate di questa brutta malattia chiamata singolitudine.

Iniziano allora a farvi domande e a ripetere un festidioso «dai, non ci credo, non è possibile che non ci sia proprio nessuno nella tua vita». Non vi resta che rompere un piatto sulla loro testa.

Finite sempre nel tavolo dei single

Non c'è scampo, vi infileranno sempre nel tavolo dei casi umani, certo meglio che in quello delle giovani coppie con neonati urlanti ma finite sempre per trovarvi al tavolo con i casi disperati, con i vostri amici eterni Peter Pan e con le zitelle che non escono con nessuno da almeno due anni, perché credono sia meglio così.

Non potete fare a meno che chiedervi se anche voi apparite così disperate, ordinare altro prosecco.