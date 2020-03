Lo fa con un piano di aiuti concreti a soccorritori e operatori sanitari impegnati in prima linea per l'emergenza, e con un video che celebra la bellezza più autentica dell’Italia

Un messaggio di speranza, di forza e di coraggio si leva dal silenzio di strade e piazze d'Italia rimaste completamente vuote, immobili, cristallizzate in questi giorni di emergenza Coronavirus. Mentre si muove a pieno ritmo la macchina degli aiuti concreti ai soccorritori e agli operatori sanitari impegnati in prima linea. Così anche il Gruppo FCA scende in campo e dà il suo importante contributo in questo momento di crisi profonda.

#NOICISIAMO: l’impegno concreto del Gruppo FCA

A partire da questa settimana sono state avviate tutte le attività necessarie per convertire uno degli stabilimenti alla produzione di mascherine facciali. L'obiettivo è di iniziare la produzione nelle prossime settimane e arrivare a produrre oltre un milione di mascherine al mese che saranno donate ai primi soccorritori e agli operatori sanitari.

Inoltre, i team di engineering e del manufacturing di FCA e Ferrari stanno collaborando con Siare Engineering, il più grande produttore di respiratori del Paese, per aiutarli a raddoppiare la loro produttività.

"Inno alle Strade": on air il video con la voce di Riccardo Scamarcio

Il Foro Romano, la Mole Antonelliana, il Giannicolo, il colonnato di San Pietro. E poi vicoli e viuzze di piccoli borghi che sono il cuore pulsante del Belpaese. Scorrono alcuni degli scorci più belli e autentici d'Italia nel video "Inno alle Strade". Mentre la voce narrante dell’attore Riccardo Scamarcio lancia un forte messaggio di speranza: "Queste strade così vuote dovrebbero metterci tristezza, eppure non ci sono mai sembrate così piene. Piene delle nostre speranze, dei nostri sogni, piene di coraggio, di forza, di orgoglio" ...

Ecco il video, buon viaggio e buona visione

Il video realizzato per il Gruppo FCA dall’agenzia creativa Leo Burnett.