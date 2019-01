Stare lontani dalle persone tossiche, non perdere (più) tempo con quelle sbagliate, dare priorità a chi lo merita: se nel 2019 volete trovare l'amore iniziate da qui

Anno nuovo vita nuova, almeno si dice così.

L'arrivo di un nuovo anno è tempo di bilanci per capire che cosa non è andato bene e che cosa si può migliorare, e se si parla di amore è anche tempo per accettare il fatto che alcuni errori fanno veramente male alla serenità e vi impediscono di trovare una storia serena.

Quali dovrebbero essere i vostri buoni propositi in amore per il 2019?

Fateli vostri.

(Continua sotto la foto)

Smetterla di considerare chi visualizza e non risponde

Significa una sola e semplice cosa, che non gliene frega niente di voi, oppure che è un vero strxxxo, in entrambi i casi dovreste smetterla di stare ad aspettarlo con il telefono in mano sperando che vi mandi un'emoticon o un qualche segnale della sua esistenza su questa terra.

Nel 2019 eliminate dalla vostra testa quelli che non rispondono e anche quelli che non vi fanno gli auguri per il compleanno. Sono aridi come la terra morta.

Non siate gentili con chi non lo è con voi

È una semplice equazione, siate gentili solo con chi se lo merita e non con chi non fa niente per meritarsi le vostre attenzioni.

Non fate regali a chi non li sa apprezzare e non lanciatevi in dichiarazioni di affetto verso chi non le sa ricevere.

Avete presente una pietra lanciata in uno stagno, ecco, le vostre attenzioni finirebbero nel nero più nero delle acque.

Nel 2019 non lasciate che del bene venga sprecato, indirizzatelo bene.

State attente a chi ha più selfie di voi

Allarme narciso, allarme narciso, dovrebbe risuonare questo nella vostra testa se vedete un uomo che fa la bocca a papera ogni giorno della sua vita e si immortala con il suo profilo migliore anche quando è in macchina.

Chi ama troppo se stesso di solito è innamorato dell'amore e non riesce a darsi a un'altra persona, quindi alzate le difese se ne incontrate uno.

Evitate chi non vi corteggia

Quelli che vi dicono che vi inviteranno fuori ma ora proprio ora non possono, quelli che escono da casa vostra e vi dicono che non sanno se vi rivedrete o che ci mettono un mese a richiamarvi.

Non vi meritano, pensano di essere un premio da vincere e non hanno capito che invece siete voi quella da conquistare e no, così non lo stanno facendo.

Niente dichiarazioni d'amore da ubriache

Non è il vostro cuore che parla ma il gin tonic, non lasciate che lui faccia dichiarazioni strampalate per voi e soprattuto non aprite il vostro cuore in maniera gratuita e scontata.

Le dichiarazioni hanno bisogno di tempo e vanno fatte solo a chi è pronto a riceverle, è la stessa cosa del sasso buttato nello stagno nero, solo che in questo caso state buttando il vostro cuore, assicuratevi che qualcuno lo prenda.

Non affrettate i tempi

Fatevi questo regalo nel 2019, lasciatevi sorprendere da un bacio che non saprete se e quando arriverà, non abbiate l'ansia che succeda o che debba succedere.

Se ha una cotta per voi non c'è timidezza che tenga, si farà avanti, non forzate le cose, vedrete che prima o poi si deciderà e sarà bellissimo.

Basta drammi

Non è questione di vita o di morte, è solo un flirt e se non è quello giusto potete sempre cercarne un altro.

Non drammatizzate, mai e poi mai, date alle storie che non sono diventate ancora nulla il giusto peso che si meritano.

Ricordatevi che non vivete in un romanzo russo e che tutte sono inciampate in un rifiuto prima o poi, anche le donne più belle del mondo.

Non perdetevi d'animo e non perdete tempo con chi non se lo merita.

Sorridete di più

È l'arma più forte che avete e vale per tutto, questo dovrebbe essere il buon proposito più grande del vostro anno nuovo.

Sorridete di più, ridete di cuore e vedrete che nel mentre vi succederanno delle cose meravigliose, proprio mentre sarete impegnate soltanto a sorridere e a prendere la vita per come viene.