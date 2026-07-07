Su Prime Video è uscito da qualche giorno "Elle", il prequel del film interpretato nel lontano 2001 da Reese Witherspoon. Per celebrare il personaggio iconico di Elle Woods, abbiamo selezionato 7 abiti rosa estivi da acquistare subito (alcuni sono anche in saldo!)

Uno dei personaggi più iconici degli anni Duemila, reso immortale da una strabiliante Reese Witherspoon nel cult del 2001 La rivincita delle bionde, è ufficialmente tornato sui nostri schermi (e nel nostro fashion radar!).

Il 1° luglio ha infatti debuttato in esclusiva su Amazon Prime Video l'attesissima serie prequel "Elle", che ci riporta nei mitici anni '90 per raccontarci le origini del mito, tra i banchi del liceo.

Un’occasione imperdibile per fare un tuffo nel passato sul filone della nostalgia ma soprattutto per celebrare il suo stile fashion, eccentrico e spudoratamente glamour. Elle ci ha insegnato che si può conquistare Harvard (e il mondo) senza mai rinunciare a piume, paillettes e ovviamente al rosa, suo indiscutibile cavallo di battaglia.

Per festeggiare questo graditissimo comeback, abbiamo selezionato 7 abiti rosa perfetti per l’estate che Elle Woods inserirebbe all'istante nel suo guardaroba. Il plus da non sottovalutare? Alcuni sono persino in sconto. Meglio di così non si può!

7 abiti rosa per celebrare l'estate (e il ritorno di Elle Woods)

Abito rosa midi con dettaglio asimmetrico, MANGO

Credits: shop.mango.com

Tubino corto rosa baby, RESERVED

Credits: reserved.com

Maxi dress in satin con dettagli di pizzo, TWINSET MILANO

Credits: twinset.com

Abito midi con spalline sottili e ricami in sangallo, H&M

Credits: 2.hm.com

Minidress strapless rosa shocking, ZARA

Credits: zara.com

Abito lungo in satin rosa chiaro, MARELLA

Credits: it.marella.com

Abito rosa salmone con drappeggi, COS

Credits: cosstores.com