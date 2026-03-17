Spagna, Sicilia, Sardegna, Grecia: ecco alcune (di tante) proposte di viaggi in nave, comodi e rilassanti, verso le destinazioni più belle del Mediterraneo

La primavera si apre all'insegna di una vacanza che inizia in mare e prosegue a terra per le strade di borghi e città custodi di tanta bellezza e di infinite storie da raccontare. La prima proposta firmata Grimaldi Lines Tour Operator vira la prua dritta a Barcellona, che nella settimana di Pasqua è invasa dalle tradizionali processioni della Semana Santa.

Il viaggio, in programma dal 3 all’8 aprile, inizierà con la traversata da Civitavecchia a Barcellona. Raggiunto il grande porto catalano, la moderna e accogliente ammiraglia Cruise Barcelona si fermerà in porto per tre notti, trasformandosi in uno speciale hotel galleggiante a cui gli ospiti faranno ritorno per il pernottamento, dopo aver trascorso Pasqua e Pasquetta immersi nella pulsante vita della metropoli. La formula dell’hotel on board prevede alloggio a bordo con trattamento di pernottamento e prima colazione anche durante la sosta. Chi ama l'esplorazione in libertà puo muoversi in autonomia, ma sono altresì disponibili le escursioni facoltative alla scoperta di Barcellona con guida in lingua italiana.

Ma le sorprese di Grimaldi Lines Tour Operator per la Pasqua 2026 non finiscono qui! Con l’arrivo della primavera tornano infatti le vacanze mediterranee con viaggio in nave: il modo migliore per partire alla scoperta del Mare Nostrum e delle sue meravigliose destinazioni turistiche, abbinando una rilassante traversata al soggiorno in strutture selezionate per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Per chi cerca testimonianze di una storia millenaria e capolavori di arte culinaria, dal 3 al 7 aprile c’è la Pasqua in Sicilia, con partenza dai porti di Livorno e Napoli per Palermo e pernottamento in città o sulla costa: a San Vito Lo Capo, a Cefalù o a Terrasini.

La Pasqua in Sardegna è invece la scelta ideale per chi ama i paesaggi marini in ogni stagione dell’anno, con proposte di vacanza dal 3 all’8 aprile. Si potrà raggiungere l’isola dei Nuraghi viaggiando sulla tratta Civitavecchia-Porto Torres e scegliendo se soggiornare a Badesi, di fronte all’Asinara, o ad Alghero, la città del Corallo. I programmi includono il viaggio in nave, con l’imbarco di un veicolo al seguito, e soggiorno in hotel o residence.

Ma questo è solo un assaggio, il Mediterraneo è sconfinato e scoprirlo a bordo di una nave può diventare ancora più affascinante. Info e dettagli sul sito.