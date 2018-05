Vi siete fidanzati ufficialmente e state cercando un modo originale per annunciare il matrimonio ad amici e parenti? Prendete spunto dalle star

Quando una coppia si fidanza ufficialmente, la voglia è quella di gridarlo al mondo intero. Ma come?

C'è chi si incolla al cellulare e dà il via a un tour de force di telefonate e messaggi, con amici, genitori e parenti di terzo grado dall'altra parte del mondo.

C'è chi organizza una reunion e dà il lieto annuncio in un'unica soluzione.

Chi affida la notizia ai social, per raggiungere tutti in tempo record.



E poi ci sono loro: le star.

Quelle per cui tutto è speciale e niente può mai essere scontato. In genere la loro vita è più che irraggiungibile, ma in alcuni casi può essere una valida fonte di ispirazione.

Ecco come alcune coppie famose hanno annunciato il loro fidanzamento: prendete spunto e riadattate liberamente.

(Continua sotto la foto)



Con un annuncio sul giornale

Kit Harington e Rose Leslie, che si sono conosciuti sul set di Game of Thrones nel 2012, hanno deciso di proclamare il loro amore alla vecchia maniera, cioè attraverso le pagine di un giornale (nello specifico il New York Times).

«È annunciato il fidanzamento tra Kit, figlio più giovane di David e Deborah Harington dal Worcestershire, e Rose, figlia di mezzo di Sebastian e Candy Leslie dell'Aberdeenshire», si leggeva sullo specchietto dedicato agli imminenti matrimoni.

Tonight on #KUWTK Un post condiviso da Kim Kardashian West (@kimkardashian) in data: 16 Feb 2014 alle ore 13:31 PST

Con un evento ad hoc



Kim Kardashian e Kanye West fanno sempre le cose in grande. E anche la proposta di matrimonio non poteva che rimanere sulla falsa riga del loro folle stile di vita.

Per chiedere alla reality star di sposarlo e togliersi il pensiero di doverlo dire a tutti nello stesso momento, Kanye ha affittato un intero stadio.

Ha invitato tutti gli amici e i parenti più cari, ha organizzato uno spettacolo e infine si è inginocchiato di fronte alla sua bella, che ovviamente ha detto sì.

Trasportato nel mondo reale potete fare a meno dello stadio e pensare a qualcosa di più ridimensionato, ma assicuratevi di farlo solo se siete sicuri di una risposta affermativa.



Lasciando che siano gli altri a notare l'anello

Quando Rosie-Huntington Whiteley e Jason Statham si sono fidanzati non hanno fatto nessuna comunicazione ufficiale.

Si sono semplicemente presentati sul red carpet dei Golden Globe a braccetto, facendo ben attenzione ad apporre sul braccio maschile la mano sinistra, mettendo l'anello in favore di camera.

Per quelli che alle parole preferiscono i fatti.

???????? Un post condiviso da Chiara Ferragni (@chiaraferragni) in data: 8 Mag 2017 alle ore 09:32 PDT

Approfittando di un (grande) evento altrui



Per due come loro, che hanno vissuto ogni momento della loro relazione sotto i riflettori, non c'era altro modo per annunciare il fidanzamento.

Al contrario di Kanye West, Fedez non ha organizzato un evento privato, ma ha approfittato di un suo concerto, di fronte a migliaia di persone, per di più trasmesso in diretta radiofonica e televisiva, per inginocchiarsi a sorpresa di fronte a Chiara Ferragni e comunicare al mondo che presto sarebbero diventati marito e moglie.

Per prendere spunto non c'è bisogno di essere voi sul palco.



I said yes!!! ❤️????❤️????❤️ Un post condiviso da Miranda (@mirandakerr) in data: 20 Lug 2016 alle ore 08:39 PDT

Sui social

Se la proposta di matrimonio avviene in forma privata, non vuol dire che l'annuncio non possa comunque essere rivolto al mondo intero.

Proprio come ha fatto Miranda Kerr subito dopo aver ricevuto l'anello di fidanzamento da Evan Spiegel.

E quale modo migliore se non una foto del diamante contornata da filtri e pubblicata su Snapchat e Instagram?

Il modo più rapido ed economico per dare la buona notizia a tutti, ma proprio tutti.

Lasciando che sia un amico a spifferare tutto

Di sicuro non era esattamente questo il piano di Robert Pattinson e Fks Twigs (che tra l'altro poi non si sono nemmeno sposati).

Quando si sono fidanzati ufficialmente i due lo hanno detto solo ad amici e parenti, senza diffondere troppo la voce.

A urlarlo ai quattro venti ci ha pensato T-Pain, rapper amico della coppia che in un'intervista si è lasciato sfuggire che la cantante non poteva partecipare con un brano al suo album perché «Si è fidanzata ora, con Patty. Non so se voleva che lo sapeste».