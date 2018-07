Allosexual è un nuovo termine che definisce un tipo di orientamento sessuale che vuole combattere le differenze. Ecco di che si tratta e perché è importante

La nomenclatura usata per definire i diversi tipi di orientamento sessuale si è decisamente ampliata negli ultimi decenni, aiutando le persone a ridefinire il modo in cui si identificano.

Abbiamo tanto sentito parlare di omosessualità, comunità LGBT, pansessualità e demisessualità.

Ma c'è un nuovo termine in ascesa che ancora forse non conoscete: mai sentito parlare di allosexual?

Cosa significa allosexual?

Allosexual è un termine usato per descrivere le persone che non sono asexual (cioè asessuali).

Sostanzialmente il termine allosexual è usato per indicare chi vive e sperimenta l'attrazione sessuale.

Sia essa eterosessuale, omosessuale o bisessuale.

«Allosexual è una parola che sta emergendo dalle comunità asexual per descrivere chi non è asessuato» - specifica Rena McDaniel, specifialista con tanto di titolo di studio in consulenza per l'identità di genere e sessuale.

In poche parole, usare la parola allosexual mette in discussione il presupposto secondo cui l'attrazione sessuale è standardamente presente in ogni essere umano.

Perché è importante

Perché è importante ampliare il nostro lessico e inserire il termine allosexual nel nostro vocabolario quando si parla di relazioni e sessualità?

La parola allosexual aiuta ad eliminare dal pensiero comune l'idea che essere asesuati sia anormale; provando così ad eliminare pregiudizi, oppressioni e molestie di qualsiasi tipo.

Come è stato spiegato all'Asexual Awareness Week, usare allosessuale come termine di identificazione nella vita di tutti i giorni aiuta a liberarsi dall'idea che "un'identità sia migliore di altre", mettendo tutti sullo stesso gradino.





Credit photo: Unsplash.com