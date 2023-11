Parlare di sesso (con i giusti modi) è molto positivo perché è un tema che riguarda tutti e permette di educare alle relazioni

Ci sono argomenti considerati più scomodi degli altri. E parlare di sesso è senza dubbio uno di questi.

L’argomento sessualità ed educazione alle relazioni d'altronde scotta come non mai, ma nonostante nell’ultimo decennio - finalmente - se ne parli di più tra i giovani e giovanissimi rimane ancora troppo tabù nelle generazioni precedenti.

Quando sbuca l’argomento o anche solo si vedono scene di sesso nei film spuntano genitori impacciati, zii ammutoliti, familiari che si guardano con timore e profondo disagio nella stanza.

Tuttavia il sesso è un argomento di cui bisognerebbe parlare con naturalezza e profonda serietà.

Vi spieghiamo perché.

Perché dovremmo imparare a parlare di sesso

Dovremmo parlare di sesso perché riguarda tutti

Il sesso così come la sessualità riguarda tutti.

Tutti ci siamo interrogati rispetto ai nostri desideri sessuali e tutti ci siamo fatti delle domande su questo.

Inoltre tutti - tendenzialmente - facciamo sesso a prescindere dallo scopo ultimo quindi perché non parlarne?

In realtà siamo inibiti perché quando si parla di sesso trattiamo faccende che riguardano da vicino la nostra intimità ed è stato spesso un argomento mal gestito in passato dalla società più tradizionalista.

I giovani richiedono di essere educati sul sesso

Meno se ne parla più si creano danni.

A volte si pensa che, se non si parla di qualcosa, allora quella cosa rimane ferma e non crea problemi. In realtà è il contrario.

Di sesso bisogna parlare perché non conoscerlo può portare a diverse difficoltà.

Una ricerca condotta dall’osservatorio Durex su 15.000 giovani lo conferma: meno di 1 giovane su 2 utilizza il preservativo.

La stessa ricerca evidenzia come l’educazione sessuale in Italia sia davvero poco presente ma che in realtà è molto richiesta tra i giovani. Il 94% degli intervistati la inserirebbe nel programma scolastico.

Durex ha deciso di essere in prima linea e con questi dati ha avviato un programma di educazione affettiva e sessuale che raggiungerà 23.000 studenti in Italia.

I comportamenti a rischio aumentano

Non avere informazioni educative sul sesso e non poterne parlare liberamente porta le persone a credere in cose sbagliate.

Le emozioni principali sono l’imbarazzo e la vergogna e alla fine arrivano ad inibire il dialogo a 360 gradi.

La ricerca di Durex per esempio sottolinea come più del 39% degli intervistati pensa che il coito interrotto sia un metodo efficace per evitare le gravidanze o le infezioni sessualmente trasmissibili.

Ma non solo: mantenere dei tabù sul sesso permette il proliferare di relazioni sbilanciate o pericolose, in cui per esempio si pensa di dover sottostare ai voleri dell'altro senza rispettare i propri gusti, tempi o desideri.

Dunque, se in famiglia o con gli adulti non se ne può parlare, allora i ragazzi si affidano al web dove però facilmente incontreranno risposte di dubbia provenienza e fake news.