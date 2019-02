Dopo il vostro primo incontro vuole farvi capire che non ci sarà un secondo appuntamento? Ecco le frasi peggiori che dice un uomo che non si vuole impegnare

Siete usciti insieme e avete passato una bella serata, avete dormito insieme e voi vi state chiedendo se ci sarà una seconda volta.

Non siete innamorate, ma non volete neanche escludere un altro appuntamento e invece lui vi spara alle gambe e decide di togliervi ogni tipo di speranza.

Capita a tutte, significa che non ne vale la pena, ma quali sono le frasi peggiori per farvi capire che no, non lo rivedrete più?

Ecco le 8 peggiori.

«Dove troveremmo il tempo per uscire insieme?»

Lui la butta sul tempo, finge di essere molto impegnato e vi dice che in fondo anche voi lo siete e quindi dai, come fareste a trovare un altro momento per fissare un altro appuntamento?

Vi sta dicendo che non vuole uscire con voi di nuovo, non lo sa il perché ma non troverà del tempo per farlo.

Potete provare a farglielo notare ma sarebbe inutile: ingoiate il rospo e non dategli mai più nessun tipo di attenzioni.

«Non ti avevo detto che ero fidanzato?»

Di solito la risposta è sempre un «ehm, no, è un mese che ci provi con me e proprio no, ti eri dimenticato di sottolineare questo piccolo e insignificante dettaglio».

In quel momento il vostro cuore si spezzerà in mille minuscoli frammenti ma una parte di voi avrà anche voglia di ucciderlo e sminuzzarlo nella stessa quantità di pezzi e infilarlo nella busta di un puzzle.

Chiamate Dexter a risolvere il problema.

«No beh, non avrai pensato che ci saremo rivisti?»

La faccia è sempre quella della mucca che guarda il treno, perché mai pensare che se esci con una persona poi per puro caso la vuoi rivedere? È folle no?

Anzi voi uscite proprio con le persone che poi non volete mai e poi mai rivedere, lo fate apposta.

Potete provare a rispondergli così o a dirgli che no, dopo questa frase è venuta anche a voi voglia di scappare lontano, lontano da lui.

«Beh ma me l’hai data la prima sera, non può essere qualcosa di serio»

Esistono ancora, sono quelli che meritano di trovare solo ragazze che li rimbalzino all'infinito, non ci potete fare niente: non cambierete il loro modo di pensare, potrete solo augurargli una serie infinita di pessime prime volte rimandate all'infinito con un esercito di profumiere sadiche.

In fondo è esattamente quello che vogliono, quindi non gli state augurando niente di male.

«Dai, non penserai che io mi possa interessare a una come te?»

Sono quelli che non hanno nessun tipo di delicatezza o nessun tipo di empatia, diciamo che non la toccano piano e si permettono di dirvi cose atroci con la stessa naturalezza con cui chiederebbero un sacchetto alla cassiera del supermercato.

Vi ha scritto, vi ha chiesto di uscire e vi ha anche corteggiate, ovvio che voi avete pensato ci fosse un interesse, se no perché sbattersi tanto?

«Io cerco una donna molto meno impegnativa di te»

Sono quelli che scappano di fronte alle donne intelligenti, quelle che possono tenergli testa o che potrebbero sgamarlo immediatamente se stanno facendo gli affaracci loro.

Non vogliono una fidanzata con cui sentirsi in competizione o che non li faccia sentire tranquilli di poter sempre imporre la propria volontà è per questo che non appena sentono odore di opinioni scappano più velocemente della luce.

Dovreste sentirvi onorate ma finiscono per farvi sentire avvilite.

«Sono ancora innamorato della mia ex»

Esistono uomini che non sono ancora pronti a superare la rottura con la loro ex, sono quelli che fanno continuamente paragoni, che tengono ancora in casa i santini della loro relazione passata, come se lei non se ne fosse mai andata.

È chiaramente una scusa per non andare avanti e per non impegnarsi, vi stanno scaricando e non potete farci nulla, sappiate però che sono uomini che non saranno mai emotivamente liberi, quindi dovreste sentirvi fortunate ad essere state scaricate.

«Dai ci sono un sacco di uomini in giro con cui puoi uscire»

Questa è la frase che fa veramente cadere le braccia a terra: lui sta uscendo da casa vostra e voi fate l'errore di chiedergli se vi rivedrete.

La risposta è di quelle che vi fa venire voglia di lanciarlo già dal balcone e farlo precipitare per almeno dieci piani, anche se voi state al secondo.

Su una cosa ha ragione, ci vuole poco a essere migliore del microcefalo che ha partorito questa frase, mettete due punti sul vostro cuore e non pensateci più, non ne vale la pena.