L’intimità sessuale è fondamentale per sentirsi felici e appagati nella coppia. Se viene a mancare dovete agire subito. Ecco come riaccendere la passione

Ci sono coppie in cui (apparentemente) sembra andare tutto a gonfie vele.

I partner si amano, si sostengono, fanno attività insieme, c’è comprensione e condivisione ma… manca il sesso.

Quando l’intimità si dirada fino a non ricordarsi più l’ultima volta che si è fatto sesso allora cominciamo a farci delle domande.

Perché manca questa parte fondamentale per il rapporto? Il calo del desiderio può essere conseguenza di molti fattori ma in ogni caso dovrebbe essere un segnale a cui porre attenzione.

Vi diamo dei suggerimenti per aiutare la vostra coppia e riaccendere la passione a letto.

Non ignorate il problema

L’errore numero uno di chi si accorge di avere questa difficoltà è quello di non parlarne.

Tuttavia il partner che tiene per sé questo pensiero non fa altro che alimentarlo.

Chiedetevi perché non lo state condividendo con lui/lei.

Forse temete di ferirlo? Oppure avete capito che la difficoltà viene proprio da voi?

In ogni caso parlarne e capire cosa sta succedendo potrà aiutarvi a fare chiarezza insieme.

Ignorare le difficoltà non le farà sparire.

Ripartite da zero (letteralmente)

Se nella coppia il sesso non va, potete mettere in atto dei giochi di riscoperta del corpo.

Può sembrare paradossale ma provate così: per un periodo promettetevi di non andare mai oltre ma solo di usare olii e creme per coccolare il corpo del partner.

L’obiettivo deve essere quello di riscoprire il piacere del contatto e dei sensi.

Il gioco erotico vi porterà dapprima ad avvicinare la vostra pelle e poi chissà, lasciatevi andare alla libido.

Combattete la noia

Spesso non si fa sesso perché si è sopraffatti dalla routine, tanto che anche il piacere si trasforma in un noioso dovere.

Questo accade soprattutto alle coppie che stanno insieme da anni e che ormai conoscono perfettamente la dinamica sessuale.

È il momento di movimentare la questione. Stupite il partner approcciandovi in un modo diverso dal solito.

Solo il fatto di percepire un inizio nuovo stimolerà la curiosità di andare avanti per scoprire cosa succederà.

Usate la fantasia, le idee in questo campo di certo non mancano e può bastare poco per ottenere molto.

Mettetevi in gioco

Invece di lamentarvi perché non vi mettete in gioco in prima persona?

Spesso si tende a incolpare l’altro per non avere la giusta attenzione o per non percepire voglia e romanticismo quindi… se fossimo proprio noi ad attuare quello che vorremmo dall’altro?

Mettete da parte stereotipi e generi, comprate un bel mazzo di fiori per il partner senza motivo e scrivete un biglietto stuzzicante che aiuterà a riscaldare l'atmosfera.

Insomma create la situazione per far scoccare quella scintilla che servirà ad accendere il fuoco.