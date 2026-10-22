In occasione della Festa del Cinema di Roma , una serata al Bvlgari Hotel dedicata alle attrici che raccontano le sfumature del presente.

Ci sono storie che il grande schermo sa raccontare meglio di qualsiasi altra forma d’arte: quelle che riescono a restituire la complessità della vita senza ridurla a uno stereotipo. È da questa idea che è nato il premio Il Talento nel Cinema, assegnato martedì scorso da Grazia e Franciacorta a Maria Chiara Giannetta e Sonia Ammar, due interpreti accomunate dalla capacità di dare voce a personaggi e aspirazioni del proprio tempo.

Maria Chiara Giannetta e Sonia Ammar, il talento nel cinema premiato da Grazia e Franciacorta

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Sul rooftop del Bvlgari Hotel Roma, cinque stelle affacciato su Mausoleo di Augusto e Ara Pacis, con tanto di cupola di San Pietro illuminata sullo sfondo, è andata in scena una soirée in cui il cinema ha incontrato l’eccellenza dell’ospitalità italiana, seguendo un filo preciso: valorizzare attrici capaci di raccontare esperienze lontane dai cliché, restituendo le tante sfaccettature della società contemporanea.

Ed è proprio questo il punto d’incontro tra Grazia e Franciacorta, unite dall’attenzione alla creatività, alla qualità e alla cura dei dettagli. Se il magazine diretto da Silvia Grilli dà spazio alle voci e alle storie delle donne, Franciacorta sostiene da anni importanti appuntamenti dello spettacolo e della cultura. Un legame che si rinnova anche attraverso il cinema: Grazia è anche quest’anno media partner della Festa del Cinema di Roma, in programma fino a domenica.

Dopo un aperitivo a base di Franciacorta, su una delle terrazze più scenografiche della città, l’attenzione si è spostata sul palco, dove la direttrice di Grazia Silvia Grilli ha spiegato il significato del riconoscimento: «Sono felice di ritrovarvi qui, sulla terrazza del Bvlgari Hotel Roma, assieme al nostro partner Franciacorta, per questo premio che celebra il talento nel cinema. Stiamo vivendo momenti difficili, guerre, aumento del costo della vita, mancanza di integrazione dei ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, saccheggi nelle città italiane e francesi, simboli storici distrutti dalla furia delle rivolte, grandi democrazie che si stanno trasformando in autocrazie. Il cinema sa raccontare i mutamenti sociali rappresentandoli attraverso l'animo umano, le sfumature, i dubbi, le inquietudini dei protagonisti. Grazia è anche quest'anno orgogliosamente partner della Festa di Roma. Abbiamo deciso di celebrare questo legame attraverso due riconoscimenti a due attrici protagoniste di film teneri e delicati, in rassegna qui a Roma».

Il primo riconoscimento è andato a Maria Chiara Giannetta, protagonista di Noi, un po’ meglio (insieme a Elio Germano), commedia diretta da Daniele Luchetti, in cui interpreta Lucia, un personaggio in grado di tenere insieme emozioni e atteggiamenti apparentemente inconciliabili. La motivazione, come spiegato dalla direttrice, ha sottolineato proprio questa capacità: «Per il talento nell’interpretare tutte le sfumature delle emozioni. Per il personaggio ribelle e dolcissimo di Lucia in Noi, un po’ meglio. Per la libertà sua e di tutte le donne che scopriamo in Lucia». Un premio che riconosce all’attrice pugliese la capacità di rappresentare le contraddizioni femminili senza semplificarle, come ribadisce la motivazione: «Grazia premia Maria Chiara Giannetta per saper esprimere nel cinema tutte le contraddizioni che convivono in ognuna di noi e che ci rendono uniche».

Così Giannetta, salita sul palco per ritirare il premio: «Un riconoscimento inaspettato e ringrazio tanto Grazia. Essere qui stasera è stata una sorpresa e sono molto emozionata».

L’altro premio è stato assegnato a Sonia Ammar, attrice, modella e cantante francese, tra le protagoniste di Me, You, film diretto da Bille August, ambientato in Italia e tratto da un romanzo di Erri De Luca. La motivazione ha messo in luce la varietà del suo percorso, specchio di una generazione che non vuole essere definita da un’unica identità professionale o personale. «Per avere avuto il coraggio di mettersi in gioco nel cinema. Per il suo essere tante artiste diverse: attrice, cantante, modella. Per interpretare i sogni di una generazione che non vuole essere una cosa sola, ma sogna una pluralità di esperienze», le parole della direttrice Grilli. Un’idea che Ammar esprime attraverso le diverse forme del suo impegno artistico, senza rinunciare alla possibilità di esplorare nuove strade. Dal palco, l’attrice parigina ha ringraziato per il riconoscimento: «Grazie mille sono molto onorata di ricevere questo premio, spero sia il primo di tanti e che mi porti fortuna non solo a me ma anche al film che presenteremo questa settimana alla festa del Cinema».

A chiudere la premiazione è stato Emanuele Rabotti, presidente del Consorzio Franciacorta, che ha ricordato il legame tra vino e cinema, entrambi capaci di suscitare emozioni e creare occasioni d’incontro. «Abbiamo un vino che dà emozione e come il cinema può aiutare ad aggregare le persone e a cercare anche nuovi orizzonti tentiamo anche noi di capire come affrontare il futuro e gli argomenti importanti che il cinema già tocca, come la gioventù, per cui sono molto grato di essere qui stasera e condividere in allegria con un bicchiere di Franciacorta questa mia meravigliosa serata insieme, vi ringrazio».

Il suo intervento ha così ribadito il senso della collaborazione tra Grazia, attento ai cambiamenti culturali e alle storie delle donne, e Franciacorta, ambasciatore dell’eccellenza enologica italiana. Due realtà unite dalla convinzione che la cultura possa emozionare e offrire nuovi strumenti per leggere il presente e immaginare il futuro.

Dopo la premiazione, gli ospiti – tra cui Caterina Balivo, Margareth Madè, Giorgio Pasotti, Tea Falco, Sveva Alviti, Donatella Finocchiaro e Giacomo Ferrara – si sono ritrovati per una cena di pesce al ristorante Niko Romito del Bvlgari Hotel Roma. Il menu ha proposto fusilloni con aragosta e gamberi rossi, spigola con capperi e limone e, per concludere, le famose bombette alla crema dello chef abruzzese (patron del tristellato Ristorante Reale di Castel di Sangro).

A chiudere l’evento è stata la musica dal vivo, con l’esibizione di Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, seguita da Sonia Ammar, che ha interpretato (a sorpresa) Wicked Game di Chris Isaak.