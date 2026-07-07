Elle Woods, l'iconica protagonista de "La rivincita delle bionde", è tornata e questi sono 7 abiti rosa per l'estate che siamo sicure approverebbe!
Uno dei personaggi più iconici degli anni Duemila, reso immortale da una strabiliante Reese Witherspoon nel cult del 2001 La rivincita delle bionde, è ufficialmente tornato sui nostri schermi (e nel nostro fashion radar!).
Il 1° luglio ha infatti debuttato in esclusiva su Amazon Prime Video l'attesissima serie prequel "Elle", che ci riporta nei mitici anni '90 per raccontarci le origini del mito, tra i banchi del liceo.
Un’occasione imperdibile per fare un tuffo nel passato sul filone della nostalgia ma soprattutto per celebrare il suo stile fashion, eccentrico e spudoratamente glamour. Elle ci ha insegnato che si può conquistare Harvard (e il mondo) senza mai rinunciare a piume, paillettes e ovviamente al rosa, suo indiscutibile cavallo di battaglia.
Per festeggiare questo graditissimo comeback, abbiamo selezionato 7 abiti rosa perfetti per l’estate che Elle Woods inserirebbe all'istante nel suo guardaroba. Il plus da non sottovalutare? Alcuni sono persino in sconto. Meglio di così non si può!
7 abiti rosa per celebrare l'estate (e il ritorno di Elle Woods)
Abito rosa midi con dettaglio asimmetrico, MANGO
Credits: shop.mango.com
Tubino corto rosa baby, RESERVED
Credits: reserved.com
Maxi dress in satin con dettagli di pizzo, TWINSET MILANO
Credits: twinset.com
Abito midi con spalline sottili e ricami in sangallo, H&M
Credits: 2.hm.com
Minidress strapless rosa shocking, ZARA
Credits: zara.com
Abito lungo in satin rosa chiaro, MARELLA
Credits: it.marella.com
Abito rosa salmone con drappeggi, COS
Credits: cosstores.com
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