L'amore non ricambiato fa male. Ma cosa fare per non soffrire? Possiamo gestire il rifiuto solo se pensiamo al nostro valore

L’amore non corrisposto l'abbiamo vissuto tutti prima o poi nella vita.

Che sia la prima cotta da bambini o una più adulta porta in faccia quella sensazione di rifiuto e abbandono bussa alla porta e ci si ritrova a soffrire senza sapere cosa fare.

Capita ai belli, capita ai brutti, capita anche ai personaggi famosi, che ci crediate o meno.

Il rifiuto può arrivare per diversi motivi che sono sganciati dall’estetica e che solitamente riguardano altre variabili che coinvolgono la persona a cui è rivolto il sentimento e non l'innamorato stesso.

Ecco allora cosa fare per gestire quella faticosa sensazione di rifiuto quando non si è ricambiati e smettere di soffrire un amore non corrisposto.

Amore non corrisposto: cosa fare?

Fatevi domande sull’altro, non su di voi

Dopo un rifiuto potrebbe venire spontaneo mettersi in dubbio.

Ad esempio potreste pensare di non essere abbastanza belli o interessanti o piacevoli.

In realtà il punto non siete voi ma quello di cui ha bisogno l’altro.

Orientate la vostra mente a farvi domande sull’altra persona e non su di voi: cosa sta vivendo? Perché potrebbe rifiutare una relazione? Ha il cuore impegnato? Ha la mente occupata?

Sganciatevi dall'idea di essere sbagliati, sarete giusti per qualcun altro.

Datevi valore e date valore al suo no

Dimenticatevi di lui/lei.

Se ha detto di no avrà i suoi motivi e rincorrere qualcuno non porterà ad ottenere la sua attenzione, anzi.

Avergli detto che vi interessa avrà sottolineato che ci siete per quella persona. Dopo il rifiuto continuerete la vostra vita e se ci ripenserà saprà dove trovarvi.

Al contrario, le persone che insistono potrebbero correre il rischio di appesantire e aumentare la distanza.

Dire di no a qualcuno che ci apre il suo cuore non è facile, dunque rispettate la sua risposta. Se l'aveste data voi vorreste che la accettassero no?

Datevi valore e proseguite per la vostra strada.

A ogni amore non corrisposto ne corrisponde uno che vi cerca

Mentre siete concentrati su quella persona che non vi vuole, ce ne sarà un'altra che vi guarda con gli occhi a cuore.

Magari non è amore ma è stima (e chi dice che non sia amore?).

Se state pensando che non è vero è solo perché non ve ne siete accorti.

Date uno sguardo agli ambienti che frequentate, provate a mettere la vostra attenzione ai piccoli gesti, alle gentilezze e ripagate con la stessa moneta.

Apritevi a chi vi apprezza e godete di quella sensazione di pienezza.