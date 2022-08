Vi state chiedendo se quello che state vivendo è solo una cotta estiva o qualcosa di più? Ecco 6 segnali per capire se durerà anche dopo le vacanze

Sembra impossibile, ma l'estate sta volgendo al termine e sta arrivando la resa dei conti anche delle relazioni estive, che potrebbero chiudersi ora insieme alla valigia o trasformarsi in qualcosa di serio e duraturo: ecco come capire se durerà anche finite le vacanze.

La decisione di iniziare una relazione seria dopo l'estate può essere un po' complicata. Ed è difficile sapere cosa stia pensando l'altra persona, soprattutto quando ci si frequenta solo da poche settimane o giorni.

Ecco perché abbiamo individuato 6 segnali per capire se durerà o se non c'è speranza che la vostra cotta estiva diventi qualcosa di più serio.

Cotta estiva o vero amore? Ecco come capire se durerà

1. Avete passato più tempo a festeggiare che a cercare di conoscervi

Sono state tutte feste e notti selvagge? O avete passato anche del tempo di qualità per conoscervi meglio?

Ovviamente divertirsi è importante e godersi l'eccitazione di una nuova relazione è estatico, ma non basta per qualcosa di più serio.

Se la vostra cotta estiva è fatta solo di momenti di divertimento e spensieratezza è difficile che maturerà nei mesi a venire.

2. Passate molti giorni senza sentirvi

Ammettiamolo, oggi come oggi non ci sono davvero molte scuse valide per cui qualcuno con cui uscite può sparire per giorni senza neanche un segnale di vita.

Nessuno è davvero così occupato da non riuscire a mandare neanche un messaggio, soprattutto se c'è anche solo un pizzico di interesse.

Quindi, se vedete la vostra cotta estiva postare sui social ma non vi risponde da giorni, sappiate che non vi sta affatto pensando.

3. Usa (o entrambi usate) ancora dating app

Voi o la persona a cui siete interessate avete ancora in attivo app di dating?

Può significare solo una cosa: sono (e siete) ancora aperti ad altre opzioni che ci sono là fuori.

4. Non siete mai andati a un vero e proprio appuntamento insieme

È probabile che la vostra cotta estiva sia nata circondata da un gruppo di amici.

Il problema però si presenta quando continuate a uscire sempre e solo in compagnia di altre persone.

Se non siete mai andati a un appuntamento insieme, se non avete mai cenato da soli e non avete neanche mai parlato di andare a bere un caffè insieme, allora le speranze che questa relazioni si prolunghi oltre agosto sono poche.

5. Non vi ha mai presentato ai suoi amici

Questo è il caso opposto del punto precedente.

Nel caso in cui avete iniziato a uscire insieme solo voi due, e dopo settimane di frequentazione non avete mai conosciuto i suoi amici, allora è probabile che non abbia intenzioni serie.

6. Non organizzate (e non parlate mai) di vedervi in futuro

Se la vostra cotta estiva vi propone di vedervi e fare qualcosa, che sia la prossima settimana o il prossimo mese, allora è probabile che abbia un'interesse.

Quando è disposto a impegnarsi in un'attività in anticipo, si presuppone che sia interessato a restare. Se così non fosse però, le speranze che il vostro rapporto maturi in qualcosa di più sono poche.