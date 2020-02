Quando alcune relazioni finiscono si ha la sensazione di aver sempre saputo che sarebbe successo: ecco come riconoscerle da subito

Ci sono coppie che nello stesso momento in cui si formano sono anche destinate a lasciarsi.

Non è cinismo ma è senso di realtà, quando le cose non vanno fin da subito è inutile accanirsi.

Qualcuno lo fa per non rimanere solo, qualcun altro per un’immagine ideale che si era formata in precedenza.

Peccato che l’unico collante che dovrebbe tenere insieme due persone è l’amore.

Vi spieghiamo quali sono i tre tipi di coppie che sono destinate a lasciarsi e perché.

I litigiosi

L’amore non è bello se non è litigarello. Sì, ma non tutti i giorni, a tutte le ore del giorno.

Per quanto i litigi siano utili a esprimersi e ridefinire i patti della coppia questo non significa che questa debba diventare l’unica modalità di comunicazione.

Litigare troppo infatti porta ad aumentare lo stress e ridurre il benessere di coppia: il tempo insieme dovrebbe essere un piacere e non una forzatura.

I possessivi

La possessività è un altro elemento che caratterizza una coppia che andrà a naufragare.

Se un pizzico di sana e giustificata gelosia rende tutto più frizzante, questo non può avvenire se si trasforma in possessività.

Il partner non è una cosa vostra. È un soggetto individuale, unico e pensante.

Se vi rendete conto che diventate possessivi in ogni relazione che vivete, è una vostra difficoltà che dovreste risolvere a prescindere da lui/lei.

Se non riuscirete a contenere questo aspetto, il naufragio potrebbe arrivare presto.

I menefreghisti

No alla possessività ma neanche alla solitudine.

Se avete scelto di stare in coppia dovrete prendervi tutto il pacchetto di oneri e onori. Scordatevi di fare solo quello che volete voi o di soddisfare solo i vostri piaceri.

Stare in coppia significa condividere, impegnarsi e raggiungere buoni compromessi.

Se fin da subito non avrete intenzione di fare un passo verso il partner allora vi conviene stare da soli e godervi i piaceri di essere single.

Per i piaceri di coppia non siete ancora pronti.