L'attrice, arrivata a Venezia oggi, sceglie di puntare sulla semplice perfezione di un capo: una camicia azzurra!

Approdata a Venezia per l'83esima Mostra del Cinema, Matilda De Angelis, illumina il Lido con con una scelta di stile semplice e diretta: una camicia azzurra.



L'attrice si trova al Lido per presentare "Balcanica", opera prima di Nicola Sorcinelli e unica pellicola italiana in concorso, e ha fatto il suo ingresso con il consueto arrivo in barca. Il suo look? Un total Bottega Veneta, essenziale ma con carattere, perfetto per lasciare il segno senza eccessi o scivoloni.



Matilda, infatti, ha scelto di puntare su un capo come focus del suo outfit: una camicia azzurra con colletto bianco a contrasto. Ma attenzione, si tratta di un modello solo all'apparenza semplice! La versione, dell'attrice è più lunga del solito e ha una cintura allacciata sulla schiena, ad accentuare il punto vita.

A completare il look, pantaloni blu navy dal taglio sartoriale, pumps in vernice bordeaux e borsa Baby Veneta intrecciata. Il tocco speciale? La spilla (una creazione di Tiffany & C. - come gli orecchini e gli anelli) appuntata sul colletto, al posto della collana!



De Angelis ci mostra come la camicia azzurra sia sempre un'ottima scelta quando si è in dubbio: versatile, formale il giusto ma senza strafare, perfetta per l'ufficio così come per la sera.

Se poi è caratterizzata da un dettaglio speciale o insolito, allora sì che il gioco si fa super interessante!

Abbiamo colto l'occasione e scelto 6 camicie azzurre ideali per la stagione: da quelle con dettagli a contrasto, a quelle con coulisse per essere strizzate in vita, ecco la nostra shopping lisi!









Con polsini e colletto a contrasto, MAX & CO.







Con colletto a collarino bianco, H&M







A righine con coulisse in vita, RESERVED







Svasata e con maniche "ballon", EMÈ







Con polsini bianchi e fiocchetti, ZARA







Con corpino sagomato, B. ANGEL da OVS





