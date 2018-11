Mette gli amici al primo posto? Se per il vostro lui siete sempre in fondo alla scala delle priorità ecco come riuscire a salvare il rapporto

Ogni occasione è buona per passare il tempo con gli amici, giocare alla playstation, guardare la partita, fare uno o più sport.

Se è giusto (e sacrosanto) che all'interno di una relazione ognuno mantenga i propri interessi e i propri spazi, il problema nasce se quando dovete passare del tempo insieme, il vostro lui sembra svogliato, poco partecipe e si appella a molteplici e fantasiose scuse per ridurre il più possibile questi momenti.

Mica facile la situazione: sentite che vi state allontanando sempre più e che se anche se si fanno dei passi avanti, poco dopo se ne fanno altri indietro.

Ecco come provare a gestire la situazione che vi sta facendo soffrire.

Fatevi sentire

Guardare la coppia che si sgretola e continuare a pensare al motivo per cui lui agisce in quel modo vi porterà in un loop di pensieri negativi poco funzionali.

È il momento di usare la vostra voce spiegando come vi fa sentire questo suo comportamento.

Non esistono solo i bisogni di uno dei due, la coppia è formata da due persone con ugual valore.

Passate ai fatti

Se vi fate sentire ma poi continuate a assecondare le sue fasi lunari, le sue richieste o le sue fughe, alzare la voce non sarà servito a niente.

Dovete passare alla pratica.

Aspettate che sia il vostro lui a chiedervi di fare qualcosa insieme (arriverà quel momento, portate pazienza) e rispondete disinvolte dicendo che no, avete un impegno con delle amiche.

Servirà a fargli capire come vi sentite ogni volta in cui è lui a comportarsi in questo modo.



Fatelo mettere nei vostri panni

Il vostro lui (forse) agirà con le migliori intenzioni, quello che gli manca è quel pizzico di empatia tipica del genere femminile.

Gli uomini spesso faticano più delle donne a mettersi nei panni dell’altro e così continuano ad agire secondo i propri bisogni credendo di non far soffrire nessuno.

Diteglielo, se ci tiene aprirà gli occhi.

Valutate quello che volete voi

Se dopo ripetuti tentativi di risolvere la soluzione non riuscite a venirne a capo, è il momento di spostare l’attenzione su voi stesse.

Cosa volete da una relazione? Come vorreste sentirvi nella coppia? Il vostro lui può darvi quello che cercate?

Rispondete a queste domande per capire se volete davvero salvare il vostro rapporto.