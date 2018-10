Pensate che il bravo ragazzo sia meno sexy di quello che vi tiene sempre sulla corda? Meno intrigante di quello problematico? Sbagliato. Vi diciamo perché

Siete sempre state attratte dai tipi misteriosi, quelli che rispondono poco ai messaggi, che non sapete mai dove sono, che vi mollano e vi riprendono a proprio piacimento?

Beh, forse se la vostra vita sentimentale non è delle migliori è perché avete sbagliato a scegliere.

E non tirate fuori scuse del tipo «non esistono più i bravi ragazzi» perché i bravi ragazzi esistono eccome solo che voi non li avete mai guardati o considerati.

Certo, sono meno frizzantini, più prevedibili e non vi porteranno sulle montagne russe del cuore ma vi assicuriamo che hanno i loro vantaggi.

Quali? Beh una cosa è certa, non vi faranno venire un esaurimento nervoso e non vi faranno finire tutte le vostre lacrime.

Non basta? Ve ne diamo otto.

(Continua sotto la foto)

La costanza

Prima qualità del ragazzo semplice e non psicopatico è la costanza, lui non compare con il contagocce per due o tre giorni e poi si dilegua e fa perdere le sue tracce come Lupin.

Il bravo ragazzo vi chiama e lo fa senza sorprese, vi scrive una volta al giorno in maniera tranquilla e serena, non è quella costanza di chi vi manda «un vocale di dieci minuti», per citare una famosa canzone o vi scrive venti messaggi minacciosi se non rispondete al suo primo «ehy, come stai», è la pacatezza e tranquillità di chi c'è ma senza fare il matto o senza sparire.

La fiducia

Non dovrete controllargli il cellulare ogni dieci secondi con la paura che Irina non sia la sua signora delle pulizie, non dovrete neanche sentirvi dire dalle amiche che lo hanno visto in giro con una brunetta tutta culo e pettorali e no, non sembrava sua sorella.

La fiducia è quella cosa per cui lui vi lascia il codice del suo telefono e lo potete tenere a faccia sopra sul tavolo senza che spuntino parole anglofone tipo «threesome», che no, non è un gruppo contro la deforestazione o un gruppo jazz che gli piace tanto.

La fedeltà

Alcuni uomini sono come dei rabdomanti che quando sentono l'acqua non riescono a stare fermi e a non avvicinarsi, solo che loro non hanno un bastone (di legno) e l'acqua è il genere femminile che scorre nel mondo.

Del ragazzo semplice vi potete fidare, lui è quello che non si infilerà nei guai ma al messaggio della tipa carina del suo ufficio risponderà con un «sei carina ma la mia ragazza mi piace».

Non disperate, esistono anche loro, ci sono, dovete solo non preferirgli gli stronzi che non sanno tenersi su i pantaloni e non correrete il rischio di trovarlo appiccicato ad un'altra non appena vi sarete voltate.

La coerenza

La coerenza è quella cosa per cui se vi dicono A il giorno X, l'informazione A non diventa B il giorno Y. Un esempio pratico?

Giorno X: «Amore, perché ci sono due bicchieri nel lavello?»

«No, ieri è passata mia sorella», questa diventa l'informazione A

Giorno Y: «Amore, ma come sta tua sorella?»

«Non lo so, non la vedo da mesi», questa è l'infomazione A che si trasforma in B, se non vedi da mesi tua sorella, come può essere passata da te a bere un bicchiere di vino? Si è dimenticato? Ha un inizio di alzheimer giovanile? O semplicemente la coerenza non è tra le sue qualità? La risposta è sempre quella più semplice.

La non gelosia

Il ragazzo semplice e tranquillo non vi fa scenate perché un tipo ha per caso incrociato il vostro sguardo, non lancia oggetti a caso per la stanza perché il vostro ex vi ha fatto gli auguri di compleanno.

Certo, non è scemo, se flirtate con il vostro maestro di yoga ha tutto il diritto di arrabbiarsi, ma non vede mostri e fantasmi dove non ci sono.

La presenza

Il bravo ragazzo ha i suoi spazi, vede i suoi amici, va a giocare a calcetto, si fa i weekend con suo fratello ma non sparisce per ore e ore facendo perdere tutte le sue tracce: lui risponde al telefono, manda messaggi e non avrete mai l'impressione che sia caduto in un buco nero all'improvviso.

I vostri nervi ringrazieranno e la vostra pazienza anche, certo il tipo che sparisce vi tiene sulla corda ma a una certa vi sfinisce e non ne potete veramente più, anche perché chi sparisce una volta spegnendo il telefono di solito non smette mai di farlo.

La trasparenza

La trasparenza è quella cosa che gli permette di praticare un'azione A non per farci perdonare B e C ma semplicemente perché aveva voglia di fare A.

Questo significa che se vi compra dei fuori lo fa per la semplice voglia di farlo e non perché la mattina precedente si è svegliato con Elena accanto e non si ricordava neanche il suo nome.

Oppure vi porta a cena fuori non per dirvi che se ne va in Messico con gli amici per due settimane ma perché vuole passare una serata carina con voi ma soprattutto vi dice sempre quello che pensa.

La calma

Non siete immediatamente la donna della sua vita, non vuole convolare a nozze con voi dopo 48 ore che vi conosce.

Il bravo ragazzo ci va con calma, sa che la fretta porta solo a schiantarsi e non vi farà per niente bene.

Quindi non si lancia in dichiarazioni sui nomi dei vostri cinque figli, non fa incidere il vostro nome sul suo bicipite dopo una settimana che state uscendo insieme.

Vi dice di andarci piano e questo è il miglior regalo che possa farvi.

Scegliete il bravo ragazzo e vedrete che la vostra vita sarà forse meno emozionante ma sicuramente più serena.