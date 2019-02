Perché litighiamo sempre? I litigi in una coppia possono essere davvero estenuanti. Ecco come capire cosa vi sta succedendo e come agire al meglio

Quando i litigi con il partner diventano frequenti, vola qualche parola di troppo e l’intensità sembra aumentare ogni volta di più, arriva il momento di interrogarsi.

Il litigio fa parte della coppia: mantiene vivo il rapporto e ribadisce che prima ancora di essere un noi c’è un io da rispettare.

La questione cambia quando si sta vivendo la fatica di continui battibecchi, si percepisce un calo di energia ogni volta che si deve tornare a casa dal lavoro poichè si pensa di ricominciare la lotta.

Questo infatti potrebbe portare a un deterioramento graduale del rapporto fino a che sarà più difficile - ma mai impossibile - ritornare a uno stato di quiete.

Vi spieghiamo quali potrebbero essere i veri motivi per cui continuate a litigare e vi suggeriamo delle strategie per tornare alla serenità.

(Continua sotto la foto)

Perché c’è rabbia?

Se siete sempre arrabbiati con il vostro partner, dovreste chiedervi da dove viene quella rabbia.

Se invece è lui a essere scontroso nei vostri confronti, potreste riflettere insieme sui motivi per cui succede.

Spesso i rapporti particolarmente conflittuali sono l’espressione di una modalità che è stata appresa quando si era molto piccoli.

Di chi è la colpa?

Se il litigio viene visto come una lotta dove chi vince risulta anche il più potente, si alimentano i circoli viziosi disfunzionali.

Se entrambi i partner penseranno che la colpa è dell’altro, si creerà un blocco nella comunicazione che non porterà a nulla di buono.

Mettetevi in gioco, chiedetevi in che modo contribuite al malessere che si è instaurato e parlatene assumendo un pezzetto di responsabilità ciascuno, vi aiuterà a impegnarvi di più.

Ristrutturare

Quello che potete fare per migliorare il rapporto con il partner e sentirvi meglio è farvi delle domande che vi aiutino a ristrutturare il modo di comunicare.

Si è inceppato qualcosa nel modo che utilizzate per esprimere opinioni e idee e quindi dovreste cominciare a chiedervi il motivo per cui avete bisogno di urlare per farvi sentire.

È qualcosa legato al partner o a voi stesse?

Sfruttate il litigio

Durante i litigi si libera la rabbia e si finisce con esprimere i pensieri più nascosti che tendiamo a censurare per vergogna, per paura di ferire oppure perchè non ci abiamo mai fatto i conti.

Quando litigate ascoltatevi, date valore a quello che l’altro sta dicendo anche se vi sembra assurdo e distante da voi.

Forse sta parlando di bisogni che sente di avere ma di cui non è pienamente cosciente.

Intorno alle dinamiche di coppia infatti agiscono processi inconsapevoli che dirigono anche i nostri comportamenti.