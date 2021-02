In casa TV Sorrisi e Canzoni è tutto pronto: un palinsesto totalmente digitale di incontri e interviste e in edicola l’allegato da collezione “Storie di Sanremo”

TV Sorrisi e Canzoni in occasione della nuova edizione del Festival di Sanremo rivoluziona il proprio palinsesto e si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati dell’evento musicale e televisivo più atteso dell’anno, offrendo alla sua community di oltre 5,1 milioni di lettori e utenti contenuti non stop sui social, sul magazine e sul sito.

** 12 cose da sapere su Sanremo 2021 **

Novità assoluta di quest'anno il filo diretto con il Festival e i suoi protagonisti attraverso una programmazione digitale ad hoc sui canali Facebook e Instagram, dove verrà raccontato ogni singolo momento della kermesse.

«Come ogni anno Sorrisi sarà protagonista al Festival», ha dichiarato Aldo Vitali, direttore di TV Sorrisi e Canzoni.

«Insieme con i nostri inviati e tutti i giornalisti abbiamo preparato un programma via social e sul sito che coprirà tutte le giornate e che comprenderà le interviste a tutti i suoi protagonisti, non solo i cantanti in gara ma anche gli ospiti.

Naturalmente, racconteremo la manifestazione anche sul giornale cartaceo, con servizi fotografici e retroscena esclusivi.

Nonostante questo evento abbia subito inevitabilmente gli effetti della pandemia e ci abbia impedito di trasferire la nostra redazione a Sanremo, siamo convinti che l’eccezionalità di questa situazione stimolerà la nostra creatività e la nostra fantasia, portandoci a raccontare in modo mai visto un Festival… mai visto».

Il racconto delle cinque giornate del Festival parte dalla colazione con il direttore Aldo Vitali, che ogni giorno darà il buongiorno ai lettori insieme a uno dei cantanti in gara: da Francesco Renga a Malika Ayane, da Gio Evan a Noemi e Arisa.

A seguire un momento dedicato alla moda e al beauty in compagnia del partner Max Factor: il make up artist Rajan Tolomei commenterà su Facebook con la redazione di Sorrisi, nella striscia quotidiana “Commenta il look”, tutti i look della serata e realizzerà un tutorial di trucco per prendere ispirazione dai cantanti in gara.

Il pomeriggio si susseguiranno ospiti e interviste, con dirette social con tutti i protagonisti della kermesse.

Grandi novità di quest’anno saranno i “Diari degli artisti”: ogni giorno il Festival sarà raccontato in esclusiva per Sorrisi dalla voce di un cantante in gara che svelerà alla community come passerà le sue giornate, dalla sveglia alla prima serata, in questa edizione blindata del Festival.

Ma Sorrisi non si ferma qui.

L’altra grande novità di quest’anno sarà l’aperitivo di Sorrisi, in diretta su Facebook ogni sera da mercoledì 3 marzo alle ore 19.00.

Ospiti del direttore e della redazione i The Jackal, autori del primo podcast originale Spotify dal titolo “The Jackal: tutto Sanremo ma dura meno”.

Ogni sera i ragazzi insieme a Sorrisi commenteranno il Festival nel loro stile e sveleranno le canzoni più amate con i dati di ascolto registrati sulla piattaforma musicale.

E poi il via al racconto delle cinque serate su Instagram, Facebook e sul sito Sorrisi.com per seguire passo dopo passo la gara.

Tre numeri speciali e l'allegato gratuito "Storie di Sanremo"

Come da tradizione, il settimanale più letto e venduto in Italia porterà in edicola anche 3 numeri speciali dedicati al Festival, con una tiratura eccezionale complessiva di quasi 2 milioni di copie, per accompagnare i lettori del magazine nella 71° edizione della celebre manifestazione canora.

Si parte dall’uscita di oggi con in esclusiva i testi delle canzoni in anteprima, le interviste agli artisti e l’immancabile copertina dedicata al gruppo dei cantanti in gara.

A curare il look dei cantanti per lo shooting della copertina Max Factor e Wella, partner di Sorrisi a Sanremo, a cui si aggiunge GIVOVA come sponsor della sezione testi delle canzoni.

In edicola dal 2 marzo, il secondo numero di Sorrisi dedicato al Festival con il programma delle serate, l’intervista esclusiva al conduttore Amadeus, il secondo appuntamento con i testi delle canzoni, sponsorizzato da Monge, e l’allegato gratuito Storie di Sanremo: uno speciale imperdibile con il racconto lungo più di 70 anni della manifestazione, tra cantanti, canzoni, curiosità e retroscena.

Il terzo numero, in edicola dal 9 marzo, sarà dedicato al vincitore ritratto in esclusiva per Sorrisi in copertina.

In nuovo Sorrisi.com

In occasione di Sanremo Sorrisi rinnoverà completamente anche il sito sorrisi.com, che a partire da giovedì 25 febbraio si presenterà con un nuovo design modernizzato, un’esperienza di navigazione da mobile ottimizzata e un layout dedicato interamente alla kermesse sanremese.

Sul sito ogni giorno saranno disponibili le ultime notizie, gli ascolti, i backstage e il resoconto dettagliato delle serate con le immagini più belle.