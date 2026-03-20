McDonald’s Italia festeggia 40 anni: dalla prima apertura a Roma nel 1986 alle oltre 800 sedi; tutte le curiosità da sapere

Buon compleanno McDonald’s Italia!

Proprio oggi, 20 marzo, di quarant’anni fa (nel 1986 per chi non è veloce a contare), in una Piazza di Spagna a Roma, super affollata e particolarmente curiosa, apriva il primo ristorante McDonald’s Italia.

Il brand che per molti rappresentava un assaggio d’America era improvvisamente diventato qualcosa di molto più... vicino. Non solo un luogo dove mangiare, ma uno spazio che ha accompagnato intere generazioni attraverso cambiamenti culturali, nuovi stili di vita e abitudini quotidiane.

Oggi McDonald’s in Italia conta oltre 800 ristoranti e più di 40 mila persone impiegate, con un piano di espansione che guarda già al futuro, puntando a superare quota 1.000 entro il 2029.

Ma più dei numeri, a colpire è l’evoluzione del suo ruolo: da simbolo globale a presenza sempre più integrata nel tessuto locale, capace di dialogare con i gusti italiani, collaborare con nomi della cucina e della cultura pop e adattarsi, anno dopo anno, a un Paese in continuo cambiamento.

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Il primo giorno di McDonald’s in Italia

La Roma del 20 marzo 1986 era molto diversa dalla Roma di oggi. Niente smartphone, niente social... eppure proprio quel 20 marzo 1986 più di 4.000 persone si misero in fila in Piazza di Spagna per entrare nel primo McDonald’s italiano. Non era, ovviamente, un trend nato su Instagram, e neanche semplice curiosità per un nuovo panino, ma il desiderio di toccare con mano un immaginario che fino a quel momento apparteneva soprattutto al cinema e alla televisione. Più che un fast food, era un’esperienza. Gli archi dorati diventavano così il simbolo di una modernità accessibile, qualcosa che parlava di cambiamento, apertura e nuove abitudini. Un piccolo evento destinato a diventare, col tempo, una grande storia collettiva. Ad ogni generazione il suo McDonald’s Per la Gen X, McDonald’s è stato il primo contatto con un mondo diverso: un luogo nuovo, quasi esotico, dove entrare significava partecipare a un cambiamento culturale. Per i Millennials, invece, è stato soprattutto uno spazio emotivo. Le feste di compleanno, gli Happy Meal, i pomeriggi dopo scuola: ricordi condivisi che ancora oggi evocano un senso di leggerezza e appartenenza. Per la Gen Z, infine, McDonald’s è un’esperienza più fluida e contemporanea: delivery, app, personalizzazione. Non solo un luogo fisico, ma un brand che vive anche online, integrato nella quotidianità digitale. Tre generazioni diverse, tre modi di viverlo, ma una costante: la capacità di adattarsi ai nuovi stili di vita senza perdere la propria identità.

Le collaborazioni con l’alta cucina

Nel corso degli anni, McDonald’s Italia ha saputo sorprendere anche sul fronte gastronomico, dialogando con alcuni dei nomi più autorevoli della cucina italiana.

Le collaborazioni con chef come Gualtiero Marchesi e Joe Bastianich raccontano proprio questo: la volontà di sperimentare, di contaminarsi, di uscire da definizioni troppo rigide. L'obiettivo? Dimostrare come il confine tra fast food e alta cucina possa essere più sottile di quanto si pensi.

Non si tratta, infatti, solo di ricette speciali, ma di un modo diverso di interpretare il cibo. Un racconto che tiene insieme accessibilità e ricerca, quotidianità e creatività. E che, in fondo, riflette un cambiamento più ampio: quello di un’Italia sempre più aperta a nuove influenze culinarie (e non solo), senza rinunciare alla propria identità.

Non solo food: McDonald’s è anche icona pop

Negli ultimi anni, McDonald’s Italia ha ampliato il proprio linguaggio, entrando nel territorio della cultura pop. Dalla musica, con collaborazioni che coinvolgono artisti come Achille Lauro, fino al design, con la partecipazione alla Milano Design Week e la mostra “POOL. Ti sblocco un ricordo”, il brand si racconta oggi attraverso nuove forme espressive. Non più solo un luogo dove mangiare, ma uno spazio che dialoga con arte, tecnologia e immaginario contemporaneo. Un’evoluzione che dice molto anche di noi: di come sono cambiati i consumi, ma soprattutto di come certi luoghi continuino a essere, prima di tutto, contenitori di ricordi.