Contenuti extra, testimonianze e interviste realizzate in collaborazione con LIFC - Lega Italiana Fibrosi Cistica per raccontare e far comprendere, con delicatezza e profondità, la realtà della fibrosi cistica

La prima versione di Soffio fu un grande successo. Pubblicata per la prima volta nel 2022, la graphic novel di Giulio Ingrosso generò centinaia di testimonianze spontanee e raccolte sui canali social dell’autore. Al centro del racconto il legame speciale tra un fuoco fatuo e Sophie, una bambina con fibrosi cistica. Una storia sospesa tra dolore e tenerezza, limite e respiro, vita è resistenza. Il tema è delicato, ma viene affrontato senza retorica né pietismo, con una forza poetica e immaginifica rara.

La stessa matrice che si ritrova in Soffio perfect Edition, edito da Tora Edizioni e realizzata anche con il supporto di Giffoni Hub. Più ricca di contenuti, la nuova versione include testimonianze e interviste realizzate con il sostegno di LIFC Lega Italiana Fibrosi Cistica.

Oltre che continuare a raccontare e far comprendere la realtà della fibrosi cistica, Soffio perfect edition si pone l'obiettivo di creare una piattaforma culturale e di sensibilizzazione sul tema condivisa con LIFC.

Lo spiega bene l’autore Giulio Ingrosso (nella foto sopra): «Sono passati quasi quattro anni dalla pubblicazione di Soffio e, dopo tanto tempo, questa graphic novel continua ancora a darmi tantissimo. Questo piccolo fuoco fatuo mi ha aiutato a raccontare una storia di crescita e di ricerca della propria identità, ma non solo, perché per affrontare questi temi ho deciso di parlare anche di una realtà di cui si parla molto poco. Questa realtà si chiama fibrosi cistica. La fibrosi cistica è la malattia genetica grave più diffusa e danneggia progressivamente l’apparato respiratorio e digerente. Parlare di fibrosi cistica è complesso quanto importante, motivo per cui ho ritenuto giusto inserire l’argomento all’interno del racconto».

La collaborazione con la Lega Italiana Fibrosi Cistica ha permesso di inserire all’interno del volume le storie vere di chi vive la malattia personalmente. «La loro voce è sicuramente la più importante quando si tratta di divulgare l’argomento», continua l'autore, che aggiunge: «La LIFC ha una missione ben precisa: impegnarsi ogni giorno per migliorare la qualità della vita dei pazienti con fibrosi cistica. Il loro lavoro è davvero fondamentale e sapere di aver avuto anch’io un piccolo ruolo nella divulgazione di questo argomento attraverso la mia storia mi rende davvero felice».

Soffio Perfect Edition include nuovi contenuti educational sulla fibrosi cistica e sulla LIFC, l’associazione che da oltre quarant’anni sostiene e rappresenta le persone con fibrosi cistica e le loro famiglie: la lettera del Presidente LIFC Antonio Guarini, le informazioni sulla patologia, la presentazione della mascotte Martino, le storie di Giulia, Alessandra e della piccola Sophie.