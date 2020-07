Tra social e momenti insieme, ecco i 7 segnali che possono aiutarvi a capire se è solo un'avventura o se potrebbe trasformarsi in una storia d'amore

L'estate, per quanto strana potrà essere questa, non sarebbe tale senza i flirt nati sotto le stelle, quelli che rendono le vacanze piene di farfalle nello stomaco e le riempiono di promesse: ma come capire se è solo un'avventura o se sarà amore (anche) in città? ** I segnali per capire se può diventare una storia seria ** Gli esperti di Guidapsicologi.it hanno redatto una lista di segnali che aiutano a interpretare comportamenti e circostanze per scoprire se oltre la passione c’è di più. Chiama o non chiama? È la norma principale, per quanto si possano usare strategie, e vale in agosto come a Novembre: se vi è un reale interesse prima o poi chiamerà. Non esiste timidezza che possa vincere contro il desiderio: se non arriva la tanto sospirata chiamata, e nemmeno un messaggio sull'infinita gamma di social network a disposizione, è probabile che si tratti di un'avventura. In questo caso l’atteggiamento più sano è quello di non farsi illusioni e non cercare di darsi spiegazioni astruse sulla mancata chiamata, si rischierebbe di entrare in un circolo vizioso che avrebbe come unico risultato quello di rovinarsi l’estate. O si prende la situazione per quello che è, vivendola con spensieratezza e senza nutrire false aspettative, oppure meglio troncarla sul nascere. (Continua sotto la foto)

Cerca di vederti in ogni occasione

Se mentre è con te la sua preoccupazione principale è quella di programmare la serata con gli amici, non ci siamo.

Quando si è all’inizio, ciò che si desidera è trascorrere insieme più tempo possibile.

Se invece quello che sta facendo è inserire una serie di appuntamenti uno dopo l’altro così da ridurre lo spazio per te a ritagli di tempo, è probabile che tu non abbia ancora conquistato la cima dei suoi pensieri.

Magari ci riuscirai, ma siamo sicuri che non si tratti di un investimento a senso unico? Attenzione.

Quanto tempo passa sui social?

Siete insieme, avete tempo per dedicarvi a voi e a conoscervi meglio, e cosa fa? Si mette a scrollare Instagram? Controlla like e commenti tra un repost e un messaggio privato? Non alimentiamo false speranze.

Non c’è mobile addicted che non riesca a separarsi dal suo telefono e dal suo mondo virtuale davanti a una possibilità reale di relazione, sempre che provi qualcosa.

Se questo non avviene, è probabile che il motivo sia un interesse marginale nella vostra possibile relazione, ma se la causa fosse invece la dipendenza da smartphone, si tratta comunque di un segnale importante che ci avvisa sulla possibilità di problemi futuri. Da evitare.

Dopo la vostra prima notte insieme cos'ha fatto?

Chi è interessato non sparisce. Possono crearsi varie circostanze per cui non si riesce a comunicare nell’immediato, degli impegni impellenti che impediscono di essere presente nelle 24 ore successive, ma a un certo punto la situazione si risolve da sola con una chiamata o con un messaggio, e probabilmente con la richiesta di rivedersi al più presto.

Se questo non avviene, non c’è bisogno di indagare oltre tormentandosi con domande e ipotesi su cosa mai possa essergli successo.

Ha ottenuto ciò che voleva e gli basta così. Non c’è problema, si gira pagina.

Da quanto ha chiuso la sua ultima relazione?

Da evitare con cura, sono i soggetti più pericolosi, soprattutto in estate. Portano con sé un’ampia varietà di rischi per coloro che orbitano nel loro raggio d’azione.

Spesso si caratterizzano per l’incapacità di stare da soli e si attaccano a chiunque per sopperire alle proprie mancanze.

In molti casi hanno solo voglia di divertirsi, provati dalla relazione precedente, e rifuggono qualsiasi tipo di relazione che possa comportare anche il minimo impegno.

Ti propone programmi post estate?

Non bisogna mai trarre conclusioni affrettate, però in generale è segnale di interesse.

Se non si limita a parlare dei giorni successivi, ma va oltre, magari contemplando la possibilità di un fine settimana insieme da qualche parte quando si ritorna alla solita routine, per spezzare un po’, ci sono gli elementi per pensare che l’interesse nei tuoi confronti non si limiti a un paio di incontri appassionati. Solo il tempo sarà in grado di confermare questa teoria.

Condivide foto in cui siete insieme

Se da una parte potresti rappresentare un motivo di vanto, o un’esca per fare ingelosire l’ex o l’amore della sua vita, più semplicemente potrebbe significare che è felice di quello che state vivendo insieme e ha voglia di condividerlo.

Non ha nulla da nascondere ed è una persona libera. Il che è un’ottima notizia.

La trasparenza e la sincerità sono il punto di partenza fondamentale da cui prendere le mosse per iniziare una relazione, non solo in amore.

