Le one night stand sono piene di insidie (emotive e non): ecco le regole da conoscere e rispettare perché l'avventura di una notte sia puro divertimento

Quel tipo vi piace un sacco, ma già sapete che non potrà mai essere il vostro fidanzato, perché vive lontano o ha molti meno anni di voi o è un latin lover egocetrico.



Ok, in questo caso potrebbe rientrare nella categoria delle one night stand, cioè delle relazioni da una notte e basta.

Sappiate però che le avventure occasionali non sono così facili da gestire come sembra e che per non farvi del male ci sono delle piccole regole da conoscere, tenere sempre a mente e rispettare.



Perché il concetto è semplice: funziona solo se vi fa star bene e se è divertente.

(Continua sotto la foto)



1. Deve essere divertente

Voi direte che è scontato, purtroppo non lo è poi così tanto: non tutti gli uomini sanno rendere una one night stand qualcosa di divertente e leggero - c'è chi appesantisce e chi la vive come un qualcosa di meccanico (del tipo vado lì faccio due addominali e fine).

Bisognerebbe ridere, prendersi in giro, creare complicità, perché in fondo dovrebbe farvi star bene e per farlo dovrebbe farvi (anche) sorridere.

2. Deve farvi sentire belle

Se l'uomo che avete davanti pensa che un complimento sia qualcosa di compromettente e che più che giocare a campana sembra intenzionato a fare ginnastica dovreste rispedirlo a casa a bocca asciutta.

Se un uomo non vi fa sentire belle e uniche anche solo per poche ore può tornare al bar a cercarne un'altra.

3. Niente paranoie

Una one night stand non è una seduta di psicoterapia.

Ci sono un sacco di professionisti disposti ad ascoltare i vostri problemi e i problemi dei giovani uomini, non serve per confessarsi o per raccontare tutte le sofferenze passate da quando siete nate fino ad adesso con annesse paranoie del caso.

Questo vale sia per voi che per lui, non è il posto nè il momento giusto.

Per le confessioni ci sono i fidanzati.



4. Niente aspettative

Lui non si trasformerà nel principe azzurro con il cavallo bianco, anzi è molto probabile che si trasformi nel fantasma formaggino e si faccia di nebbia.

Questa cosa dovreste tenerla in considerazione senza troppi drammi, anche se le vere storie di una notte, quelle veramente divertenti e coinvolgenti e fatte con persone intelligenti e mature di solito diventano delle belle amicizie.

Sappiate però che le persone intelligenti scarseggiano.

5. Si può dormire insieme

Se si è rilassati e tranquilli perché no?

Alcuni uomini hanno paura che nella notte possiate incatenarli e non farli uscire mai più da casa vostra o che forse durante il sonno possano inavvertitamente recitare le password dell'home banking o della carta di debito, altrimenti non si spiega la loro ansia del «correre fuori alle sei del mattino quando non c'è un taxi neanche a pagarlo» o ancora peggio «tentare di buttarvi fuori alle quattro del mattino, senza accompagnarvi a casa».

In questo secondo caso ignorate i suoi segnali e addormentatevi come se nulla fosse, in pratica fingetevi morte.

6. Non dovete sentirvi giudicate

Non significa che non siete delle brave ragazze, il fatto di aver voglia di divertirvi senza impegno non fa di voi una poco di buono e soprattutto non deve essere il vostro compagno di merende a farvi sentire così: se lo fosse non è quello giusto da far salire in ascensore.

Rispeditelo giù in strada se dalla sua bocca escono frasi tipo «sai, nei prossimi mesi potrei anche incontrare una brava ragazza e fidanzarmi con lei» o varianti simili.



7. Siete autorizzate a sbatterlo fuori

Come detto prima, se si prende un po' troppe libertà e diventa spiacevole e maleducato siete assolutamente autorizzate a raccogliere le sue cose, lanciarle giù dal ballatoio e accompagnarlo più o meno gentilmente alla porta.

Non dovreste mai e poi mai sopportare il comportamento di qualcuno che a casa vostra si comporta come il peggiore delle teste di ananas: non raccontatevi che ormai è lì e che ci penserete domani, non farvi mettere i piedi in testa è uno dei regali più grandi che potete fare a voi stesse e alla vostra autostima.

Quindi se si comporta male mimate il gesto di Beyonce e cantate «to the leeeft, to the leeeeeft».

8. Non deve lasciarvi l'amaro in bocca

Una notte di sesso tendenzialmente dovrebbe farvi camminare con un grosso sorriso stampato sulle labbra per almeno le 48 ore successive.

Se non lo fa significa che non è stata divertente e che non vale la pena rifarlo con personaggi di quel tipo.

Un'avventura dovrebbe farvi sentire belle e leggere, altrimenti c'è qualcosa che non va e a quel punto è meglio tornare a casa da sole.