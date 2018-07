Come comportarsi con gli uomini stronzi? Ecco otto regole pratiche da seguire per tenerli a bada e uscirne indenni - senza rimetterci la salute mentale

Troppo spesso gli uomini con cui usciamo non si comportano da gentiluomini, per usare un eufemismo.

Danno segni di fregarsene completamente e vi fanno sentire in difetto.

Sbagliate voi? Probabilmente no.

Probabilmente avete di fronte uno stronzo.

Vi diamo 8 regole facili facili per gestirli e rimetterli al loro posto.

Chiedetevi cosa vi piace di lui

Sempre e comunque dovreste farvi questa domanda, soprattuto se state frequentando un perfetto stronzo e vi state chiaramente accanendo su di lui.

Chiedetevi che cosa veramente volete ottenere?

Perché vi piace? Cosa vi piace di lui?

Probabilmente facendovi queste domande capirete che vi siete accanite solo e solamente perché lui non vi caga.

Non capite il motivo per cui si comporta così da idiota e non vi da le attenzioni che gli altri vi danno?

Ecco, la risposta è che è un cretino e si comporta come tale: non dovreste perderci del tempo.

Non giustificatelo

Non fate mai uscire dalle vostre bocche frasi del tipo «ma era la situazione che l'ha fatto comportare così» o anche la più classica «forse ho fatto qualcosa che l'ha provocato».

Non regalategli gratis delle attenuanti.

Si è comportato da perfetto idiota, vi ha trattate come si trattano gli esseri peggiori striscianti sulla faccia delle terra?

Bene, allora ricordatevelo e se dovete rivolgergli la parola fatelo per ribartarlo.

Creteteci, sanno benissimo di essere in torto quando lo sono.

Non fate finta di niente

Fare finta di niente è la cosa peggiore che possiate fare, significa che lui si sentirà autorizzato a comportarsi male con voi di nuovo e poi ancora e ancora.

Tanto voi non dite niente, glielo lasciate fare, quindi per lui è perfetto è come un bambino che può rompere tutti i giocattoli che vuole tanto gliene compreranno sempre altri.

Non fate finta che non abbia fatto nulla continuando ad avere un comportamente adorante e normale, perché non fa bene nè a voi nè al genere femminile.

Se fa lo stronzo diteglielo

Ci sta provando con una delle vostre amiche o con una tizia della festa e dieci minuti prima stavate limonando come se non ci fosse un domani?

Vi ha usata e gettata per poi far finta che nulla fosse mai successo tra voi?

Ok, niente scenate, andate semplicemente dritte al punto.

Ditegli in maniera calma e tranquilla che il suo è un comportamento da minus habens, che cosa avete da perdere in fondo? Male che vada resterà così.

Non avete bisogno delle sue attenzioni

È domenica sera e tutte le vostre amiche sono a mangiare la pizza con i loro fidanzati.

Voi siete sole che più sole non si può ma per favore non cedete alla tentazione di scrivere a un tizio che si è comportato male con voi.

Vi farà stare solo peggio, non vi risponderà o se lo farà vi manderà delle risposte da completo idiota.

Cosa volete aspettarvi da lui se non questo?

Scrivete a vostra cugina, mandate dei selfie a vostra madre, comprate delle scarpe in saldo o fate la spesa su Amazon, ma non scrivetegli.

Non rispondetegli

Anche in questo caso dovreste domandarvi qual è il vostro scopo

Se è un tipo da evitare perché vi ha trattate veramente male non dovrebbe neanche interessarvi il che cosa rispondergli o se farlo o meno perché non dovreste avere voglia di risentirlo o di vederlo o comunque non dovreste dargli attenzioni.

La soluzione? Non consideratelo completamente, fatevi questo favore e fidatevi, starete sicuramente meglio quando vi guardarete allo specchio.

Non fingete che il rispondergli sia una tecnica per potervi vendicare, perché è lui quello a cui non importa una cippa di voi ed è lui che può ribaltarvi la fritttata bollente in faccia facendovi soffrire con una (non) risposta sbagliata.

Non siate carine e simpatiche

Non si merita la vostra ironia e neanche le vostre attenzioni, non siate carine e simpatiche solo per attrarre le sue o per avere conferme, non vi serve che capisca le vostre battute o che vi trovi simpatiche o che vi dica che quel vestito vi sta bene.

Fatevi un favore, se vi ha trattato male ignoratelo, e non sentitevi in colpa.

Stategli lontane

Fate un favore a voi stesse e alla vostra autostima, state lontane da questi tizi, stategli il più lontano possibile.

Ricordatevi sempre come si sono comportati con voi e non fatevi fregare da chi dice che non dovete giudicare dalle apparenze o che le persone cambiano e che tutti a volte si comportano come non vorrebbero.

Non è vero, se qualcuno vi tratta male dovreste metterci una croce gigante sopra e tenerlo il più lontano possibile: fatela diventare una regola base della vostra esistenza.