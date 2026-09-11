La sindrome da rientro non colpisce tutti allo stesso modo: psicologi e astrologi concordano, a settembre tre segni zodiacali sono sotto pressione extra

Secondo gli psicologi, circa il 65% delle persone nota un calo di umore al rientro dalle ferie estive. La chiamano sindrome da rientro o post-vacation blues: fatica a trovare la voglia di fare, testa ovattata, irritabilità senza un vero motivo. Il corpo è ancora in spiaggia, l'agenda già in overbooking. In questo contesto, settembre assomiglia più a uno sprint che a una dolce ripartenza.

Cos’è davvero la sindrome da rientro di settembre

Secondo l'American Psychological Association, i cambi di routine bruschi, come il rientro dalle vacanze, possono alterare sonno, livelli di cortisolo e serotonina. Non serve essere clinicamente depressi per sentirsi prosciugati: basta passare da orari lenti, luce naturale e corpo in movimento a uffici chiusi, schermo e notifiche.

Tra i sintomi tipici tristezza, apatia, difficoltà di concentrazione, mal di testa leggeri, insonnia o sonnolenza diurna. Alcuni psichiatri ricordano che la sindrome da rientro non è una diagnosi ufficiale, ma la sofferenza è reale e va ascoltata, non liquidata come capriccio. Quando il rientro coincide con i primi accorciarsi delle giornate, può aggiungersi il cosiddetto disturbo affettivo stagionale, descritto anche dalla Mayo Clinic, legato alla minore esposizione alla luce naturale.

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I 3 segni più sotto pressione: Cancro, Vergine, Pesci

Molti astrologi sottolineano che i segni d'Acqua e di Terra tendono a somatizzare di più gli sbalzi emotivi e di ritmo.

Fra questi, tre risultano particolarmente esposti allo stress di settembre: Cancro, Vergine e Pesci. Non perché siano "deboli", ma perché il loro talento naturale - cura, analisi, empatia - rischia di andare in tilt al rientro.

Per il Cancro il rientro è soprattutto emotivo: la vacanza è stata un guscio protettivo, fatto di affetti, mare e tempi morbidi. Tornare in città significa esporsi di nuovo alle richieste degli altri, alle mail, agli impegni familiari. Risultato: nostalgia, pianto facile, sonno agitato. La strategia migliore è creare un «rifugio di rientro»: qualche giorno con agenda sociale ridotta, casa curata, magari un angolo verde sul balcone da sistemare al tramonto. Nei protocolli per il disturbo affettivo stagionale si usa la luce intensa al mattino. Senza improvvisarsi medici, potete ispirarvi con colazione vicino alla finestra e passeggiate di giorno, che aiutano davvero l'umore.

Per la Vergine il problema è opposto: il rientro accende il cervello come un centralino. L'elenco mentale delle cose da fare è infinito, dalle mail arretrate alle pratiche rimaste in sospeso. Secondo gli psicologi, spezzare il carico nei primi giorni aiuta a evitare picchi di ansia. Potete applicare la regola 40-20-40, dedicando il 40% del tempo alle vere urgenze, il 20% alla pianificazione e il resto a compiti semplici. Per scaricare il corpo, una disciplina corpo-mente elegante come il Pilates, due o tre volte a settimana, agisce da valvola di sfogo. Attenzione invece alla trappola del terzo caffè: superare spesso i 300 mg di caffeina al giorno, ricordano diversi studi, aumenta nervosismo e disturbi del sonno.

Per i Pesci il rientro è soprattutto una questione di confini. In ufficio assorbono tensioni di colleghi e clienti, a casa quelle della famiglia, finendo per non capire più dove iniziano le loro emozioni. Psicologicamente funziona costruire un filtro serale: almeno un'ora di detox digitale prima di dormire, niente chat di lavoro, sì a musica lenta e luci basse. Completate il rituale annotando su un quaderno, in tre righe, come vi siete sentiti voi in quella giornata, non il resto del mondo.

Uscire dalla sindrome da rientro con stile, senza sottovalutarsi

Al di là del segno, gli psicologi consigliano un rientro morbido. Se potete, evitate di tornare in ufficio il giorno dopo il viaggio e usate le 24-48 ore precedenti per riallineare sonno e pasti. Nei primi giorni programmate movimento leggero quotidiano e conservate in agenda un piccolo rito piacevole di «vacanza», come una cena semplice con amici o mezz'ora di lettura sul balcone.

La American Psychological Association invita però a non minimizzare. Se il calo di umore dura più di due settimane, o non riuscite a lavorare, o compaiono pensieri autolesivi, non parliamo più di semplice stress da rientro. È il momento di chiedere aiuto a un medico o a uno psicologo. Prendersi sul serio è il gesto più chic che potete concedervi a settembre, qualunque sia il vostro segno zodiacale.